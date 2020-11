alegeriSUA Joe Biden câştigă în statul Arizona şi îşi consolidează victoria în scrutinul prezidenţial (media)

Preşedintele ales al SUA, Joe Biden, a câştigat în statul-cheie Arizona şi îşi consolidează astfel victoria în alegerile prezidenţiale americane, au anunţat joi mass-media americane, citate vineri de AFP.



Este pentru prima dată după 1996 când tabăra democrată înregistrează o victorie în acest stat.



NBC, CBS, ABC şi CNN l-au declarat câştigător pe candidatul democrat cu un avans de peste 11.000 de voturi, în această cursă foarte strânsă, ceea ce îi permite lui Joe Biden să mizeze pe 11 mari electori în plus.



Fox News şi Associated Press l-au dat deja câştigător pe candidatul democrat în noaptea ce a urmat scrutinul din 3 noiembrie, spre marea nemulţumire a rivalului său democrat, preşedintele Donald Trump, notează AFP.



După această victorie în Arizona, Joe Biden poate deja să conteze pe 290 de mari electori, în condiţiile în care are nevoie de 270 pentru a câştiga alegerile prezidenţiale şi a se instala la Casa Albă la 20 ianuarie anul viitor.



Donald Trump refuză în continuare să recunoască victoria contracandidatului său democrat, la peste o săptămână de la scrutin.



Se mai aşteaptă anunţarea rezultatelor în două state: Carolina de Nord şi Georgia.