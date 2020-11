(FOTO) Moldovenii îl vor pe Ilan Șor președinte al țării: Dovada

Unii cetățeni moldoveni care au mers duminică la turul doi al alegerilor prezidențiale nu agreează pe niciunul dintre candidați și l-au votat pe Ilan Șor. Dovadă sunt buletine de vot care au apărut pe rețelele de socializare, unde cetățenii își exprimă sprijinul pentru liderul Partidului Politic „ȘOR”.



O internaută a publicat o poză cu un buletin de vot de la cel de-al doilea tur al scrutinului prezidențial în care i-a „tăiat” pe ambii candidați - Maia Sandu și Igor Dodon și a scris de mână „Ilan Șor”, aplicând ștampila „Votat” în dreptul numelui acestuia. “Am avut boicotul meu personal! Am votat cu inima! Am votat pentru persoana care merită și trebuie să devină președinte a Republicii Moldova! Această persoană este Ilan Șor! Pentru mine și orheieni - el este Președintele nostru”, a scris Tania Singurean.



Amintim că Ilan Șor este unul dintre liderii la capitolul încredere în politicieni, plasându-se pe locul trei. El nu a putut participa la scrutinul prezidențial din acest an deoarece nu a împlinit vârsta minimă de 40 de ani, prevăzută în Constituție.