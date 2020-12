Moldovenii sunt sceptici în privinţa reducerilor afişate de magazinele din capitală

În goana după profit, dar şi pentru a-şi vinde produsele, care stau de mai mult timp pe rafturi, practic fiecare magazin din capitală a afişat reduceri grandioase: preţuri mai mici cu 20, 50 sau chiar 80 de procente. În timp ce unii cumpărători se bucură de ofertă, alţii consideră că reducerile ar fi o momeală. Şi specialiştii ne recomandă să fim atenţi, deoarece, deseori, reducerile sunt fictive, relatează Mesager.



Fiecare al doilea magazin din capitală încearcă să atragă câţi mai mulţi cumpărători şi să-şi crească vânzările. Oamenii pot procura, la preţ redus, tot felul de produse: de la electrocasnice şi materiale de construcţie, până la articole vestimentare şi elemente de decor.



Oamenii au păreri împărţite. În timp ce unii spun că nu au încredere în ofertele promoţionale, alţii profită din plin pentru a-şi achiziţiona cele necesare.



„De obicei aşteptăm reducerile, dar oricum vedem preţurile comparative cu alte magazine. În multe magazine poţi să găseşti fără afişarea reducerilor, dar preţul este mai mic”;



„Cred că trebuie să profităm pentru că sunt foarte bune reduceri şi ar fi bine să profităm totuşi”;



„Reducerile sunt o oportunitate destul de bună pentru clienţi, ca şi pentru proprietarii magazinelor. Eu cred că este foarte bine şi da am profitat de reducere”, spun oamenii.



Consumatorii nemulţumiţi de calitatea mărfii achiziţionate o pot returna, în baza bonului de plată. Doar în luna noiembrie, Agenţia pentru protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţii (APCSP) a înregistrate 125 de petiţii. Alte 825 de persoane au solicitat consultaţii la telefonul consumatorului.



„În cazul în care persoana a cumpărat un produs, fie el nu este conform sau este el cu un defect, în ambele cazuri legislaţia asigură schimbarea produsului sau rambursarea banilor. Dacă ne referim la produsele care sunt cu mai multe neregularităţi am zice că sunt telefoane mobile, aceleaşi electrocasnice”, a menţionat Tatiana Barac, şef serviciu APCSP.



Conform statisticilor, în ultima perioadă, tot mai mulţi moldoveni aleg să îşi cumpere lucruri online.



Pe Internet există o varietate mult mai mare de produse, iar preţurile acestora pot fi comparate foarte uşor cu cele de pe alte pagini web, oferind posibilitatea de a alege cel mai bun preţ. Dacă la achiziţionarea unui produs online, consumatorul, nu este mulţumit de marfă livrată, are dreptul să o returneze. Dacă nu se respectă timpul de livrare - cumpărătorul poate solicita penalităţi în valoare de doi la sută din taxa de livrare pentru fiecare oră sau zi de întârziere.



Aproape un milion de persoane din ţara noastră fac regulat cumpăraturi pe internet.