Primele declarații ale lui Dodon după anunțarea rezultatelor preliminare: „Au avut loc încălcări fără precedent”

Igor Dodon a ieșit cu primele declarații în fața presei după ce au fost anunțate rezultatele preliminare finale ale alegerilor prezidențiale. Acesta a felicita-o pe Maia Sandu cu victoria preliminară, dar a spus că au fost fixate încălcări fără precedent și că îl sună o mulțime de oameni care se plâng pentru că alegerile au avut loc cu încălcări.



Dodon a îndemnat oamenii să fie calmi și să nu iasă la proteste. Totodată, acesta a ținut să reamintească că Republica Moldova este o țară parlamentară, unde președintele are atribuții limitate. Acesta a mai amintit și despre faptul că până pe 24 decembrie el este președinte.



„Au fost încălcări fără precedent, niciodată nu au mai fost așa încălcări la scrutinele electorale de când Moldova are independență. Nu le-au fost permise persoanelor din regiunea transnistreană să vină la alegeri, au fost corupți moldovenii din Uniunea Europeană, liderii UE s-au implicat în aceste alegeri. Maia Sandu trebuie să treacă prin CEC și Curtea Constituțională mai întâi de toate. Dacă rezultatele vor fi considerate legitime, atunci după 23 decembrie va fi posibilă inaugurarea ei în funcția de președinte. Pentru cei care mi-au scris mesaje, vă promit că eu nu voi ceda”, a declarat Dodon.



După procesarea tuturor proceselor-verbale, rezultatele ne arată că Maia Sandu este învingătoarea alegerilor prezidențiale. Lidera PAS a acumulat 57,75 % din voturi, iar Igor Dodon 42,25 % din voturi.



Aceste date poartă un caracter preliminar până la prezentarea la Comisia Electorală Centrală a documentelor electorale în original. CEC are la dispoziție cinci zile pentru a întocmi un proces-verbal de totalizare a alegerilor, ulterior, în termen de trei zile de la data semnării acestuia, va prezenta Curții Constituționale un raport privind rezultatele scrutinului prezidențial.



Amintim că ieri, 15 noiembrie, în Republica Moldova s-a desfășurat turul II al alegerilor prezidențiale. Pentru fotoliul de președinte au luptat Maia Sandu (PAS) și Igor Dodon (independent, susținut de PSRM).