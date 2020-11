China conduce redresarea industriei auto în urma pandemiei

Vânzările auto în China au crescut cu 12,5% în octombrie, a șaptea lună de creştere consecutivă, cea mai mare piață auto din lume conducând redresarea industriei globale după criza provocată de pandemia de coronavirus (Covid-19), transmite Xinhua, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.



Luna trecută, livrările au urcat la 2,57 milioane de vehicule, comparativ cu perioada similară din 2019, a informat miercuri Asociația Producătorilor Auto din China (CAAM). Vânzările auto pe piața chineză au crescut cu 12,8% în septembrie.



În primele zece luni din acest an, vânzările au scăzut cu 4,7%, la 19,70 milioane de vehicule.



Producătorii auto globali, inclusiv Toyota şi Honda, au anunţat că se așteaptă la profituri mai ridicate în urma majorării vânzărilor pe piața din China. De asemenea, redresarea economiei chineze a accelerat, înregistrând un avans de 4,9% în trimestrul trei din 2020, faţă de o expansiune de 3,2% în precedentele trei luni.



Septembrie şi octombrie, cunoscute ca "septembrie de aur şi octombrie de argint" de specialiştii auto chinezi, sunt percepute ca perioadele de vârf ale sezonului pentru vânzări, clienții revenind în mod tradițional să facă achiziții după perioada verii. Reflectând această tendință, livrările de mașini de pasageri au urcat cu 9% în octombrie, unii producători auto, inclusiv Toyota, înregistrând creșteri de peste 10%.



Vânzările de camioane şi alte vehicule comerciale, care reprezintă aproximativ un sfert din piață, au urcat cu 30% în octombrie, sprijinite de investițiile guvernamentale în infrastructură, precum şi de reglementările mai dure privind emisiile.



Livrările de automobile electrice şi hibride au crescut luna trecută cu 105%, la 160.000 unități, a patra lună de creştere consecutivă. În acest an, CAAM se așteaptă la un declin cu 11% al vânzărilor de automobile electrice şi hibride, la 1,1 milioane de unități.



În acest an, Asociația Producătorilor Auto din China se așteaptă la un recul de aproximativ 10% al vânzărilor pe cea mai mare piață auto din lume, iar în cazul unui al doilea val de infecţii declinul s-ar putea adânci la aproximativ 20%.



China este responsabilă pentru 27% din producția auto globală, faţă de 7% în 2003, conform datelor UBS.