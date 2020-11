Tauber: PAS și PPDA fac jocul lui Platon după ce raiderul nr. din CSI i-ar fi amenințat

Deputații din fracțiunile parlamentare PAS și PPDA au refuzat ieri să delege membrii săi în comisia parlamentară privind investigarea circumstanțelor de preluare forțată a unor acțiuni pe piața nebancară în care ar fi implicat Platon, după ce raiderul i-ar fi amenințat. Despre aceasta scrie pe Facebook vicepreședintele Partidului "ȘOR", Marina Tauber.



"De dragul lui Platon, tocmai două forțe politice de dreapta, din Parlament, PAS și PPDA, s-au unit ieri, din nou, ca să facă jocul raiderului. NU au vrut ACUM comisie parlamentară care să investigheze situația de la Moldasig și noile atacuri pe care le pregătește Platon pe piața bancară și de asigurări.



Cel mai ciudat în această poveste este de ce cele două fracțiuni s-au răzgândit practic peste noapte și au considerat că această comisie nu trebuie să fie formată. Or, în ajun ei au votat pentru în comisiile permanente", scrie Tauber.



Ea mai menționează că pe coridoarele Parlamentului se zvonește că deputații din fostul bloc ACUM sunt atât de slabi de caracter, încât s-au speriat după ce i-ar fi amenințat Platon în particular.



"Gestul celor care vineri a fost “olecuță bloc ACUM” este ca o gură de aer pentru raiderul Platon, care are destui bani, destul tupeu și destulă “expertiză” ca să repete performanța din 2010-1012, însă nu avea destul timp. Cu ajutorul celor din PAS și PPDA, ACUM Platon crede că a câștigat acest timp. Dar se înșeală", a dat asigurări deputata Partidului "ȘOR".