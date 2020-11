Odată cu vârsta, dormi mai puțin. Ce părere au specialiștii despre asta

Oare chiar trebuie să dormi mai puțin după o anumită vârstă? Nevoia de odihnă variază de la persoană la persoană, dar nu scade foarte mult odată ce înaintezi în vârstă.



Fără îndoială copiii au nevoie de mai mult somn decât adulții. La această vârstă organismul este în plină dezvoltare și are nevoie de multă energie. De aceea odihna adecvată este esențială pentru o dezvoltare armonioasă.



Dar ce nevoi au adulții? De multe ori se spune că persoanele de 45-50 de ani au nevoie de mai puțin somn decât cei care au 20-30 de ani. Oare nevoia de odihnă a unei persoane se diminuează odată cu vârsta? "Nu", spune dr. Leila Kheirandish-Gozal, director de cercetare clinică în domeniul somnului de la Universitatea din Chicago. „Durata de somn necesar nu se schimbă, ci doar percepția personală asupra odihnei”.



Organismul este într-o continuă adaptare, explică dr. Kheirandish-Gozal. Dacă te muți dintr-un loc cu o climă mai rece, vei avea ceva neplăceri într-un climat cald, dar în cele din urmă te vei obișnui. În mod similar, corpul și creierul unei persoane se pot obișnui să funcționeze fără un somn adecvat.



Acest lucru nu produce foarte multe probleme pe termen scurt. Cu toate acestea, în timp, dacă dormi mai puțin vor fi afectate metabolismul, starea de spirit, memoria și funcțiile inimii, crescând astfel riscul de obezitate, diabet zaharat, probleme de memorie, dificultăți de concentrare și boli de inimă.



Un alt factor de luat în considerare este că, atunci când vine vorba de somn, nevoia și abilitatea sunt două lucruri diferite. „Abilitatea de a adormi un anumit timp scade odată cu vârsta”, spune Michael Grandner, director al Centrului de Cercetare al Universității din Arizona. „Mulți adulți care au trecut de vârsta de 60 de ani presupun că dificultatea lor de a adormi profund sau pe perioade mai lungi de timp este un semn că nu au nevoie de odihnă. Dar cel mai probabil nu este adevărat, ci pur și simplu acest ritm de funcționare este dictat de organism”, explică Grandner.



Deci, cât de mult ar trebui să doarmă adulții de vârstă mijlocie și cei de vârsta a treia pentru a fi sănătoși? „În general, recomandăm tuturor să doarmă în medie șapte sau opt ore în fiecare noapte, dar în mod inevitabil vor fi persoane care au nevoie de mai mult sau mai puțin somn", spune Grandner.



Există o mulțime de provocări științifice implicate în măsurarea somnului „ideal”.



„De multe ori, cei care vin la consult spun că se simt perfect, dar când măsurăm indicatori obiectivi, cum ar fi rapiditatea reacțiilor și puterea de concentrare observăm scăderi drastice”, spune Grandner.



De asemenea, pentru a produce efecte măsurabile pe termen scurt, cercetătorii trebuie să reducă drastic somnul unei persoane la cinci ore sau chiar mai puțin pe noapte. Însă, când se compară 6 sau 6,5 ore cu 7,5 sau 8 ore, efectele negative pe termen scurt sunt mai greu de stabilit.



Cel mai important este să se determine de cât de mult somn au nevoie adulții pentru a evita riscurile pe termen lung pentru sănătate.



„Când oamenii mă întreabă cât de mult ar trebui să doarmă îi întreb de cât simt că au nevoie”, spune Max Hirshkowitz, profesor la Colegiul de Medicină Baylor. „Ai nevoie de somn pentru a rezolva probleme de matematică, ca să conduci un camion timp de 14 ore sau pur și simplu ca să continui să te uiți la televizor?”.



Studiile au demonstrat că după opt sau nouă ore de somn creierul și întreg organismul sunt revigorate, iar potențialul maxim de activitate este atins. 6 ore sau mai puțin cu siguranță nu sunt suficiente.



Instabilitatea emoțională, schimbările bruște de dispoziție sau senzația de anxietate sunt simptome ale odihnei insuficiente.

„Există o anumită etapă în cadrul somnului care ajută la stabilitatea emoțională, în principal în a doua jumătate a nopții”, spune Hirshkowitz. Dacă dormi mai puțin, vei pierde exact această etapă benefică a somnului.



Un alt semn că nu dormi destul este dacă adormi imediat ce pui capul pe pernă. Specialiștii compară această situație cu cea a unui om înfometat care consumă o masă într-un minut sau două. Ambele sunt semne că organismul tău nu primește suficient din ceea ce are nevoie. O persoană normală, bine odihnită, are nevoie de 5 - 10 minute pentru a adormi.



E în regulă să tragi un pui de somn după-amiaza, timp de 40 de minue sau o oră.



Îți va reîncărca bateriile și vei putea să îți continui activitățile obișnuite cu mai multă vitalitate. În cele din urmă, nu te îngrijora dacă nu dormi exact cât ar trebui. „Nu este o problemă dacă nu dormi bine în fiecare noapte. Dacă măcar patru zile din șapte reușești să ai un somn liniștit este suficient”, concluzionează dr. Kheirandish-Gozal.