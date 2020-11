Substanțele din anumite alimente pot să genereze un miros neplăcut al corpului. Vezi ce alimente te fac să miroși urât și din ce cauză!



Poate ai sesizat uneori un miros neplăcut al corpului, dar nu l-ai asociat niciodată cu vreun anumit aliment sau băutură pe care le-ai consumat. Potrivit BrightSide, anumite substanțe din alimentele pe care le mâncăm pot sa genereze un miros neplăcut la nivelul pielii. Ca să scapi de această problemă, iată o listă cu alimentele care te fac să miroși urât și ce alternative ar trebui să folosești.



9 alimente care te fac să miroși urât



Apă versus bere

Cu cât consumi mai multă apă, cu atât te asiguri că organismul elimină în mod eficient toxinele care favorizează apariția mirosului neplăcut al pielii. Chiar dacă o bere rece poate să fie o opțiune atractivă după o zi grea la muncă, se pare că această băutură te poate face să miroți urât pentru că o parte din alcool se elimină prin transpirație.



Iaurt versus lapte

Culturile probiotice existente în iaurt au capacitatea de a diminua riscul formării acelor bacterii care pot să genereze un miros neplăcut al pielii. De asemenea, vitamina D din iaurt luptă cu bacteriile care se formează în cavitatea bucală și astfel scapi de respirația urât mirositoare.

În schimb, laptele conține colină, o substanță care te face să miroși urât.



Zeama de lămâie versus vin

Dacă obișnuiești să bei vin seara, trebuie să știi că există un efect advers, în afară de cantitatea de alcool consumată zilnic. Se pare că acesta poate să favorizeze un apariția unui miros neplăcut la nivelul pielii. În schimb, este mult mai indicat să cosumi apă cu lămâie, deoarece zeama proaspăt stoarsă are un efect detoxifiant puternic și favorizează eliminarea toxinelor.



Ceai din plante medicinale versus cafea

Ceaiul din plante furnizează corpului o mulțime de antioxidanți și substanțe care aduc beneficii pentru diverse organe interne. De asemenea, are un efect detoxifiant și diuretic, astfel că cu cât elimini mai multe toxine cu atât pielea ta va mirosi mai frumos.

Pe de altă parte, cafeaua sau orice alte băuturi pe bază de cofeină favorizează un mediu acid în corp și poate să apară mirosul neplăcut al pielii.



Mere versus conopida

Având un puternic efect de curățare a corpului, merele se numără printre principalele alimente care luptă cu mirosul neplăcut al pielii, dar și cu cel care apare în cavitatea bucală. Conopida conține colină, o substanță care te face să miroși urât, de aceea nu este indicat să o consumi dacă ai o întânire importantă.



Portocale versus dovleac

Citricele au un miros puternic și foarte proaspăt, astfel că sunt ușor absorbite în corp și au rolul de a îmbunătăți mirosul pielii. Pe de altă parte, dovleacul conține tot colină, acea substanță despre care spuneam că te face să miroși urât. Colina se metabolizează și se transformă într-o altă substanță care atunci când se acumulează poate să favorizeze apariția mirosului urât al pielii.



Cardamom și scorțișoară versus ceapă și usturoi

Cardamomul și scorțișoara sunt două condimente cu o aromă puternică, lucru care ajută la generarea unui miros plăcut al corpului. În schimb, usturoiul și ceapa, chiar dacă sunt foarte sănătoase, conțin compuși sulfurici care se transformă și sunt eliminați prin pori și te fac să miroși urât.



Țelină versus sparanghel

Țelina ajută corpul să elibereze feromoni, astfel că favorizează un miros plăcut care este atractiv pentru sexul opus. În schimb, sparanghelul conține o substanță care se descompune în compuși sulfuroși și te fac să miroși urât.



Pește versus carne roșie

Un studiu a arătat că un consum ridicat de carne roșie poate să genereze un miros neplăcut al corpului. În schimb, consumul de pește nu are același efect, deoarece se digeră mai ușor și nu generează un miros neplăcut.



Chiar dacă unele alimente sănătoase favorizează un miros neplăcut al pielii nu înseamnă că trevuie să renunți la consumul lor, ci doar să te asiguri că le incluzi cu moderație în dieta ta.