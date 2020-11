Antony Blinken, nominalizat luni de preşedintele ales al SUA, Joe Biden, pentru funcţia de secretar de stat în viitorul guvern de la Washington, este francofon şi pasionat de chitară, remarcă AFP.



Consilier al lui Biden de multă vreme, viitorul şef al diplomaţiei americane are tendinţe intervenţioniste şi va trebui să restabilească relaţiile Statelor Unite cu aliaţii, afectate în unele cazuri de actualul preşedinte Donald Trump, apreciază agenţia.



Politicos şi elegant, Blinken, în vârstă de 58 de ani, pare în multe privinţe opusul predecesorului său, actualul şef de stat Mike Pompeo.



Robert Malley, unul din prietenii din copilărie ai lui 'Tony', spune că 'e greu să fii mai amabil, modest şi discret' decât acesta. Malley, acum preşedinte al International Crisis Group, organizaţie neguvernamentală dedicată evitării conflictelor, adaugă că 'nimeni nu-şi aminteşte să-l fi văzut (pe Blinken) enervându-se sau cuprins de un acces de furie'.



Blinken a fost adjunct al secretarului de stat în timpul preşedinţiei lui Barack Obama. El s-a pronunţat uneori pentru intervenţii militare americane în numele drepturilor omului şi a avertizat, în legătură cu Siria, că 'superputerile nu joacă la cacealma'. Liderul de la Casa Albă s-a pronunţat în cele din urmă pentru o implicare limitată a SUA, iar fostul număr doi în Departamentul de Stat a fost oarecum dezamăgit, apreciind în mai anul trecut, într-un dialog cu televiziunea CBS, că 'nu am reuşit să împiedicăm o tragedie umană groaznică', iar asta 'este ceva ce nu voi uita niciodată'.



AFP consideră că sensibilitatea lui Blinken faţă de drepturile omului are legătură şi cu experienţa tatălui său vitreg, Samuel Pisar, unul din cei mai tineri supravieţuitori ai Holocaustului, fost deţinut în lagărele naziste de la Auschwitz şi Dachau. Avocat celebru specializat în relaţiile Occidentului cu blocul sovietic, Pisar, născut în Polonia, s-a stabilit împreună cu familia la Paris, unde Blinken a urmat şcoala Jeannine Manuel în perioada când SUA se împotmoleau în războiul din Vietnam.



'Tony, ca american, era foarte legat de valorile şi identitatea lui, dar trăia într-o ţară străină şi de aceea era obligat să vadă lumea prin această prismă într-o vreme când Statele Unite nu erau neapărat foarte populare', relatează Malley.



Tatăl biologic al lui Blinken este om de afaceri, iar mama sa, Judith Pisar, a condus timp de mai mulţi ani Centrul American de la Paris, instituţie culturală şi artistică. În anii petrecuţi la Paris, viitorul secretar de stat şi-a descoperit şi latura muzicală - a încercat jazzul şi a fost pasionat de rock în asemenea măsură încât a citat din Pink Floyd în albumul foto al uneia din promoţiile liceului unde a învăţat. Pasiunea a continuat la Washington, cu rolul de chitarist într-o trupă cu repertoriu din Beatles. Mai recent, în timpul liber din perioada epidemiei de coronavirus, Blinken a încercat şi să compună, fără mare succes: cele două balade rock, cântate cu voce de tenor, pe care le-a difuzat pe platforma Spotify sub pseudonimul ABlinken, sunt ascultate lunar de câteva zeci de utilizatori.



Blinken a studiat la Harvard, apoi a făcut carieră în domeniul juridic şi în politică. A lucrat pentru comisia de afaceri externe a Senatului SUA, în perioada când Biden era membru.



În 2017, cel care va fi în curând şeful diplomaţiei americane a spus povestea tatălui său vitreg, care a reuşit să evadeze în timpul unui 'marş al morţii' în care fusese trimis de nazişti. După ce s-a ascuns două zile prin păduri, Pisar a auzit un tanc care se apropia; spre uşurarea lui, din blindat a ieşit un soldat american. Tânărul polonez a îngenunchiat şi a rostit singurele trei cuvinte în engleză pe care le ştia: 'God bless America' - Dumnezeu să binecuvânteze America. Militarul l-a ridicat de jos şi l-a pus să intre în tanc, adică 'metaforic, în Statele Unite, către libertate', a explicat Blinken, care a conchis: 'Asta e ţara cu care am crescut: Statele Unite jucând acest rol atât de primitor, unic şi extraordinar'.