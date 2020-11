Protecția pielii în sezonul rece: 7 soluții la îndemână

În sezonul rece, pielea poate fi afectată de temperaturile scăzute, vânt și precipitații, astfel că poate deveni mai uscată, sensibilă și predispusă la iritații. Totuși, există numeroase soluții la care poți apela pentru a combate efectele vremii reci asupra pielii tale și pentru a te bucura de o piele hidratată și fină în această perioadă.



De la folosirea produselor potrivite și până la adoptarea unor obiceiuri sănătoase pentru pielea ta, iată ce poți face:

Hidratează bine pielea



În lunile reci de iarnă, nivelul de umiditate din piele scade rapid şi se produc mai puține uleiuri naturale. De aceea, este indicat să folosești o cremă mult mai hidratantă decât cea pe care o utilizezi în mod normal. Bineînțeles, asta dacă îți permite și tipul tău de piele. Cele care conțin ulei de măsline, de mușețel, migdale, eucalipt sau trandafir sunt extrem de benefice. Asigură-te că aplici loţiunea imediat după duș pentru a păstra cât mai mult timp un nivel ridicat de umiditate în piele.



Protejează tenul



Tenul este cel mai expus în sezonul rece. Așadar, ai grijă să îi oferi toată atenția de care are nevoie. Curăță tenul, exfoliază și aplică o cremă hidratantă în mod regulat. De asemenea, aplică și o mască hidratantă de cel puțin două ori pe săptămână. Iar atunci când ieși afară, ar fi recomandat să aplici produse de make-up care vor oferi tenului tău un strat suplimentar de protecție. Fondul de ten cu factor de protecție nu ar trebui să îți lipsească nici pe timpul iernii.



Aplică loțiune solară



Chiar dacă pare ceva ce ai face doar vara, loțiunea solară este extrem de utilă și pe timpul iernii. Deși este mai greu de observat, nu înseamnă că soarele este mai puțin dăunător pielii. De fapt, razele de soare care strălucesc pe zăpadă pot afecta pielea la fel de mult. Aplică loțiune solară cu cel puțin jumătate de oră înainte să ieși afară. Eventual, așa cum am menționat și mai sus, poți opta și pentru produse de make-up cu factor de protecție.



Bea apă



Atunci când e frig afară, e posibil să uităm adesea că trebuie să ne hidratăm corespunzător și să bem cel puțin doi litri de apă pe zi. Însă consumul de apă este esențial, mai ales că nivelul scăzut de umiditate de afară scade și nivelul de umiditate al pielii. Poți opta și pentru apă aromată cu lămâie, castravete, mentă, ghimbir sau orice alte ingrediente preferate ai avea.



Alege un demachiant potrivit



Multe produse demachiante conțin chimicale care pot fi dure cu pielea, în loc să o hidrateze. Ingrediente precum alcoolul sau alte parfumuri adăugate pot afecta și mai rău pielea care este deja ucată, crăpată sau lipsită de hidratare și de uleiuri naturale. Optează pentru un demachiant de tip cremă pentru a te bucura de o piele sănătoasă și hidratată.



Evită dușurile fierbinți



Chiar dacă pare tentant să faci un duș sau o baie fierbinte când ai venit din frigul de afară, mai bine te-ai gândi de două ori înainte. Căldura excesivă a apei nu doar că îți va deshidrata pielea, ci va îndepărta și uleiurile naturale care au rol de hidratare. Dacă pielea este iritată când ieși din baie, este un semn că s-a deshidratat. Folosește, așadar, apă călduță și nu uita să aplici cremă hidratantă după fiecare duș.



Nu uita de buze



Și buzele pot avea de suferit în sezonul rece, la fel ca restul pielii. Folosește un balsam hidratant pe tot timpul zilei pentru a-ți păstra buzele moi și pentru a preveni crăparea lor. Acest obicei ar trebui să facă parte din ritualul tău zilnic de hidratare a pielii. Atunci când este foarte frig afară, balsamul de buze pe bază de vaselină este ajutorul tău de nădejde.



În concluzie, nu uita să îi oferi pielii tale îngrijirea de care are nevoie, mai ales în sezonul rece. Hidratează-te, bea apă, evită dușurile fierbinți și protejează corespunzător pielea atunci când ieși afară.