alegeriSUA Manifestaţie pro-Trump la Washington pentru a cere ''încă patru ani''

Mii de susţinători ai preşedintelui american în exerciţiu Donald Trump au manifestat sâmbătă la Washington pentru a cere "încă patru ani" pentru acesta şi a denunţa un "furt" electoral în ciuda absenţei oricăror dovezi concrete care să susţină ipoteza unei fraude masive în favoarea lui Joe Biden, relatează AFP.



Părăsind Casa Albă pentru a merge la golf, preşedintele SUA, care încă nu şi-a recunoscut înfrângerea la o săptămână după ce au fost anunţate rezultatele, a putut să-i vadă pe unii manifestanţi din limuzina sa blindată.



Convoiul prezidenţial a trecut prin Freedom Plaza, unde manifestanţi entuziaşti scandau "Încă patru ani! Încă patru ani!'' sau ''USA! USA!''. Mulţi dintre ei fluturau steaguri "Trump 2020", iar unii purtau bannere pe care scria "Cel mai bun preşedinte din istorie" sau "Opriţi furtul".



Şi alte adunări au fost anunţate pentru sâmbătă, sub diferite lozinci şi într-o oarecare confuzie.



Rezultatele din toate statele au fost de acum anunţate de marile canale de televiziune din SUA. Joe Biden a câştigat 306 mari electori, faţă de 232 pentru preşedintele în exerciţiu, exact scorul invers al victoriei miliardarului republican împotriva democratei Hillary Clinton în 2016, pe care el l-a numit atunci ''o victorie zdrobitoare''.



O renumărare a voturilor trebuie să aibă loc în Georgia, unde diferenţa este foarte mică între cei doi candidaţi, dar aceasta nu va schimba rezultatul final: Joe Biden are, indiferent ce se întâmplă în acest stat, cei 270 de voturi în Colegiul electoral necesare pentru a deschide uşile Casei Albe.



Fostul vicepreşedinte al lui Barack Obama, care va împlini 78 de ani săptămâna viitoare, a ieşit sâmbătă dimineaţă la o plimbare cu bicicleta lângă casa sa de vacanţă din Rehoboth Beach, Delaware.



Donald Trump continuă să menţină confuzia cu privire la intenţiile sale. A făcut puţine progrese în instanţele judecătoreşti cu procesele legate de procesul de vot şi pentru prima dată vineri a început să pară îndoielnic cu privire la perspectivele sale, fiind pe punctul de a recunoaşte victoria rivalului său, înainte de a-şi reveni in extremis.



"Cred că timpul va spune ce administraţie vom avea, dar orice se va întâmpla în viitor, cine ştie, vă pot spune că această administraţie nu va impune carantina", a declarat el ziariştilor.



Mai multe agenţii federale l-au contrazis direct pe preşedinte.



"Alegerile din 3 noiembrie au fost cele mai sigure din istoria SUA", au dat asigurări într-o declaraţie comună mai multe autorităţi electorale locale şi naţionale, inclusiv Agenţia pentru securitate cibernetică şi infrastructură (CISA), subordonată Ministerului Securităţii Interne. "Nu există dovezi că un sistem de votare a şters, a pierdut sau a schimbat buletinele de vot sau că a fost piratat în vreun fel".



Statele au termen limită 8 decembrie pentru a-şi certifica alegerile şi pentru alegerea electorilor pentru Colegiul Electoral, care îl va alege oficial pe noul preşedinte al SUA pe 14 decembrie.