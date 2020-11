„Vom aduce magia sărbătorilor în capitală.” Când va fi împodobit principalul pom de Crăciun de la Chișinău

În acest an, organizarea concertelor live și comercializarea produselor alimentare la târgurile de Crăciun au fost interzise. Dar asta nu înseamnă că rămânem fără spiritul sărbătorilor de Crăciun. În cadrul ședinței online a serviciilor municipalității Chișinău, primarul capitalei a spus când va fi împodobit cel mai important pom de Crăciun din oraș.



Ion Ceban, atât la ședința primăriei cât și pe pagina sa de Facebook, a anunțat că în acest an municipalitatea va folosi resurse minime pentru a aduce „magia sărbătorilor de Crăciun în Chișinău”. „Nu este timpul pentru acest lucru. Cu minimum de resurse putem aduce magia sărbătorilor în capitală. În centrul capitalei, așa cum am anunțat, va fi împodobit bradul procurat din anii precedenți și vor fi amplasate decorațiunile. Solicit ca, pe 1 decembrie, bradul să fie amenajat în centrul municipiului și luminițele amplasate în oraș să fie aprinse, în sectoare să fie totul pregătit până în data de 10 decembrie”, a declarat acesta.



Totodată, Catedrala Mitropolitană a fost îmbrăcată deja în straie de sărbătoare.



În contextul sărbătorilor de iarnă, oficialul a spus că nu vor fi organizate concerte și va interzice comercializarea produselor alimentare la târgurile de Crăciun. „Este interzisă sub toate formele comercializarea produselor la iarmaroace, târguri, dar și orice fel de mâncare. Nu sunt organizate concerte, cu excepția melodiilor de Crăciun care pot fi puse pentru atmosfera de sărbători”, a spus Ceban. Același lucru a fost punctat și de premierul Ion Chicu.



Amintim că Boris Gîlca, șeful adjunct al Direcției sănătate din cadrul Primăriei Chișinău, a menționat că spitalele municipale am ajuns la capacitatea maximă de spitalizare. „Avem un pronostic nefavorabil, situația în municipiul Chișinău este extrem de gravă, persistă creșterea cazurilor grave de infectare. Noi am depășit deja și statistica Chinei.”