Doi candidați la funcția de viceguvernator BNM, propuși Parlamentului

Constantin Șchendra și Maia Pîrcălab, sunt candidații propuși Parlamentului la funcția de viceguvernator al Băncii Naționale, transmite IPN.



Potrivit unui comunicat de presă al BNM, cei doi candidați au o bogată experiență în domeniul financiar-bancar, iar în ultimii ani activează în cadrul Băncii Naționale. La selectarea lor s-a ținut cont exclusiv de criteriile stabilite în Legea cu privire la Banca Națională: integritate profesională, o bună reputație, experiență în domeniu etc.



Constantin Șchendra este director al Departamentului supraveghere bancară din anul 2018, timp în care a participat la reformarea sectorului bancar și a contribuit la instaurarea bunei guvernanțe în băncile licențiate din Republica Moldova. Acesta este absolvent al Academiei de Studii Economice a Moldovei și deținător al Certificatului de Calificare al Auditorului Instituțiilor Financiare. Constantin Șchendra are o vastă experiență în auditarea situațiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și Standardele Naționale de Contabilitate (SNC), fiind implicat în diverse misiuni de audit, inclusiv în domeniile bancar și financiar, se spune în comunicat.



Maia Pîrcălab este licențiată în drept și are o experiență de peste 30 de ani, preponderent în sectorul bancar. Din anul 2017, activează în cadrul BNM, iar din luna mai 2020 deține postul de director al Departamentului reglementare și autorizare. Maia Pîrcălab a asigurat implementarea unor reforme importante în sectorul bancar autohton, prin elaborarea regulamentelor, recomandărilor și metodologiilor privind reglementarea bancară prudențială, valutară și a contabilității bancare, precum și examinarea și aplicarea documentelor și principiilor Comitetului BASEL și ale Uniunii Europene. La fel, aceasta a adaptat reglementările bancare prudențiale la normele europene.



Potrivit guvernatorului BNM, Octavian Armașu, ambii candidați s-au alăturat echipei BNM în perioada de reformare profundă a sectorului bancar și au dat dovadă de integritate profesională, diligență și inițiativă în exercitarea atribuțiilor de serviciu. În plus, aceștia sunt neafiliați politic - un criteriu important de care s-a ținut cont. „Sper că deputații vor susține candidaturile propuse, deoarece este important ca Banca Națională să rămână o instituție independentă și să continue reformele”, a subliniat guvernatorul BNM.



Mandatul de viceguvernator al BNM este valabil pentru o perioadă de șapte ani.