Cum să-ți ștergi automat contul de Facebook după moarte?

Moartea este inevitabilă și, la fel cum îți scrii testamentul și-ți închei socotelile cu viața, la fel de responsabil trebuie să fii și în mediul virtual. Facebook este probabil cea mai populară dintre toate astfel de platforme. Are opțiuni adecvate cam pentru orice. Permite memorarea profilului Facebook al unei persoane decedate sau îl poate șterge automat, scrie Playtech.ro.



În zilele noastre, mulți oameni își petrec o mare parte a vieții pe internet, în special pe platformele sociale. Situația se înrăutățește atunci când oamenii întâlnesc profilurile de social media ale celor dragi sau primesc notificări de ziua de naștere după ce aceștia au decedat.



O opțiune permite memorarea profilului Facebook al unei persoane decedate - „Remembering/In memoriam” – după ce a primit o cerere de la o persoană verificată.



Dacă nu vrei să-ți păstrezi contul Facebook după moarte, acum profilul se poate șterge automat după ce ai murit. Iată pașii pentru a face acest lucru:



Conectează-te la contul tău de Facebook

Dă clicl pe săgeată de jos din colțul din dreapta sus

Dă click pe Settings & Privacy din meniu. Apoi, dă click pe Settings

Dă click pe General, în partea stângă

Dă click pe Memorialization Settings

Dă click pe Request that your account be deleted after you pass away

Dă click pe Delete After Death



Facebook îți va șterge contul, inclusiv toate datele prezente în acesta, după ce cineva îi va anunța moartea ta. Acum trebuie doar să te gândești cui îi lași această responsabilitate imensă.