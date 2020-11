Alimente care cresc imunitatea. Trebuie sa le consumi cat de des posibil

In orice anotimp este momentul prielnic pentru a incepe o cura de intarire a imunitatii organismului. Noi iti spunem ce alimente sa consumi pentru a intari capacitatea organismului de a lupta cu infectiile.



Ceea ce mancam ne afecteaza direct sanatatea. Un studiu efectuat pe o perioada de zece ani, a descoperit ca oamenii care traiesc sanatos si urmeaza o dieta bogata in fructe si legume antioxidante au cu 50% sanse de a trai mai mult decat voluntarii studiului cu o dieta mai putin sanatoasa. (sursa: Dieta longevitatii Gary Small, Gigi Vorgan).



Iata alimentele-minune pe care sa le consumi!



1. Kefirul

Este o bautura fermentata din lapte care contine bacterii probiotice si fermenti naturali cu efecte benefice.

Are un continut ridicat de vitamine (complexul de vitamine B, caroten, vitaminele E, D si K), minerale (potasiu, fosfor, magneziu, zinc, iod, fluor, calciu) si proteine usor digerabile. Are proprietati antibiotice si antifungice.

Este benefic in tratarea diferitelor afectiuni: tuberculoza, alergii, probleme de digestie, candidoza etc.



2. Ghimbirul

Este unul dintre cele mai cunoscute condimente. Sunt binecunoscute proprietatile antivirale si antibacteriene ale radacinii de ghimbir.

In caz de raceli, infectii respiratorii, gripa, ceaiul de ghimbir te pune repede pe picioare. Ceaiul ajuta si in caz de greata.

Tinctura de ghimbir este utila in durerile in gat. Ghimbirul stimuleaza digestia si curata organismul de toxine.

Consumul de ghimbir activeaza fortele de aparare ale organismului, imbunatateste memoria.



3. Ceaiurile

Ceaiurile sunt importante atat pentru prevenirea unei imunitati scazute, cat si pentru cresterea imunitatii. La inceperea sezonului rece si nu numai, consuma cat mai multe ceaiuri.

Ceaiul negru si ceaiul verde contin polifenoli si flavonoida ce ajuta in combaterea bolilor.

Ceaiurile cu efecte benefice in cresterea imunitatii sunt cele din: arnica, echinaceea, catina, afin, busuioc, lavanda, maces, muguri de soc, musetel, iasomie, tei, cimbrisor, muguri de pin, muguri de plop, menta, precum si ceaiul verde.

De asemenea, in farmacii exista ceaiuri speciale pentru stimularea imunitatii care contin o combinatie optima de plante deosebit de eficienta. Bea zilnic ceaiuri calde, cu suc de lamaie si indulcite cu miere.



4. Fructul de noni

Planta noni este un copac tropical ce creste in Tahiti, Malaezia, America de sud.

Fructul de noni si sucul obtinut din acest fruct sunt un foarte bun tonic general, redau vitalitatea intregului organism, avand proprietati stimulatoare, antimicrobiene si analgezice. Sucul de noni este indicat in perioadele de stres fizic si psihic.

Fructul de noni contine vitamine, (A, C, beta-caroten, B3), minerale (seleniu – important pentru imunitate, fier, potasiu), oligoelemente, enzime, antioxidanti.



5. Ciupercile

Si acestea ajuta la sporirea imunitatii, daca sunt consumate cu regularitate. Proteinele vegetale si alti compusi continuti de ciuperci activeaza sistemul de aparare a organismului, prevenind astfel dezvoltarea de celule anormale sau canceroase.

Ciupercile, atat cele comestibile, cat si cele medicinale, contin proteine de calitate, usor de digerat, vitamine din complexul B si vitamina E, mult fosfor si potasiu.

Acesti antioxidanti din compozitie reduc riscul de a face raceli severe si joaca un rol important in sanatatea sistemului imunitar.

Studiile releva si faptul ca ciupercile au efect antiviral, antibacterian si combat aparitia tumorilor.

In medicina chineza, ciupercile din soiurile reishi, shiitake si maitake sunt un tonic pentru cresterea imunitatii, cu efect cardio-vascular si anticancerigen remarcabil.



6. Afinele

Afinele si-au dovedit eficienta sporita in blocarea agentilor patogeni care ataca sistemul imunitar. Sunt bogate in vitamina C, K si E, fibre si foarte multi fitonutrienti.

Au un continut important de substante fitochimice cum ar fi acizii fenolici, proantocianinele, antocianinele, flavonoidele si acidul elagic, o componenta naturala ce poate inhiba cresterea tumorilor.

Pentru cresterea imunitatii se recomanda o cura cu fructe timp de 20 zile. Deosebit de utila este si tinctura din afine, mai ales daca o combini cu echinaceea sI cu o serie de produse apicole



7. Pestele

Un aliment deosebit de hranitor, o sursa excelenta de proteine usoare ce contine toti aminoacizii esentiali.

Este o sursa de vitamine (A, B6, B12, D – importanta pentru asimilarea calciului, E) si minerale (fosfor – pentru sanatatea oaselor, iod, potasiu). Grasimea de peste, variabila de la o specie la alta, este bogata in acizi grasi esentiali, omega-3 si omega-6.

Cele mai recomandate specii de peste pentru consumul regulat (minim doua ori pe saptamana) sunt: pastravul, heringul, somonul, macroul si sardina. Contine foarte mult zinc, substanta care intareste imunitatea si ajuta la disparitia inflamatiilor, stimuland regenerarea celulelor si accelerand cicatrizarea ranilor.



8. Usturoiul

Este un adevarat cocktail antioxidant, avand in compozitie mangan, zinc, seleniu, germaniu, vitaminele A si C. Este recunoscut ca stimulant al sistemului imunitar care creste puterea celulelor albe.

Consumul de usturoi poate incetini sau impiedica aparitia unor afectiuni: ateroscleroza, bolile inflamatorii, bolile degenerative, alergiile, tensiunea ridicata, infectiile respiratorii etc.

Consumul regulat de usturoi stimuleaza sistemul imunitar, reechilibreaza nivelul zaharului in sange, previne atacurile cardiace, ajuta la metabolizarea grasimilor, ajuta la prevenirea cancerului. Usturoiul are proprietati anti-virale si antifungice (omoara ciupercile).

Consumul zilnic de usturoi da rezultate si in tratamentul faringitelor, al infectiilor intestinale si previne complicatiile gripale.