Ceai de chimen: preparare și beneficii pentru sănătate

Chimenul este o plantă folosită încă din antichitate ca plantă medicinală și condiment.



Sunt folosite cel mai multe semințele, care sunt numite astfel în mod greșit, acele mici formațiuni aromate fiind de fapt fructele uscate ale plantei de chimen.



Gustul său amărui și aroma amintesc de lemn dulce, coriandru, anason și fenicul. Chimenul poate fi folosit întreg sau măcinat, atât în mâncăruri gătite, cât și în dulciuri, pâine, covrigi etc. Uneori este folosit pentru a infuza băuturile alcoolice și lichiorul.



Ca plantă medicinală, chimenul poate fi consumat sub formă de ceai sau poate fi luat ca supliment. De asemenea, există ulei esențial și tinctură de chimen.



Studiile au arătat că substanțele care oferă aroma specifică chimenului au numeroase beneficii pentru sănătate. De asemenea, chimenul conține numeroase minerale esențiale pentru sănătate precum fier, cupru, magneziu, mangan, calciu sau zinc.



Ce beneficii are ceaiul de chimen pentru sănătate



Chimenul este folosit de secole în medicina tradițională, iar studiile recente au demonstrat că efectele sale sunt cât se poate de reale.



Iată care sunt:



Reduce inflamația

Anumiți compuși din chimen au proprietăți antioxidante și antiinflamatorii. Deși inflamația este un răspuns natural al corpului, inflamația cronică poate duce la numeroase afecțiuni precum sindromul colonului iritabil. Simptomele acestei afecțiuni sunt crampele abdominale, diareea sau balonarea.

Cercetătorii au demonstrat că extractul și uleiul esențial de chimen pot reduce inflamația de la nivelul colonului la fel de eficient precum medicamentele pe bază de steroizi folosite în mod obișnuit pentru a trata această problemă.



Îmbunătățește digestia

Chimenul este folosit în mod tradițional pentru a trata probleme digestive precum indigestia, balonarea sau ulcerul.

Câteva studii au arătat că uleiul de chimen relaxează musculatura netedă a tractului digestiv, ameliorând simptome ale indigestiei așa cum sunt balonarea și crampele.

Un alt test a demonstrat că uleiul esențial de chimen a blocat dezvoltarea bacteriilor intestinale nocive, păstrând bacteriile benefice neafectate. Bacteriile benefice produc nutrienți, reduc inflamația, îmbunătățesc digestia și susțin sistemul imunitar. De asemenea, extractul de chimen luptă împotriva H. pylori, o bacterie cunoscută pentru faptul că poate provoca ulcer și inflamație la nivel digestiv.



Ajută la slăbit

Chimenul poate fi un aliat excelent împotriva kilogramelor în plus. În cadrul unui studiu de 90 de zile, 70 de femei care au consumat 30 ml de băutură cu 10% ulei de chimen au slăbit mai mult decât cele care nu au luat acest supliment.

Au pierdut mai multe kilograme și au avut un indice de masă corporală mai mic comparativ cu cele care au primit un placebo. Cercetătorii sunt de părere că acest efect se datorează schimbării pozitive a microbiomului intestinal care susține reglarea hormonală, metabolismul grăsimii și apetitul.



Ceai de chimen: preparare

Ceaiul de chimen este foarte simplu de preparat. Tot ce trebuie să faci este să adaugi o lingură cu chimen la o cană cu apă clocotită (250 ml). Acoperă cana și lasă la infuzat timp de 10-15 minute, apoi strecoară. Poți bea până la trei căni de ceai de chimen pe zi. Nu este recomandat să bei ceai de chimen dacă ești însărcinată, suferi de afecțiuni biliare sau urmezi un tratament medicamentos.

Deși ceaiul de chimen este folosit în mod tradițional pentru a stimula lactația în cazul femeilor care alăptează, discută cu medicul tău înainte de a include acest ceai ca supliment.