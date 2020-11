Te speli des pe mâini? Iată câteva sfaturi pentru tratarea mâinilor după spălarea excesivă

În această perioadă, mulți dintre noi respectăm regulile de igienă și ne spălăm pe mâini destul de des. Acest lucru este minunat, însă spălarea frecventă a mâinilor este un puternic factor de descurajare a germenilor și mâinile devin extrem de uscate.



În lunile reci și uscate corpul nostru are nevoie de cea mai optimă îngrijire, iar cele mai expuse neplăcerilor cauzate de frig sunt mâinile. Mai mult de atât, spălarea frecventă a mâinilor poate duce, de asemenea, la eczeme sau dermatite, afecțiuni care sunt frecvente în rândul coaforilor, al lucrătorilor din domeniul sănătății, al mecanicilor și al persoanelor care manipulează alimente.



În cele ce urmează, vom prezenta câțiva pași simpli pentru a păstra mâinile suple si fine, fără prea mare efort.



În general, cel mai bine este să vă spălați pe mâini aproximativ 20 de secunde cu săpun și apă caldă. De asemenea, recomandarea specialiștilor, în această perioadă, este de a acorda atenție deosebită și dosul mâinilor, între degete și sub unghii.



Folosiți apă caldă



Acest lucru pare surprinzător, dar temperatura apei poate face diferența. Atât apa foarte fierbinte, cât și apa rece pot usca mâinile mai repede decât o va face apa călduță. Se pare că apa fierbinte distruge bariera pielii. Aceasta este un amestec de proteine, lipide și uleiuri, care protejează împotriva uscării și deshidratării.



Verificați ingredientele din săpun



O mulțime de săpunuri usucă pielea, de aceea este foarte important să verificați ingredientele. Săpunurile care conțin lanolină și glicerină și care au o textură cremoasă fără parfum sau aditivi care reduc grăsimile din piele sunt cele mai recomandate.



Folosiți loțiune sau cremă hidratantă



Un obicei foarte important este ca după spălarea mâinilor să aplicați o loțiune sau cremă hidratantă. În general, este în regulă să folosiți aceeași cremă hidratantă pe care o folosiți și pe față. Acestea jută pielea să își recapete hidratarea.



Purtați mănuși



Vântul vă poate face ravagii în zilele reci, așa că pentru a vă păstra mâinile protejate este de preferat să purtați mănuși.



De asemenea, puteți purta mănuși pentru câteva ore sau chiar peste noapte pentru a da mâinilor un plus de hidratare. Dacă mâinile sunt foarte uscate, aplicați o loțiune grasă sau o cremă hidratantă, apoi trageți o pereche de mănuși de bumbac înainte de culcare.



Folosiți dezinfectant pentru mâini atunci când aveți nevoie



În general, este mai bine să folosiți săpun pentru a vă spăla mâinile în loc să folosiți un dezinfectant pentru mâini. Dar dacă mâinile sunt atât de crăpate încât spălarea mâinilor devine dureroasă, folosirea produselor de dezinfectare a mâinilor va oferi mâinilor puțin timp pentru a se vindeca.



Nu ștergeți mâinile cu prosoape de hârtie



Utilizarea unui prosop de bumbac în locul unui prosop de hârtie pentru a vă usca mâinile este mult mai recomandată. Bumbacul este mai blând pe piele și poate împiedica crăparea mâinilor. Bumbacul va absorbi, de asemenea, apa din piele mult mai eficient decât un prosop de hârtie. Important de reținut este faptul că prosopul de bumbac trebuie schimbat destul de des pentru a preveni apariția bacteriilor.



Dacă nu vă simțiți în siguranță cu propriile măsuri, apelați la medic



Uneori, toate planurile cele mai bine stabilite din lume nu pot face prea mult pentru a ne ajuta. Dacă mâinile sunt atât de uscate încât sunt crăpate și sângerează, ar putea fi o idee bună să consultați un medic. Aceștia vă vor da sfaturi care vă vor menține mâinile netede și moi pe parcursul lunilor reci sau în alte situații, cum ar fi contextul actual de pandemie.