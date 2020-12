Ce spun astrele azi, 1 decembrie

Berbec

Este un moment favorabil pentru a va distribui atentia inspre mai multe segmente ale vietii voastre. De ce sa va limitati doar la un singur lucru, daca puteti face mai multe? Sunteti spontani, versatili, iar acest lucru ii cam deruteaza pe cei din jur. Nu insa si pe voi! Cu cat veti fi mai deschisi la minte si mai flexibili, cu atat veti avea mai multe sanse sa atingeti performantele pe care vi le doriti. Daca survine intr-un context favorabil, ca cel al zilei de astazi, aceasta versatilitate poate fi extrem de profitabila; este o zi potrivita pentru a va atinge obiectivele intr-unul dintre proiectele profesionale sau sociale cele mai dragi inimii voastre.



Taur

Astazi se pare ca veti fi atrasi forte mult de trecut, interesati de istoria familiei voastre, de genealogii, de background-ul cultural, etc. Sunt niste aspecte care, uneori conteaza chiar foarte mult. Daca simtiti nevoia de a va investiga radacinile, atunci faceti acest lucru. Totusi, nu este intelept sa va neglijati responsabilitatile, mai ales cele care cer implicare imediata si absolut necesara. Trecutul este important, insa prezentul si viitorul sunt acum si maine si ar trebui sa primeze, in fata unor evenimente, unele poate, epuizate de foarte multa vreme. In chestiunile sentimentale, va fi neaparat nevoie sa acceptati compormisul; altfel, aparitia problemelor va fi inevitabila.



Gemeni

Faptul ca veti fi foarte iritabili astazi este un element negativ in evolutiile ce se vor succede. Din pacate, starile de spirit la extrem ii vor exaspera atat pe cei din jur, cat si pe voi insiva. Cel mai rau ar fi sa va descarcati pe persoane care nu au nici o legatura cu contextul, aceasta fiind calea cea mai directa de a afecta relatii care, altfel, ar trebui sa fie destul de linistite. Nu va faceti singuri probleme. Daca vreti sa va descarcati, cautati un sac de box sau un loc unde sa bateti din picioare pana la epuizare. Norocul nu va fi, la infinit, de partea voastra, chiar daca auspiciile sunt favorabile, in acest sens; la un moment dat, s-ar putea ca lucurile sa ia intorsatiri nedorite, daca tentati prea mult sansa.



Rac

Multe obstacole vor aparea in calea voastra, pe parcursul acestei zile. Va fi nevoie de multa flexibilitate si intelepciune, pentru a trece peste ele cu eleganta. In viata personala, este foarte posibil sa apara unele crize, generate de o comunicare deficienta cu partenerul sau cu copiii. Implicati-va activ in rezolvarea acestor probleme si nu lasati factori externi sa intervina in problemele voastre familiale. Anumite "rani" emotionale mai vechi vor tinde sa se redeschida in aceasta perioada. Nu va lasati, insa, cuprinsi de melancolii care pot sa va afecteze serios activitatea. Nu va risipiti aiurea energia, concentrati-va eforturile pe obiective clare, precise.



Leu

Ziua de astazi ar fi bine sa o dedicati introspectiei, analizei serioase a propriei persoane si propriilor actiuni. Daca lucrurile nu merg asa cum va doriti, atunci este imperios necesar sa vedeti unde gresiti si sa luati masurile care se impun. Situatia materiala nu va fi foarte buna, iar acest lucru accentueaza starea incomoda care pare sa domine peisajul acestei zile. Nemultumirile si frustrarile voastre interioare nu trebuie sa se rasfranga asupra relatiilor cu cei din jur, mai ales cu apropiatii! Nu vor lipsi oportunitatile de a va imbunatati situatia materiala; daca veti fi atenti, veti reusi sa duceti la bun sfarsit tranzactii fructuoase sau sa obtineti venituri suplimentare de acolo de unde va asteptati mai putin.



Fecioara

Viata privata trebuie sa va apartina; nu lasati factori externi sa-si puna prea pregnant amprenta asupra a ceea ce faceti voi in particular. Nu va cramponati voi insiva de situatiile altor persoane, chiar daca prezinta similaritati cu ceea ce experminetati noi; tineti cont ca fiecare evolutie isi are cursul sau propriu. Discutiile pe teme filosofice, religioase sau politice sunt susceptibile a crea situatii conflictuale, tensionate, datorate divergentelor de opinie, asa ca, daca vedeti ca lucrurile se incing, mai bine retrageti-va si vedeti-va de alte treburi. Finantele nu vor fi deloc stralucite in aceasta zi; ba chiar sunt susceptibile a va oferi surprize neplacute. Luati masuri daca observati aparitia unor probleme digestive; nu lasati ca disconforturile sa se agraveze!



Balanta

Astazi vor aparea schimbari notabile si de bun augur in viata voastra profesionala sau sociala, transformari care va stimuleaza, va ofera impulsul de care aveti nevoie pentru a avansa. Responsabilitatile exista pentru a fi asumate; este bine sa nu evitati sau sa ignorati responsabilitatile ce va revin. Viata sentimentala va fi dominata de tensiuni in relatia de cuplu. Mici certuri pot sa escaladeze, daca nu exista un control riguros al nervilor si al impulsurilor. Fiti voi un factor de echilibru si aplanati eventualele situatii conflictuale. Examinati cu atetntie costurile proiectelor pe care le aveti in minte, astfel incat sa va puteti bucura, in final, de o reusita deplina.



Scorpion

Va trebui ca astazi sa fiti ceva mai atenti la modul in care veti manevra finantele, astfel incat sa ajungeti la eficienta obisnuita si la rezultatele preconizate. Daca aveti de semnat un contract important sau aveti de parafat o intelegere semnificativa, acordati-va o zi-doua in plus, pentru reflectie. Plictiseala se poate instala confortabil, daca nu veti sti sa va atrageti prietenii de partea voastra si sa organizati momente reconfortante impreuna. Familia va va solicita atentia, asa ca va trebui sa va gasiti timp si pentru membrii acesteia. In relatiile cu copii, manifestati-va deschisi si intelegatori. Nu refuzati sa va implicati in problemele acestora, pentru ca acestea s-ar putea acutiza.



Sagetator

Astazi ar fi bine sa va ganditi si la cei mai putin norocosi decat voi, care au nevoie de o mana de ajutor. Va veti simti excelent, ajutand pe cineva despre care stiti ca ar avea nevoie de ajutor. In plan profesional, veti avea parte de sprijin neasteptat, chiar atunci cand veti avea mai mare nevoie, astfel incat, chiar daca va veti confrunta cu incurcaturi, acestea nu va vor pune probleme serioase. Climatul astral este favorabil imbunatatirii sau consolidarii situatiei profesionale. Este o zi potrivita perfectarii afacerilor imobiliare. In plan sentimental, puteti sa dati frau liber sensibilitatii; nu trebuie sa va rusinati daca decideti sa va aratati si celorlalti latura voastra romantica.



Capricorn

Va veti simti norocosi astazi, gata de actiune pentru a va pune in aplicare cunostintele si abilitatile. Investitiile in afaceri vor fi extrem de favorizate astazi. De asemenea, este o zi perfecta pentru a va casatori sau pentru a va logodi, pentru a pune baze temeinice unei relatii durabile. Este posibil sa apara probleme in relationarea cu unii prieteni, care va contesta unele actiuni sau chiar se implica in demersuri impotriva voastra. Totusi, veti fi binevoitori in a cunoaste persoane noi, veti fi bucurosi sa participati la intalniri in acest sens. Nu va va fi usor sa reconciliati viata de familie cu munca, insa, daca faceti putin efort, este imposibil sa nu gasiti o cale.



Varsator

O gandire pozitiva si o atitudine in aceeasi nota va pot sprijini in rezolvarea mai usoara a problemelor. Este mai constructiv sa actionati astfel, chiar daca situatiile se complica si este nevoie sa interveniti mai mult pentru a ajunge la finalitatea dorita. In viata profesionala, nu mizati numai pe intuitie, ci si pe obiectivitate, pe realism. Coreland aceste doua variabile, puteti avea o imagine mai clara si solutii mai potrivite pentru demersurile pe care le veti efectua. Rezultatele muncii voastre de peste zi vor fi satisfacatoare. Amestecul prieteniilor intime cu chestiunile profesionale nu este o situatie fericita; este posibil sa fiti pusi in situatii nu foarte fericite, din acest punct de vedere.



Pesti

Conflictele domestice pot fi foarte usor stinse, printr-un autocontrol mai bine pus in actiune. Abtineti-va, neaparat, de la a spune vorbe dure, care isi pot lasa amprenta negativa durabila asupra relatiei de cuplu. Este o zi in care tentatii extraconjugale pot sa apara la fiecare pas si sa va faca sa cadeti in ispita. Fiti atenti, dearece pot sa se genereze scandaluri de proportii! Regretele sterile cu privire la anumite actiuni sau contexte nu vor impresiona pe nimeni, asa ca nu va mai obositi sa jucati teatru. Fiti voi insiva si veti avea mai mult de castigat! Insuflati copiilor simtul responsabilitatii. Daca va confruntati cu probleme financiare, este o zi potrivita pentru a le rezolva, macar pe cele urgente.