Cinci motive pentru care este absolut necesar să consumi mandarine iarna aceasta. Beneficiile sunt numeroase

De ce e bine să consumăm mandarine pe timp de iarnă. Beneficiile sunt numeroase. Ce au special aceste citrice, pe lângă aportul de vitamica C adus corpului, și de ce este indicat să consumi mandarine în sezonul rece și nu numai.



Ai fi crezut așa ceva? Mandarinele sunt considerate a fi cele mai bune citrice și, spre deosebire de portocale, sunt mai ușor de decojit și consumat. Sunt sănătoase, ajută la creșterea imunității și, binențeles, sunt și foarte gustoase.



De ce e bine să consumăm mandarine pe timp de iarnă. Pe lângă faptul că au numai 50 de calorii, mandarinele mai au foarte multe vitamine benefice organismului.

Ele conțin:



85% apă

aproape 2 grame de fibre

1 gram de proteine

13 grame de carbohidrați

15% din doza zilnică recomandată (DZR) de vitamina A (bună pentru piele, vasele de sânge și oase)

45% din DZR de vitamina C

5% din DZR de acid folic

5% din DZR de potasiu



Previn îmbătrânirea prematură – știai că mandarinele sunt bogate în antioxidanți? Aceștia luptă cu efectele nocive ale radicalilor liberi asupra celulelor și previn stresul oxidativ, una dintre principalele cauze ale instalării cancerului. Nu numai atât, mandarinele sunt excelente surse de vitamina C, precum și minerale (fier, potasiu), acid folic, fibre și flavonoide.



Sunt bune pentru digestie – fibrele și proteinele din mandarine sunt ideale pentru un tranzit intestinal sănătos și prevenirea tulburărilor gastrointestinale, precum balonarea sau constipația. Totodată, mandarinele sunt indicate în curele de slăbire deoarece conferă senzație de sațietate cu puține calorii.



Sunt fructe care ajută la detoxifiere – la fel ca toate celelalte citrice precum lămâile, portocalele, kiwi, ananasul, grepfrutul, pomelo și clementinele, mandarinele sunt alcaline și au efect detoxifiant. Ce înseamnă asta? Aceste fructe mici și portocalii ajută la eliminarea toxinelor și reglarea pH-ului din organism.



Ajută la păstrarea unei inimi sănătoase – mandarinele conțin flavonoide și antioxidanți care curăță vasele de sânge de colesterol și ajută la menținerea tensiunii arteriale în limitele normale. Astfel se previne instalarea bolilor de inimă.



Sunt fructe antistres și proimunitate – da, mandarinele pot alunga stresul și anxietatea prin acțiunea lor benefică asupra neurotransmițătorilor. În plus, datorită conținutului ridicat de vitamina C, mandarinele sprijină sistemul imunitar și îl ajută să facă față cu brio virozelor din sezonul rece.