Ce spun astrele azi, 25 noiembrie

Berbec

Prea multe ambitii, sentimente puternic competitive, fac ca grijile sa creasca, va lipsesc de somn atunci cand aveti mai mare nevoie, iar acest lucru poate fi nociv pentru voi, la nivel fizic, functional. Este posibil sa apara divergente in relatia cu partenerul. Este nevoie sa va manifestati toleranta, sa adoptati o atitudine concilianta, daca va doriti ca lucrurile sa nu degenereze. Spre finele zilei, energiile creatoare incep sa-si faca simtita prezenta. Vor aparea oportunitati de a atrage bani, chiar din surse neasteptate. Incercati sa va pastrati luciditatea, daca luati hotarari importante in aceasta directie, dar nu lasati teama sa va influenteze deciziile.



Taur

Multe pot iesi pe dos astazi, insa, pe masura ce ziua avanseaza, este posibil ca negativismul sa se mai atenueze, norii sa mai dispara si sa apara la orizont si solutii fericite. Daca simiti nevoia, nu evitati sa va permiteti un rasfat alaturi de familie, alaturi de cei dragi. Cu siguranta nimeni nu va refuza o invitatie la o iesire in natura, poate chiar intr-o excursie in afara orasului. Poate fi un prilej important de a strange legaturile de familie, de a va relaxa si de a va reface, atat fizic, cat si psihic. Nu trebuie sa va epuizati muncind, este mereu nevoie de putina pauza care sa permita organismului sa-si refaca rezervele de energie. Mai mult decat atat, astfel puteti evita epuizarea si imbolnavirile.



Gemeni

Va fi o zi mai grea si mai solicitanta ca de obicei, insa, ca fiecare alta zi, isi va produce efectele si va trece. Spre finalul zilei, s-ar putea chiar sa primiti intariri, asa ca lucrurile ar putea lua o turnura chiar placuta. Profitati de orice intalnire pe care o veti avea pe parcursul acestei zile, pentru a va face relatii, pentru a va dezvolta reteaua de cunostinte. Nu stiti niciodata cand si de cine veti avea nevoie. Puneti-va la lucru creativitatea si veti gasi solutii foarte interesante problemelor cu care va confruntati. Exprimarea deschisa a afectiunii fata de cei dragi nu va poate aduce decat castiguri, in plan sentimental.



Rac

In viata personala vor aparea o serie de necunoascute, fie in legatura cu unele actiuni, fie in legatura cu unele persoane, care va vor crea o stare de disconfort si nesiguranta. Incercati sa contracarati aceste sentimente printr-o comunicare deschisa, mai ales daca este vorba despre persoane apropiate voua. In plan profesional, este posibil ca lucrurile sa se complice in cea de-a doua parte a zilei; puteti accepta asistenta din partea persoanelor in care aveti incredere. Aveti grija caci exista, in preajma voastra, si persoane mai putin bine intentionate. S-ar putea ca pe parcursul acestei zile sa aveti parte de cel putin o situatie extraordinara, insa aveti grija cum tratati astfel de chestiuni. Nu va lasati influentati de iluzii desarte si ego.



Leu

In intalnirile zilei de astazi, tindeti sa va lasati manati numai de propriul fler, de propria intuitie, care, s-ar putea ca de aceasta data sa dea gres. Astrele spun ca astazi nu sunteti in cea mai buna forma, astfel incat sa va bazati foarte mult pe voi insiva. Asa ca, gasiti acea persoana de incredere care poate sa va stea alaturi in astfel de momente si bazati-va pe ajutorul ei. Daca veti afisa o atitudine optimista, veti vedea ca intreaga atmosfera din jurul dumneavoastra se insenineaza. Inclusiv in mediul familial se va resimti atmosfera pozitiva, iar cei dragi vor fi absolut incantati si vor face eforturi pentru a perpetua buna dispozitie.



Fecioara

Ca de obicei, nu sunteti genul care sa asteptati sa castigati la loterie, asa ca veti munci din greu pentru tot ceea ce va veti propune. Auspiciile sunt perfecte pentru a va lansa intr-un nou domeniu de activitate, pentru a investi in pasiunile voastre, pentru a gandi neconventional si a incepe ceva nou si incitant. Nu uitati sa aveti grija de voi in tot acest timp, sa va hidratati si sa va alimentati asa cum trebuie, sa va odihniti suficient, pentru ca, la final, sa va puteti bucura de rezultatele noutatilor pe care le-ati initiat. Incercati sa nu va lasati prinsi, in nici o imprejurare, in vartejul resentimentelor; ba chiar faceti in asa fel sa scapati cat mai repede de acestea.



Balanta

Este posibil sa ajungeti intr-o situatie in care va fi nevoie sa faceti compromisuri, sa aveti tendinta de a exclude orice ajutor vi se ofera, sub suspiciunea de interese ascunse. S-ar putea ca aceasta situatie sa fie chiar reala, insa ati putea avea surpriza de a primi oferte foarte bine intentionate de la persoane la care chiar nu va asteptati. Consultati-va partenerul – de lucru, sotul/sotia – sau o alta persoana de incredere, inainte de a va angaja in cine stie ce actiuni, mai ales daca este vorba de sume mai mari de bani. Imprejurarile prielnice pentru afirmare, mai ales daca ascensiunea profesionala va intereseaza, nu vor lipsi, insa trebuie sa fiti pe faza si sa le fructificati la timpul potrivit.



Scorpion

Stim ca tentatiile sunt mari, peste tot se pot cumpara tot felul de lucruri mai mult sau mai putin utile, insa ar fi bine sa mai prioritizati, chiar sa apelati la lista, in cazul in care nu reusiti sa va limitati la cheltuieli atunci cand mergeti la supermarket, si sa luati doar strictul necesar. Daca simtiti ca nu puteti face fata provocarilor, bateti in retragere. Luati o pauza si mergeti undeva unde va puteti aduna gandurile, unde puteti analiza lucrurile la rece si unde va puteti pune ordine in viata. Norocul este de partea voastra astazi, insa niciodata nu este bine sa-l tentati prea mult; s-ar putea intoarce cand va asteptati mai putin, aducandu-va in situatii neplacute, care va pot chiar cauza probleme destul de serioase si pentru prezent, dar si pentru viitor.



Sagetator

Poate ar fi bine sa va inchideti o ora-doua telefonul, sa va deconectati de pe Messenger sau Skype si sa va concentrati atentia asupra lucrului, caci altfel riscati sa aveti parte de nenumarate intreruperi, multe dintre ele pentru chestiuni absolut neinsemnate, ba chiar stupide. In acest fel, nu veti reusi, in nici un caz, sa va atingeti obiectivele stabilite, ceea c ear putea sa va provoace numeroase neplaceri. Cel mai bine este sa duceti pana la capat ceea ce aveti de facut pentru ca, ulterior, sa puteti beneficia si de ceva timp liber. Vechile divergente din familie vor fi uitate, iar potentiale situatii conflictuale vor putea fi rezolvate foarte facil cu diplomatie si usor compromis.



Capricorn

Daca se investe oportunitatea unor scurte calatorii de serviciu, nu le evitati, pentru ca astfel puteti scapa de stresul de la birou si chiar va puteti face cunostinte interesante. Copiii au nevoie de ajutor, fie pentru teme, fie pentru altfel de proiecte. Si partenerul are doleantele sale proprii. S-ar putea ca si din partea altor rude sa mai aveti cereri de suport, asa incat nu veti avea timp nici sa respirati, ceea ce, din pacate, va face sa va simtiti extrem de agitati astazi. Incercati, totusi, sa va faceti timp sa iesiti si sa ascultati zgomotele naturii. Este o experienta care mereu va improspateaza, va revigoreaza si va ajuta sa va recapatati fortele.



Varsator

Scapati de sentimentalismele care va incearca si judecati putin lucrurile la rece; nu e genul vostru sa fiti astfel si nu va aranjeaza deloc modul acesta de a fi. Sentimentalismele nu merg niciodata bine cu afacerile, dar nici in relatiile interpersonale nu trebuie sa implicati prea mult emotiile in aceasta zi, tocmai din motivele evocate mai sus. Este recomandabil sa va dati silinta sa apreciati fiecare situatie la justa sa valoare, cu obiectivitate, pentru ca deciziile pe care le veti adopta sa fie cele mai potrivite pentru situatia data. Trebuie sa profitati de orice context favorabil, stimulant. Daca nu veti initia actiunile necesare la momentul potrivit, mai tarziu s-ar putea sa nu mai aveti ocazia.



Pesti

Daca aveti ceva dubii cu privire la starea fizica sau psihica a vreunui membru al familiei, acum ar fi momentul sa va gasiti timp pentru a verifica daca este OK sau nu. Stati de vorba si spuneti ceea ce ganditi, pentru a stimula si pe celalalt sa vorbeasca. Cum, de obicei, sunteti o fire mai inchisa si mai putin comunicativa, s-ar putea sa surprindeti si sa fiti surprinsi de cate lucruri nestiute veti afla. Familia va aprecia mult acest gest. Este o zi excelenta pentru a pune in aplicare planuri de calatorie de mult gandite, insa lasate in stand-by din lipsa de timp. Va veti face o mare bucurie atat dumneavoastra, cat si membrilor familiei.