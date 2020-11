Temperatura medie a corpului uman a scăzut și nu este clar de ce

La mijlocul secolului al XIX-lea, medicul german Carl Reinhold August Wunderlich a început să stabilească temperatura medie a corpului uman. El a crezut în mod corect că febra este un simptom al unei boli, nu o boală în sine, și a introdus diagrame de temperatură la spitalul general din Tübingen, pe care îl conducea.



Pornind de la cercetările medicilor francezi care au arătat că părțile inflamate ale corpului au o temperatură mai ridicată decât restul și că temperatura medie a corpului uman era de 36,9° C, el și-a propus să demonstreze și să perfecționeze diagrama de temperatură.



Folosind un termometru de circa 30 cm, Carl Reinhold August Wunderlich a măsurat de mai multe ori temperatura a peste 25.000 de pacienți, stabilind în total peste un milion de înregistrări. În 1868 și-a publicat concluziile, stabilind că temperatura medie normală a corpului uman era de 37° C. Constatările lui au devenit normă, deși ulterior au fost perfecționate.



Este bine cunoscut faptul că temperatura corpului uman variază pe parcursul întregii zile, fiind mai mică dimineața și ajungând la un vârf în jurul orei 18:00. Totodată, există diferențe între temperatura bărbaților și cea a femeilor.



Scăderea temperaturii medii a corpului uman îi bulversează pe oamenii de știință



Cu toate acestea, în timp oamenii de știință au observat ceva ciudat. Temperatura medie a corpului uman pare să scadă. Un studiu din 2017 care a analizat peste 250.000 de măsurători ale temperaturii la 35.000 de pacienți britanici a constatat că temperatura orală medie a fost de 36,6° C. Un studiu publicat la începutul acestui an a arătat că temperatura corporală medie în America a scăzut constant cu aproximativ 0,02° C pe deceniu, începând cu 1860.



Un nou recent a constatat ceva și ceva mai ciudat. Analizând oamenii Tsimane, o populație indigenă de horticultori care trăiește în jungla amazoniană din Bolivia și cunoscută pentru sănătatea excelentă, cercetătorii au descoperit că temperatura lor medie a scăzut rapid, cu aproximativ 0,05° C pe an de când au început să le-o măsoare, ca parte a proiectului Tsimane Health and Life History Project ce a debutat în 2001.



Cercetând dosarele medicale a 5.500 de persoane între 2002 și 2018, oamenii de știință au analizat 18.000 de observații, ajustându-le pentru factorii care ar fi putut influența temperatura corpului, inclusiv temperatura ambientală, infecțiile și masa corporală. În mai puțin de două decenii, populația Tsimane a înregistrat același scădere a nivelului temperaturii care a avut loc în SUA de-a lungul a două secole.



„Indiferent de modul în care am făcut analiza, scăderea era încă acolo”, a declarat Thomas Kraft de la UC Santa Barbara, potrivit IFL Science. „Chiar și atunci când am limitat analizele la mai puțin de 10% dintre adulții care au fost diagnosticați de medici ca fiind complet sănătoși, totuși am observat aceeași scădere a temperaturii corpului în timp”, a adăugat el.



Posibile explicații



Temperatura medie a corpului populației Tsimane este acum de 36,5° C. Deci ce se întâmplă?



„Scăderile ar putea fi datorate creșterii îngrijirilor medicale moderne și ratelor mai mici de infecții ușoare persistente în comparație cu trecutul”, a explicat Michael Gurven, profesor de antropologie la UC Santa Barabara.



Deși nivelul general al sănătății s-a îmbunătățit în ultimele două decenii, infecțiile sunt încă răspândite în partea rurală a Boliviei. „Rezultatele noastre sugerează că doar reducerea infecției nu poate explica scăderea temperaturii corporale”, a adăugat antropologul.



Echipa care a făcut cercetările sugerează că schimbarea ar putea fi cauzată de faptul că oamenii trăiesc în condiții mai bune, astfel încât corpul lor lucrează mai puțin pentru a combate infecțiile, sau că accesul la antibiotice și alte tratamente medicale, cum ar fi antiinflamatoarele, a redus durata infecțiilor față de trecut.



Totodată, cercetătorii au precizat că infecțiile respiratorii au provocat o creștere mai mare a temperaturii în primii ani de studiu decât în ultimii.



Cu toate acestea, echipa nu are o explicație clară a scăderii temperaturii corpului acestei populații, considerând în schimb că ar putea fi o combinație de factori, de la un acces mai bun la asistența medicală la o îmbunătățire a nivelului de trai.



A scăzut temperatura medie a oamenilor din cauză că organismul nu mai muncește tât de mult?



„O altă posibilitate este că corpurile noastre nu mai trebuie să lucreze la fel de mult pentru a regla temperatura internă din cauza aerului condiționat vara și a încălzirii în timpul iernii”, a spus Thomas Kraft, de la UC Santa Barbara. „În timp ce temperatura corpului populației Tsimane se modifică odată cu perioada din an și condițiile de vreme, ei încă nu folosesc nicio tehnologie avansată care să-i ajute la reglarea temperaturii corpului. Cu toate acestea, au mai mult acces la haine și pături”, a explicat el.



Deși este dificil de stabilit cauzele modificărilor temperaturii corpului uman, echipa consideră că măsurarea temperaturii medii (și modificarea ei) pentru populațiile întregi ar putea fi folosită ca indicator al sănătății în rândul populației, în același mod în care este speranța de viață.



Studiul a fost publicat în Science Advances.