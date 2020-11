O specie „superbă” de păianjen, considerată dispărută, a fost redescoperită la o bază militară din Marea Britanie

Un păianjen de 5 centimetri, despre care se credea că a dispărut din Marea Britanie, a fost găsit în viață și prosperând la o bază militară britanică.



Managerul de program la Surrey Wildlife Trust a redescoperit specia „marele păianjen-vulpe” (Alopecosa fabrilis) pe o porțiune nedezvoltată de la o instalație militară din Surrey, Anglia, după o căutare de doi ani. Păianjenul a fost văzut pentru ultima oară în urmă cu 27 de ani, în 1993.



„Este un păianjen superb, dacă îți plac astfel de lucruri”, a explicat Mike Waite, manager de program la Surrey Wildlife Trust.



„Marele păianjen-vulpe” este un tip de „păianjen-lup”, o familie de arahnide care își vânează prada în loc să construiască pânze compleze. Păianjenul este nocturn, ceea ce îl face și mai dificil de găsit.



„Eram în culmea fericirii”



Waite a folosit fotografia aeriană deasupra instalației militare pentru a găsi regiuni fără prea multă vegetație, unde acești păianjeni preferă să vâneze. Căutarea lui în zonele cu nisip a dat roade după multe nopți fără niciun rezultat.



„Imediat ce lanterna mea l-a surprins, am știut exact ce este. Eram în culmea fericirii. Am avut multe suișuri și coborâșuri anul acesta, din cauza pandemiei de coronavirus, dar am și împlinit 60 de ani, așa că a fost un mod potrivit de a sărbători”, a spus Waite.



Expertul a descoperit mai mulți masculi, o femelă și posibil câțiva pui, deși cei din urmă au fost dificil de confirmat în mod concludent.



Unde mai pot fi găsiți acești păianjeni



Păianjenii adulți au corpuri acoperit cu păr în nuanțe de gri și maro. Pot produce mătase, însă în loc să creeze pânze, aceștia folosesc acea mătase pentru a acoperi vizuinile în care hibernează pe timpul iernii. „Marele păianjen-vulpe” este în pericol de dispariție, însă mai poate fi găsit și în Europa continentală, în special în dunele costale din Olanda și Danemerca, potrivit Science Alert.



Totodată, Waite se întreabă dacă acești păianjeni trăiesc liniștiți și în regiunile de coastă ale Marii Britanii. „Mă gândesc dacă i-am căutat îndeajuns în regiunile de coastă ale noastre?”, a spus Waite.