Ce spun astrele azi, 4 decembrie

Berbec

Nu totul va fi usor la locul de munca, asa cum v-ati fi asteptat, la inceputul zilei; se poate ca o situatie apparent simpla sa se complice nedorit de mult sis a va puna in incurcatura. Va fi o situatie in care vi se vor testa atat nervii, cat si rezistenta fizica. Daca lucrurile se vor prelungi prea mult, se prea poate sa fiti in pericol de a avea iesiri impulsive, care sa accentuezesi mai mult negativismul situatie in care va aflati. Nu prea sunteti dispusi la socializare astazi, asa ca veti fi tentati sa refuzati invitatiile la iesiri din partea prietenilor sau a altor cunoascuti; totusi, trebuie sa tineti cont si de cei care va invita. Poate astfle veti avea posibilitatea sa treceti mai usor peste starea psihica deplorabila sis a va refaceti mai repede, din punct de vedere mental.



Taur

Se stie ca responsabilitatile nu va sperie, ca sunteti persoane dispuse sa munceasca sustinut pentru a-si atinge obiectivele. Insa, astazi, s-ar putea sa fie cam mult si pentru voi. Trebuie sa tineti cont de faptul ca aveti si voi propriile voastre limite si ca incalcarea lor ar putea sa aiba consecinte fizice si psihice asupra persoanei voastre. Se poate ca relatia cu un apropiat sa fie afectata astazi, probabil de o atitudine nepotrivita din partea acestuia, fata de voi. Aveti mare grija, poate ca omul nu a gresit atat de mult si mai merita o sansa. Uneori sunteti foarte intransigenti si reactiile voastre pot fi extrem de dure, ranind mult. Racirea relatiilor cu aceasta persoana s-ar putea sa va doara, mai tarziu.



Gemeni

In ceea ce va priveste pe voi, nativii acestei zodii, astazi veti fi printre fericitii care vor inregistra un echilibru intre planul emotional si cel fizic. Trebuie sa fiti ceva mai prudenti, in cazul in care practicati meserii cu risc ceva mai crescut de accidentare. Discutiile in contradictoriu, in grupurile sociale, ar putea sa degenereze in tensiuni; diplomatia trebuie sa va guverneze comportamentul, asa cum se cuvine in cazul unor persoane civilizate, daca vreti sa faceti o impresie buna. Conflictele intre generatii s-ar putea sa marcheze evolutiile din plan familial, in aceasta perioda; trebuie sa va impuneti rabdare si sa ascultati pe fiecare ce are de spus.



Rac

Nu va repeziti la primul semn pozitiv pe care-l reperati; se prea poate ca aparentele sa fie inselatoare. Tineti cont, in acest sens, de sfaturile acelor perseoane care va doresc binele. Poate ca locurile familiare nu mai au foarte multe de spus, sub aspectul inspiratiei, insa pentru voi, astazi, s-ar putea sa fie exact elementul care va trebuie, pentru a vedea solutii la anumite probleme, pentru a constitui acea sursa de inspiratie de care aveti nevoie. Contextul astral este favorabil evolutiilor pozitive la locul de munca; mai ales daca va place ceea ce faceti, sansele sunt mari sa obtineti rezultate deosebite. Legaturile cu prietenii sunt importante, asa ca nu le ignorati.



Leu

Nu sunteti genul care sa lasati pe altii sa ia decizii pentru voi; ar fi cazul ca si astazi sa va plasati la inaltimea acestor asteptari. Totusi, astazi este o zi in care contextul astral nu prea va ofera sustinere, va rapeste, oarecum, din siguranta de sine. Nu va place deloc cand sunteti intr-o astfel de stare, asa ca reactionati imprevizibil. Prezentati, binenteles, o labilitate emotionala care ii face pe cei din jur sa se intrebe ce fel de probleme va macina, de sunteti intr-o astfel de stare. Nu vor lipsi dificultatile de la locul de munca, fapt care va agrava presiunea asupra voastra; va fi o zi tensionata, inclusive in relatiile cu cei alaturi de care va desfasurati activitatea si care nu vor fi dispusi sa va accepte capriciile comportamentale. Noroc ca, in familie, veti reusi sa gasiti ceva intelegere.



Fecioara

Lucrurile nu merg deloc cum v-ati fi asteptat si, desi nu va sta in fire, aproape ca incepeti sa dati vin ape cine stie ce superstitii. E drept ca si contextul astral are o influenta majora asupra evolutiei evenimentelor din viata voastra, asa ca, oricat v-ati stradui, este una din acele zile in care totul merge pe dos. Problemele cu care va veti confrunta astazi tind sa se acutizeze, desi eforturile voastre vor fi indreptate spre gasirea de solutii. Incercarile voastre de a gasi canale de comunicare active cu cei din jur, vor fi sortite esecului; ca urmare, ar trebui sa va ascultati propria intuitive si sa va ganditi unde ati putea sa va retrageti, pentru a astepta ca aceste momente atat de nefaste sa treaca si sa va puteti intoarce la activitatea voastra normala. Veti fi norocosi daca nu veti ramane cu unele sensibilitati de natura psihica.



Balanta

Astazi este posibil sa nu puteti ajunge la sufletul acelor persoane pe care doriti sa le ajutati; nu condamnati pe nimeni pe nedrept. In functie de situatia de fapt din fiecare caz in parte, se prea poate ca respectivele persoane sa fie prea tulburate pentru a accepta ajutor. Nu va bagati pe gatul nimanui, asteptati ca fiecare sa inteleaga despre ce este vorba. Incercati sa gestionati, asa cum trebuie, munca in echipa, la locul de munca. Este important sa faceti in asa fel incat toata lumea sa participe si nimeni sa nu se simta lasat pe dinafara. De relatia cu aceste persoane depinde succesul atingerii obiectivelor pe care vi le-ati propus, in plan profesional, mai ales daca voi va aflati pe pozitie de leader.



Scorpion

Ziua aceasta nu va fi, in ceea ce va priveste, asa cum v-ati fi asteptat voi. Este posibil sa trebuiasca sa amanati o serie de chestiuni personale, pentru a le rezolva pe cele din plan personal. Si tot foarte posibil este ca, aceasta actiune a voastra sa creeze unele divergente in relatiile cu apropiatii. A doua parte a zilei va presupune multa inventivitate din partea voastra, pentru a putea rezolva, asa cum trebuie, situatiile tensionate din viata voastra. In unele cazuri veti reusi, in altele nu. Nu trebuie sa disperati; daca veti fi suficient de ambitiosi, atunci lucrurile se vor aranja cumva, asa incat sa fiti si voi multumiti.



Sagetator

Va fi nevoie de intreaga voastra putere de negociere, pentru a va atinge obiectivele din plan profesional. Din nefericire pentru voi, nu veti avea noroc sa tratati cu persoane prea maleabile, azi. Sau poate ca voi nu reusiti sa aveti suficienta putere de convingere. Lipsa de experienta in aceasta directie isi va spune cuvantul, asa ca, daca nu vreti sa gresiti, cereti sfaturi si documentati-va cum trebuie. Lasati mandria la o parte, pentru ca nimeni nu s-a nascut invatat! In plan familial, exista premise pentru mentinerea unei atmosfere de normalitate, atata timp cat si voi va implicati, cu tot interesul, in chestiunile domestice. Responsabilitatile din aceasta sfera a vietii voastre nu vor fi deloc negociabile.



Capricorn

Astazi nu este o zi potrivita pentru a calatori, pentru a iesi din zona voastra de confort; nu exista premise favorabile, in cazul in care sunteti interesati de ceva nou, de implementarea unor transformari in viata voastra. Este recomandabil sa aspteptati momente de mai bun augur in acest sens. Ocupati-va, astazi, de socializare, faceti-va noi relatii, testati terenul, informati-va temeinic; este bine ca, in momentul in care doriti sa faceti un anumit pas, sa fiti pregatiti pentru asta. Aveti grija la durerile de cap, care s-ar putea sa va cam incerce, pe parcursul zilei; probabil ca nu ati mancat cum trebuie sau v-ati suprasolicitat ochii, lucrand la calculator.



Varsator

Aveti tendinte extravagante, iar asta va impinge la cheltuieli pe care, in mare parte, nu prea vi le puteti permite; actionand nesabuit in aceasta privinta, este foarte posibil sa va dezechilibrati masiv bugetul si sa aveti probleme, in perioada urmatoare. Este bine sa va marginiti la ceea ce se poate, sa fiti realisti si sa nu va cauzati singuri probleme. In relatiile personale, este bine sa va impuneti rabdare; unele persoane incearca sa va convinga de anumite lucruri, atunci cand voi stiti ca ele stau cu totul altfel. Nu merita, insa, sa va exteriorizati dur, mai ales daca este vorba de parinti. Uneori, conceptiiile difera de la o generatie la alta si nu sta in puterea voastra sa mai schimbati un om in varsta.



Pesti

Este o zi perfecta pentru a lua in considerare o schimbare a stilului de viata, un nou look, ceva care sa va scoata din monotonie si sa va faca sa va simtiti bine pe ziua de astazi. Contextul astral va ofera curajul necesar pentru a pasi pe taramuri mai putin cunoascute; asta nu inseamna ca trebuie sa va asumati riscuri inutile, insa, uneori, un pas mai indraznet va poate face sa va simtiti bine in propria piele. Nu va incredeti in persoanele nou cunoascute; asteptati sa mai treaca ceva timp, sa stiti mai multe despre aceste persoane, sa fiti mai informati in privinta lor; si-apoi, increderea se castiga de-a lungul timpului, nu se poate acorda instant, fara a sti cu cine aveti de-a face.