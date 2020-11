Laptele crud este nociv și poate provoca moartea conform unui blogger

Un blogger cu pseudonimul Gid M-K a postat recent un articol cu titlul senzațional: "Laptele crud este nociv și îți va provoca moartea literalmente". Însă iată care este adevărul!



De ce este laptele crud nociv?



În primul rând, semantica declarației și includerea cuvântului "literalmente" implică faptul că vor muri toți cei care beau laptele crud, însă sunt milioane de oameni care au consumat acest produs și au trăit pentru a spune povestea mai departe. Există multe motive pentru care cineva ar bea laptele crud. Fie că trăiește la o fermă și vreau să profite de resursele pe care le are la dispoziție, fie caută în mod deliberat beneficiile aduse sănătății de laptele crud. Există mulți fani ai laptelui crud.



La fel ca toate alimentele crude, există posibilitatea ca laptele crud să fie contaminat dacă nu este colectat și manevrat în mod corespunzător, dar aceasta este mai degrabă o excepție decât o regulă.

Pasteurizarea prin care trece laptele în mod obișnuit poate fi o procedură inteligentă și folositoare, dar aceeași temperatură ridicată care îndepărtează E. coli și alți agenți patogeni periculoși din lapte este și cea care lasă laptele fără substanțele nutritive vitale care pot proteja oamenii de boli și alergii.



Studiile evidențiază avantajele laptelui crud



Bloggerul susține că nu există pierderi semnificative de nutrienți după pasteurizare și niciun beneficiu identificabil din consumul de lapte crud. Cu toate acestea, nu este greu să găsim studii care să indice exact opusul. De exemplu, un studiu efectuat pe mai mult de 1.000 de copii din Germania a constatat că cei mici care au băut lapte crud în mod regulat au fost supuși unui risc semnificativ mai mic de a dezvolta astm bronșic alergic.



Unul dintre imunologii care au condus studiul, Tabea Brick, a scris în Journal of Allergy and Clinical Immunology că laptele crud conține o cantitate importantă de omega-3 comparativ cu soiurile de lapte pasteurizate, omogenizate și cu un conținut scăzut de grăsimi, ceea ce ne ajută să explicăm riscul scăzut de a dezvolta astm.

Tabea Brick a spus că și-ar dori să vadă tehnici noi care pot elimina agenții patogeni fără a compromite nutrienții din lapte, ceea ce ar fi o afirmație ciudată pentru un imunolog dacă ceea ce a scris bloggerul era corect - nutrienții din lapte nu sunt afectați de proces.



Între timp, un proiect european a constatat că laptele crud poate preveni infecțiile respiratorii, răcelile și virusurile la copii. Cercetătorii au descoperit că laptele crud stimulează inumitatea organismului după ce au studiat aproape 1.000 de copii. Oamenii de știință au concluzionat că laptele crud acționează la fel ca laptele matern atunci când vine vorba imunitatea consumatorilor. De asemenea, reduce inflamația din corp.

Laptele procesat, pe de altă parte, duce la inflamație crescută din cauza proteinelor modificate pe care le creează.



Inflamație redusă, risc scăzut de astm și extra omega-3. Aceasta nu pare o băutură care să îți aducă moartea mai repede. Este ciudat că acest blogger direcționează atât de multă ură către laptele crud atunci când alte alimente prezintă un risc mult mai mare pentru sănătatea noastră. În loc să se concentreze pe zahăr, care se află în centrul epidemiei de obezitate și diabet, sau asupra alimentelor modificate genetic și pulverizate cu pesticide care cauzează cancerul, este în discuție un aliment care nu a cauzat niciun deces în ultimii 15 ani.



Se pare că poliția alimentară urmărește un infractor greșit din nou.