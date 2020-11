Ce spun astrele azi, 26 noiembrie

Berbec

Astazi lucrurile s-ar putea aranja aproape peste noaste; ceea ce ieri vi se parea ca este fara solutie, astazi apare mai bine ca niciodata. Aveti norocul de partea voastra, insa nu trebuie sa exagerati, incercand sa fortati nota. Puteti, foarte usor, sa treceti de la bucurie la tristete, daca nu veti tine seama de aceasta recomandare. Daca, insa, veti sti cum sa manevrati corect imprejurarile favorabile oferite de contextul astral al acestei zile, ati putea avea un succes mai mare decat v-ati fi asteptat. In plan profesional, se poate, foarte usor, pregati terenul pentru vreo promovare sau un bonus. In plan personal, puteti sa faceti pasi inainte in relatia de cuplu, puteti sa luati hotarari seriose in ceea ce priveste viitorul vostru sentimental.



Taur

Astazi veti deborda de sanatate, va veti simti foarte in forma si gata sa faceti cat se poate de multe; atentie, sa nu va asumati mai multe angajamente decat sunteti in stare sa duceti. Puteti sa va cauzati cine stie ce probleme, de care chiar nu aveti nevoie; nu v-ar pica deloc bine sa va vedeti pusi in situatia de a plati daune vreuni beneficiar sau de a va certa cu clientii din cazua promisiunilor neonorate. Este bine sa va organizati in asa fel incat sa luati fiecare lucru, pe rand si sa nu va grabiti in luarea deciziilor de importanta mai mare. Luati-va timpul necesar pentru a cantari lucrruile asa cum trebuie. Este bine sa fiti optimisiti, sa priviti cu incredere in viitor; mai ales daca aveti persoane dragi alaturi, este putin probabil ca tonusul vostru sa nu fie la cote inalte.



Gemeni

Astazi ati fo dorit sa nu trebuiesca sa auziti ceasul sunand; cheful vostru este la cote minime, aproape ca nici nu va doriti sa va ridicati din pat. Din pacate, majoritatea dintre voi aveti responsabilitati, pe care nu le puteti lasa neindeplinite. Este bine ca, la locul de munca,in situatia in care va gasiti astazi, sa cautati sa nu iesti prea mult in evidenta; macar faceti ceea ce este urgent, pentru ca nimeni sa nu va poata reprosa ca nu v-ati facut treaba. Ati putea fi tentati sa tratati relatiile personale cu superficialitate, neavand chef de nimeni si de nimic; poate fi o greseal majora, mai ales daca nu luati initiative de a dsicuta cu partenerii, pentru a va impartasi starea de spirit. Un eventual refuz de a petrece timpul imrepuna ar putea jigni, afectand astfel relatia de cuplu.



Rac

Astazi lucrurile vor fi cam agitate, in ceea ce va priveste, in plan personal; va fi greu sa aungeti la o comunicare eficienta cu cei din jur. Copiii incearca sa va testeze limitele, sa vada pana unde merge rabdarea voastra; trebuie sa stopati aceste tentative, insa, in nici un caz, printr-o atitudine autoritara. Este pagubos si puteti periclita relatia cu juniorii; totodata, s-ar putea sa ajungeti la discutii tensionate cu partenerii, care ar putea sa nu fie de acord cu modul vostru de interventie. La locul de munca, s-ar putea sa existe unele tendinte de subminare, din partea anumitor colegi, care vor sa se promovesze ei insisi, in detrimentul vostru si al altor alti colaboratori; aveti resursele necesare sa dejucati astfel de planuri, mai ales daca ati stiut cum sa intretineri relatii de bina colaborare in mediul profesional.



Leu

Este bine ca astazi sa incercati sa va detasati de problemele personale la locul de munca, daca doriti ca planurile pe care vi le-ati facut sa functioneze asa cum trebuie. Anumite chestiuni s-ar putea sa aiba tendinta sa se pastreze suspendate, fara a-si gasi, pe moment o rezolvare; gandurile voastre ar putea fi atrase, inconstient, catre cautarea unor solutii pentru aceste chestiuni, asa incat concentrarea voastra la lucruri importante din plan profesional sa lase de dorit. Este de asteptat, in acest context, ca performantele voastra sa fie destul de slabe. Nu va asteptati la cine stie ce castiguri, cu atat mai mult din sfera financiara, atata timp cat nu veti reusi sa va adunati pentru a performa in privinta sarcinilor profesionale.



Fecioara

Daca veti avea grija de voi si veti evita excesele, este foarte posibil ca astazi sa fiti intr-o forma de invidiat. Daca v-ati pus in gand in aceasta perioada, sa adoptati un stil de viata sanatos, este o zi excelenta pentru a face primi pasi in aceasta directive; trebuie sa fiti constienti ca tocami inceputul este mai dificil. In plan profesional, cu putina abilitate, puteti face ca lucrurile sa mearga in directia dorita de voi. Aveti mare grija sa nu va amestecati prea mult in mersul firesc al lucrurilor; in acest caz, este foarte posibil ca totul sa ia o turnura nedorita. Viata personala ar putea fi dominate de emotii puternice; o intalnire mult asteptata cu o persoana draga, ar putea sa va faca sa va simtiti in al noualea cer.



Balanta

Astazi nu va veto bucura de prea mult spirjin din partea colaboratorilor, la locul de munca; din aceasta cauza, lucrurile vor merge mult mai greu decat ati estimate voi, inca de dimineata. Multe planuri va vor fi date peste cap, ceea ce va spori starea de nervozitate a zilei. In aceste conditii, veti fi destul de predispusi a face greseli, incercand sa grabiti lucrurile sa mearga pe directia dorita de voi. Se prea poate sa va confruntati cu unele situatii tensionate, discutii in contradictoriu, nu doar la locul de munca, ci si in relatiile cu apropiatii; partenrii vostri au anumite asteptari si, in unele cazuri, va va fi greu sa va achitati de obligatiile domestice. Unii dintre voi, pe de alta parte, s-ar putea sa aleaga sa ignore, sperand sa treaca; prea putini dintre voi vor avea norocul acesta.



Scorpion

S-ar parea ca astazi ploua si sunt doar nori pe strada voastra; nu prea veti avea mare success in ceea ce v-ati propus, in plan profesional. Ceea ce v-ati propus nu va fi deloc in concordanta cu ceea ce veti putea face, realmente. Ca urmare, este foarte posibil ca finaluk zilei sa va gaseasca foarte stresati si plini de frustrari. Daca veti fi destul de intelepti sa lasati deoparte aceste sentimente negative, ati putea sa va bucurati de o dupa-amiaza reusita in familie; daca, pe de alta parte, aduceti problemele de la serviciu, acasa, lucrurile se pot complica nedorit de mult. Nici voua nu v-ar conveni ca altcineva sa-si descarce frustrarile asupra voastra, asa ca ar trebui ca nici voi sa nu faceti acest lucru.



Sagetator

Astazi nu veti avea prea mult timp sa va ganditi la anumite proiecte la care v-ar placea sa va ganditi; probabil ca ati sperat sa fiti mult mai liberi si iata ca planurile voastre au suferit schimbari radicale. Va trebui sa faceti eforturile necesare pentru a va adapta unei astfel de situatii. Este o zi in care ar fi bine sa va puneti in slujba apropiatilor care au nevoie de voi, insa fara a exagera, binenteles; daca simtiti ca cineva are nevoie sa se destainuie, fiti acea ureche plecata pentru a asculta. Iar daca aveti un sfat avizat, poate fi si mai bine. Si la locul de munca, aratati-va dispusi la schimb de idei, nu incercati sa va impuneti fortat propria voastra viziune. Cu cat veti fi mai deschisi dialogului, au atat lucrurile ar putea sa mearga mai bine.



Capricorn

Astazi ar fi bine sa pastrati lucrurile in starea in care se gasesc, pentru ca nu este un moment potrivit pentru a face cine stie ce schimbari de anvergura. Mai ales daca zilele anterioare au mai avut episoade de acest gen, si daca acestea s-au soldat cu rezultate bune, ar fi bine ca acum sa va bucurati de succesele obtinute si sa nu va fortati norocul. Viata sentimentala ar trebui sa va aiba mai mult in centrul sau, pentru a evolua in directia dorita; daca veti alege sa ignorati problemele existente in relatia cu partenerii de cuplu, binenteles ca acestea risca sa se acutizeze sis a devina mai suparatoare, pe masura ce timpul trece. Nu ar trebui sa va jucati cu lucruri de genul acesta, mai ales ca nu aveti obisnuinta de a lasa lucrurile la voia intamplarii.



Varsator

Lucrurile se vor linisti neasteptat de mult azi, asa incat veti avea posibilitatea de a repara unele din chestiunile care nu au mers chiar cum v-ati fi dorit, in zilele anterioare. Unele eforturi ar trebui indreptate inspre imbunatatirea relatiilor cu cei alaturi de care va desfasurati activitatea profesionala. Daca aveti posibilitatea de a calatori, bucurati-va; este posibil ca noi orizonturi sa se deschida, neasteptat, in fata voastra. Daca aveti posibilitatea de a creste timpul petrecut alaturi de cei dragi, faceti asta; gasiti activitati pe care sa le impartasiti, cu totii, cu placere. Aveti nevoie de astefl de momente in care coeziunea legaturilor cu apropiatii sa fie consolidate. Aceste legaturi pot sa va fie de un real folos in momente dificile, asa ca trebuie tratate cu grija.



Pesti

Astazi veti fi ceva mai liberi decat v-ati fi inchipuit; veti reusi sa gasit mult mai usor solutii pentru problemele cu care va confruntati, iar colaborarile se vor desfasura mult mai simplu decat ati fi anticipat. Ca urmare, va veti bucura de o zi destul de productiva, in care sa va puteti bucura din plin de realizari, dar si de destul timp liber pe care sa-l folositi dupa bunul plac. Voi, celibatarii, ati putea, fara doar si poate, sa va ganditi la ceea ce ati putea face pentru a va include intr-o relatie de cuplu, daca asta este ceea ce va doriti; trebuie sa fiti siguri, pentru ca aveti tendinta de a fi parecum superficiali, iar asta poate rani pe ceilalti, dandu-le false impresii. Tonusul este pozitiv, buna dispozitie poate sa inveseleasca, din plin, atmosfera familiala si sa va ofere o dupa-amiaza foarte placuta.