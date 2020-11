Profețiile șocante ale lui NOSTRADAMUS pentru 2021

Profețiile lui NOSTRADAMUS pentru perioada care vine privesc schimbările climatice, evoluția tehnologică sau sistemele geopolitice internaționale cu accent pe deciziile greșite ale unor guverne …



Din tălmăcirile specialiștilor experți în descifrarea catrenelor lui Nostradamus reiese că ne așteaptă ani din ce în ce mai grei: am putea crede că totul este împotriva noastră și că omenirea este pe cale de dispariție.



Iată doar câteva dintre predicțiile lui Nostradamus care ne prezintă un viitor terifiant, departe de ceea ce ne-am fi imaginat.



Se pare că tehnologia va lua și mai mult avânt. Ne-am bucurat că telefonul se transformă în factotum dar se pare că inteligența artificială va egala sau chiar va depăși inteligența umană. Ceea ce ar fi cu totul în detrimentul oamenilor. Scenariul este unul apocaliptic, dacă ar fi să ne luăm după viziunea empirică a lui Nostradamus:



“Luna plină în plină noapte deasupra muntelui înalt,



Noul înțelept singuratic o vede,



Discipolii săi îl învită să-și arate latura nemuritoare,



Și să privească spre SUD, cu mâinile în sân, cu corpul arzând…”



Majoritatea previziunilor indică faptul că până în 2023 piața forței de muncă se va prăbuși. Mașinile automate/roboții vor înlocui oamenii din procesul de lucru, pentru că nu va mai fi nevoie de ei. Roboții nu solicită salarii, pauze și concedii și nu vor niciun fel de beneficii.



Când angajatorii vor alege roboții în locul oamenilor întregul model social va fi nimicit. Șomajul, tulburările sociale și mizeria sunt doar câteva din consecințele tehnologizării.



Două țări cândva aliate vor intra în conflict militar deschis cu flota navală pe deplin angajată una împotriva celeilalte. Din păcate, acesta va fi doar începutul deoarece acest conflict dintre aceste două țări aparent “prietene” va degenera într-un război global care va implica cele mai puternice țări din lume.



Catren tradus în engleză:



In the city of God there will be a great thunder



Two brothers torn apart by Chaos



while the fortress endures The great leader will succumb



The third big war will begin when the big city is burning'.



Sute de fonduri de investiții vor da faliment iar piața valutară internațională se va închide pentru un timp scurt, poate fi și o săptămână, pentru a se evita dezastrul și a opri panica vânzării de acțiuni care va zgudui din temelii bursele internaționale.



Relația fragilă dintre liderii occidentali și oficialul de la Kremlin pare să aprindă fitilul unui război rece. Politicile lui Vladimir Putin vor fi îndreptate împotriva democrațiilor occidentale.



În ceea ce privește clima, nu există nicio îndoială, totul se schimbă constant. Dintre toate scenariile apocaliptice care s-ar putea împlini, creșterea nivelului mării este cea mai dramatică. În prezent 50% din populația lumii trăiește în zonele de coastă. O predicție a unui posibil dezastru poate fi văzută urmând exemplul orașului Newton din Alaska care în mai puțin de cinci ani va fi înghițit de ape. Veneția va fi nelocuibilă până în 2100 iar Los Angeles și Amsterdam vor fi abandonate cinci ani mai târziu.