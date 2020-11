Orice poveste despre cum va arăta viitorul în următorii ani este mai mult sau mai puțin o bănuială. Prezentul ne demonstrează că lumea în care trăim are deja un ritm alert de schimbare și de adaptare, iar, odată cu ea, trebuie să ne adaptăm și noi. Există numeroase previziuni despre cum vom munci și trăi în viitor, dar un lucru este sigur. Tehnologia joacă un rol definitoriu pentru modul în care trăim și în care ne desfășurăm activitatea.



5 abilități de viitor pe care un copil le poate învăța cu ajutorul tehnologiei



Copiii și tinerii de astăzi sunt nativi digitali, iar tehnologia pe care o utilizează zilnic își poate pune amprenta pozitiv asupra lor. Deși poate fi surprinzător, programarea, jocurile video, platformele sociale sau tutorialele video chiar au o valoare educațională și pot fi baza de învățare pentru copii. Iată care sunt principalele abilități pe care un copil le poate învăța cu ajutorul tehnologiei, utilizată într-un mod echilibrat:



1. Creativitatea

Deseori suntem uimiți de cât de multe lucruri știu copiii și de cât de ușor le învață. Majoritatea activităților ce pot fi practicate în mediul digital hrănesc creativitatea și sunt un stimul pentru imaginație, în special pentru cea a unui copil.

Dacă luăm un exemplu, jocurile video sunt o dovadă pentru cât de repede învață copiii lucruri noi. Ei iau contact acolo cu o realitate complet diferită față de cea pe care o trăiesc și își dezvoltă propria strategie pentru a ajunge la finalul sesiunii de joc. Totodată, jocurile sunt o oportunitate de a gândi creativ și de a privi totul dintr-o altă perspectivă. În cadrul unui joc, un copil trebuie să se adapteze la situații spontane, iar acestea îl forțează să fie creativ și să găsească o soluție rapidă la o anumită problemă pe care, poate, nu a anticipat-o.

Pe de altă parte, coding-ul sau programarea îi transformă pe cei mici în creatori de conținut. Prin intermediul său, copiii devin mai creativi, își concep propria poveste, se gândesc la probleme pe care jucătorii ar putea să le întâmpine și vin cu soluții care să le rezolve. Prin coding, copiii au libertatea să folosească metoda lor personală de a spune o poveste.



2. Curiozitatea

Trăim cu toții vremuri în continuă schimbare și trebuie să recunoaștem că uneori putem rămâne puțin în urmă în ceea ce privește adaptarea. Curiozitatea înnăscută a copiilor îi ajută să înțeleagă mai bine o informație și să se adapteze rapid la schimbările necesare în viitor. Cultivată, aceasta poate aduce o serie de alte beneficii, pe termen mediu și lung.

Copiii din ziua de azi au o dorință mare de cunoaștere și se împrietenesc rapid cu platformele sociale, forumurile sau tutorialele video. Acestea sunt ușor de folosit și sigure pentru diferite categorii de vârste, iar copiii pot descoperi, cu un singur click, ce pasiuni au și cum le pot dezvolta.



3. Gândirea critică

Copiii au acces zilnic la informație. De aceea, este necesar să aibă un filtru constant ca să reușească să identifice și să înțeleagă importanța unor idei. Gândirea critică îi ajută să facă mai multe conexiuni logice și să își dezvolte propriile soluții.

Aici intervine coding-ul unde copiii trebuie să încerce un lucru de mai multe ori ca să găsească singuri ideea sau soluția câștigătoare. Practic, ei trec printr-un proces în care învață că greșelile sunt bune și că ele îi ajută ulterior să gândească dinainte soluții pentru diferite situații pe care nu le-au mai întâlnit.



4. Abilitatea de a rezolva probleme (într-un mod eficient)

E minunat să vezi un copil care are inițiativă și încearcă să găsească rezolvări la problemele de zi cu zi. În plus, prin programare copiii devin creatori de conținut, iar în acest proces, ei pot întâlni deseori situații care au nevoie de soluții. Spre exemplu, programul SuperCoders al Orange aduce copiilor un concurs în care ei trebuie să fie creativi și să continue povestea lui Coder. Aici, personajul are diferite misiuni în care copiii trebuie să rezolve cu ajutorul tehnologiei problemele apărute.



5. Abilitatea de a lua decizii

Copiii asimilează și procesează în mod constant informație vizuală și auditivă. Jocurile video, spre exemplu, le antrenează mintea și facilitează procesul de identificare a informației relevante și de înlăturare a celei irelevante. Astfel, ei ajung să ia decizii mult mai precise și mult mai rapid.

Pe de altă parte, în coding nu există un singur mod de lucru. Copiii învață treptat, ținând cont de greșelile anterioare. Pe măsură ce află informații noi, vor fi capabili să ia cea mai bună decizie, pentru ca proiectul lor să fie dus la final.

Cele cinci abilități sunt o dovadă a faptului că tehnologia ajută la deprinderea unor aptitudini esențiale pentru viitor.

Orange România dezvoltă programul SuperCoders pentru copii cu vârsta între 10 și 14 ani. De-a lungul celor șapte ediții, participanții au avut oportunitatea de a da frâu liber imaginației și de a deveni creatori de povești. Participând la o serie de ateliere online de introducere în programare vizuală în limbajul Scratch, la webinare cu mentori din gaming, vlogging sau design ori la concursul național SuperCoders, copiii își folosesc din plin imaginația pentru a dezvolta o animație și descoperă ce lucruri complexe și captivante pot crea ei înșiși, prin intermediul tehnologiei. La final, pot câștiga premii cool și locuri în Academia Online.