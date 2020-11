Cea mai bună metodă pentru a preveni vârfurile despicate

Un păr cu aspect sănătos este lucios, voluminos și cu vârfuri viguroase, fără acel aspect uscat, de „mătură”. Din fericire, există o modalitate simplă de a preveni despicarea vârfurilor.



Daca ai par mediu sau lung, probabil stii ce inseamna sa te confrunti cu varfuri despicate. Desi crezi ca faci tot posibilul sa-i oferi parului tau o viata buna (masti hranitoare, sampon hidratant, tratamente regulate etc.), acesta continua sa fie uscat spre varfuri si sa aiba nevoie de tunsori dese pentru a arata decent.



Dar daca vrei sa-ti lasi parul sa creasca, trebuie sa gasesti o modalitate de a reduce frecventa tunsorilor fara sa sacrifici aspectul parului tau. Asadar, cheia este sa previi formarea varfurilor despicate – mai ales ca, odata ce incepe sa se despice la varf, degradarea „urca” spre portiunile sanatoase, astfel ca va trebui sa tai mai mult din par pentru a-i reda aspectul sanatos.



Ca intotdeauna atunci cand vorbesc despre sanatatea parului, trebuie sa precizez cat de important este stilul de viata.



Parul are nevoie de vitamine si minerale, de o dieta bogata in proteine si antioxidanti pentru a-si mentine vitalitatea.

Asigura-te ca mananci alimente proaspete si ca renunti, pe cat posibil, la zahar si carbohidrati rafinati. De asemenea, creeaza-ti un program regulat de somn, bea multa apa si gaseste modalitati de a reduce stresul (meditatie, plimbari, citit etc.).



Cum poti preveni despicarea varfurilor printr-o metoda simpla?



Poate ca nu te-ai gandit la asta pana acum, insa un factor important in despicarea varfurilor este felul in care iti descurci parul. Daca ai par care se incurca repede, este ondulat, cret sau cu fir gros, aspru, atunci o pieptanare agresiva ii va fragiliza varfurile.



In timp ce exista tipuri de par care nu au nevoie sa fie descurcate dupa spalare, cele mai multe dintre noi raman cu pieptanul blocat in par in timpul acestei operatiuni.



Cum descurci corect parul? Produsul-cheie care te va salva este un spray de descurcare. Acesta contine ingrediente ce fac firul de par mai alunecos, astfel incat sa se descurce rapid, conferind in acelasi timp un plus de hidratare si stralucire.



Dupa samponare si aplicarea balsamului/mastii, clateste foarte bine parul, apoi usuca-l usor cu un prosop absorbant. Cat e inca umed, aplica spray-ul de descurcare de la jumatatea parului in jos, trecandu-ti degetele prin par (fara sa tragi).



Foloseste un pieptane cu dinti rari



Ca sa eviti varfurile despicate, descurca-ti parul folosind un pieptane cu dinti rari, nu o perie obisnuita. Foarte important: incepe descurcarea de la varfuri, nu de sus! Astfel te asiguri ca nu agresezi varfurile si nu-ti rupi parul. Avanseaza incet, pana ce ajungi spre scalp.