Ce spun astrele azi, 18 noiembrie

Berbec

Daca veti manifesta intelegere fata de cei din jur, precum si fata de desfasurarile de evenimente din viata voastra, atunci lucrurile ar putea merge mult mai usor astazi. Daca insa, va veti lasa purtati de impulsuri si veti deveni nerabdatori, imperativi, iritabili si schimbatori ca dispozitie, atunci cei mai multi dintre cei din anturajul vostru se vor indeparta cat vor putea de mult de voi. Reflectati bine asupra acestor chestiuni si adaptati-va comportamentul in functie de interese. Va veti confrunta cu tendinta de a cheltui mult prea mult fata de cat va puteti permite, iar acest pericol nu este de neglijat. "Moderatie in toate" poate fi conisderat sloganul cel mai potrivit pentru voi, pe ziua de astazi.



Taur

Nu va puneti intreaga incredere in cineva pe care nu-l cunoasteti suficient de bine. Nu semnati cu ochii inchisi nimic, fara a va asigura ca ati luat masurile de precautie necesare; exista riscul de a fi pacaliti, atata doar ca veti vedea consecintele negative mult prea tarziu pentru a le mai preveni. Relatiile cu apropiatii par sa reintre pe un fagas normal, in conditiile in care si comunicarea se imbunatateste pe masura. Pot sa apara divergente de opinii cu o ruda apropiata sau un prieten si, daca doriti sa va prezervati relatia cu acesta, trebuie sa va aratati mai flexibili decat sunteti de obicei. Proiectele personale vor trebuie sa mai astepte ceva timp; finantele nu va permit sa faceti demersuri multumitoare in acest sens.



Gemeni

Situatia voastra financiara ar putea cunoaste imbunatatiri semnificative, mai ales daca eforturile pe care le-ati depus in ultima perioada au fost, si ele, la fel de semnificative. Nu veti ramane indiferenti la sugestiile atractive ale unei persoane pe care ati cunoascut-o destul de recent. In relatiile cu apropiatii, nu fiti prea categorici, pentru a evita aparitia unor tensiuni nedorite. Prea multa munca s-ar putea sa aiba consecinte nocive, pentru ziua de astazi, in sensul ca epuizarea va poate cauza probleme de sanatate. Actionati tintit si cu cat mai multa eficacitate, astfel incat sa va ramana timp si pentru voi insiva.



Rac

Latura sociabila a personalitatii voastre va cunoaste o evidentiere mai substantiala in aceasta zi, astfel incat veti reusi sa va faceti placuti celor din jur si veti atrage mai multe persoane in cercul vostru social. Va veti simti in largul vostru in diversele situatii in care veti fi pusi si veti primi chiar complimente legate de farmecul personal pe care-l emanati. Este o zi potrivita pentru a va reconcilia cu acele persoane apropiate voua cu care, poate, sunteti in conflict. Flexibilitatea si diplomatia va pot fi de mare folos in astfel de situatii, asa ca nu ezitati sa faceti uz de ambele. In plan profesional, ar trebui sa va concentrati mai mult pe profesie, pe actiuni concrete de indeplinire a sarcinilor profesionale, si mai putin pe mentinerea aparentelor.



Leu

Anumite tensiuni pot sa apara in relatiile cu apropiatii, dat fiind faptul ca tineti mult la propriile convingeri, la fel ca si interlocutorii vostri. Mentineti-va punctul de vedere daca aveti dreptate, insa nu fiti rigizi si ascultati si pe celalalt ce are de spus. Poate si punctul sau de vedere prezinta unele adevaruri. In plan profesional, nu trebuie decat sa va concentrati asa cum stiti voi mai bine, pentru a va atinge obiectivele stabilite; stabiliti-va tinte viabile, pentru a nu fi dezamagiti, in cazul in care acestea sunt mult prea greu accesibile. Posibile castiguri financiare neasteptate ar putea sa apara in a doua parte a zilei.



Fecioara

Chiar daca nu credeti in dragoste la prima vedere, astazi este posibil sa fiti surprinsi de posibilitatea ca aceasta sa se materializeze pentru voi. Exista sanse mari sa aveti surpriza intalnirii vietii voastre, catre a doua parte a zilei; emotiile vor fi mari si, in unele cazuri, va fi destul de greu sa exprimati ceea ce simtiti. Aveti mare grija, insa, cui va dati inima; unele persoane ar putea fi doar interesate. Unele proiecte in domeniul profesional, ar putea sa nu va iasa intocmai cum le-ati ganditi si previzionat voi, insa ar trebui sa analizati mai cu atentie situatiile aparute. Se poate ca solutiile la care ati ajuns sa fie chiar mai potrivite decat cele pe care le-ati prevazut voi.



Balanta

Daca va aflati pe o pozitie superioara, din punct de vedere profesional, va va fi imposibil astazi sa evitati situatii conflictuale cu angajatii. Veti fi prinsi intr-o activitate ferventa si nu va veti putea ingriji de solicitarile fiecaruia, fapt care va duce la momente tensionate. Este o zi in care fiecare isi va vedea de propriul interes, iar voi veti fi prinsi la mijloc. Va fi nevoie sa gasiti momente de detasare, care sa va permita sa va refaceti fortele. In viata personala, va trebui sa mizati pe o comunicare eficienta pentru a mentine o atmosfera calma, netulburata; este bine sa eliminati, din start, orice susceptibilitate s-ar putea manifesta in viata voastra.



Scorpion

Tonusul pozitiv va va ajuta sa depasiti cu usurinta eventuale situatii complicate, ce sunt foarte posibil sa apara, mai ales in prima parte a zilei. Nu trebuie sa luati decizii pripite, care pot sa va aduca in situatii incomode si sa va cauzeze stres inutil. In plan personal, pastrati o atitudine deschisa fata de membrii familiei voastre, pentru a facilita o comunicare eficienta. Si cei singuri trebuie sa adopte o atitudine asemanatoare, daca doresc sa se implice cu succes intr-o relatie de cuplu. In privinta cheltuielilor, nu trebuie sa fiti nechibzuiti, dar nici extrem de rigizi. In functie de buget, incercati sa va si rasfatati cu ceva care va face, realmente, placere.



Sagetator

Nu adoptati o atitudine inflexibila si un ton prea autoritar, nici in relatiile cu familia, nici in relatiile cu partenerii de munca; stiti foarte bine ca "tonul face muzica", de ci nu e cazul sa va experiorizati fara control. In familie trebuie neaparat sa abordati un ton conciliant, care sa le dea si celorlalti prilejul de a-si expune punctele de vedere. In plan profesional, va trebui sa fiti fermi si concisi, insa nu dictatoriali, pentru ca obiectivele voastre pe ziua de astazi sa fie atinse fara prea mari probleme. Nici relatiile cu prietenii nu vor fi favorizate, asa ca azi poate fi o zi potrivita pentru a va retrage intr-un coltisor linistit, unde sa meditati si sa va relaxati de unii singuri.



Capricorn

Comportamentele impulsive ar putea sa aiba unele sanse de succes astazi, in conditiile in care vorbim de impulsuri pozitive. Daca insa, va veti manifesta capriciosi si schimbatori ca dispozitie, atunci veti avea surpriza sa va treziti ca cei din anturaj va intorc, frumusel, spatele. Exigentele prea mari in privinta apropiatilor va pot aduce critici din partea acestora, precum si numeroase resentimente. Intelegerea cu partenerul va fi greu de atins astazi, eforturile necesare trebuind, categoric, intensificate; daca puteti sa iesiti undeva, doar voi doi, ar fi bine sa aveti un ragaz pentru a lamuri eventuale lucruri neclare intre voi.



Varsator

Incercati sa va impuneti mai mult calm, mai multa regularitate si ordine in viata voastra, mai ales daca obisnuiti sa duceti o existenta dezorganizata. Trebuie sa fiti constienti ca nu veti putea, in nici un caz, sa o tineti asa la infinit; reveniti cat puteti de repede la forma voastra initiala de oameni bine plantati in realitate. Nu va lasati influentati de cine stie ce idei labile, care nu au cum sa va aduca vreun castig. Pastrati bunul simt, inclusiv in relatiile cu cei pe care-i considerati inferiori voua, din diverse puncte de vedere (educatie, material), pentru ca nu se stie niciodata ce nevoi pot sa apara in viata voastra.



Pesti

Ziua de astazi se arata a fi una de bun augur, astfel incat cea mai mare parte a demersurilor voastre se va finaliza cu rezultatele asteptate. Fiti multumiti cu ceea ce va ofera viata, mai ales daca aveti o situatie materiala buna; ba chiar mai dati si altora din prea plinul vostru. Nu priviti cu invidie in curtea altuia, ci cu admiratie si cu hotararea de a obtine si voi rezulate asemanatoare. Fiti fermi in relatiile cu copiii vostri, fara a parea insa dictatoriali sau inflexibili. Incercati sa va folositi puterea de convingere si diplomatia. Nu face abuz de cafea sau alte energizante, pentru ca, pe termen lung, efectele sunt nocive.