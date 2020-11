Mâncare sănătoasă cu buget redus

Trăim vremuri dificile, iar din cauza nesiguranței economice și a creșterii prețurilor la alimente, o alimentație sănătoasă pare că devine o provocare. Mulți consideră că alimentele nutritive sunt scumpe și optează în schimb pentru produse foarte procesate care sunt mai puțin nutritive și de multe ori pline de sare, zahăr și grăsimi. În calitate de nutriționist și trainer, știu că alimentația sănătoasă este posibilă chiar și cu un buget redus. Învățând cum să faceți alegeri delicioase și nutritive, puteți crea mese hrănitoare și sățioase, deopotrivă.



Planificați în avans

Planificarea este o componentă cheie a respectării unui buget pentru cumpărături. Faceți o listă săptămânală acordând prioritate alimentelor bogate în nutrienți, cum ar fi legumele și fructele proaspete sau congelate, proteine slabe și cerealele integrale. Încercați să evitați produsele procesate și mâncărurile ambalate, care pot fi scumpe în raport cu valoarea lor nutritivă; în schimb, cumpărați ingrediente pentru gustări sănătoase și preparați porții individuale în avans, pe care să le savurați pe parcursul săptămânii.



Includeți leguminoase

Fasolea, lintea și alte leguminoase nu sunt doar accesibile; proteinele și fibrele pe care le conțin vă oferă sațietate, dar și minerale importante, precum fier și zinc.

Leguminoasele uscate sunt chiar mai ieftine decât cele la conservă și pot fi cumpărate în cantități mari/ vrac din multe magazine alimentare. Extindeți utilizarea acestora și economisiți timp gătindu-le și adăugându-le ulterior la supe, tocănițe și salate pe tot parcursul săptămânii.



Suplimentați cu proteine

Proteinele sunt esențiale pentru o alimentație sănătoasă, echilibrată. Pe măsură ce prețurile la alimente cresc, luați în considerare opțiuni mai accesibile, cum ar fi pulpele de pui, ton sau somon la conservă, sau proteine vegetale, cum ar fi tofu sau tempeh. Alte proteine sănătoase includ ouăle și produsele lactate, cum ar fi brânza și iaurtul cu conținut redus de grăsimi. O masă rapidă bogată în proteine – și preferată de familie – este un smoothie preparat cu lapte, pudră de proteine și fructe. Conține suficiente proteine pentru a satisface foamea și poate fi savurat acasă sau în mers.



Urmați rețetele

Să mâncați ieftin nu trebuie să fie plictisitor.

Există multe resurse online cu rețete delicioase care îndeplinesc obiectivele pentru sănătate și nutriție. USDA (United States Department of Agriculture) a adunat peste 800 de rețete la un buget redus pentru cumpărături cu care se pot pregăti creativ mese accesibile, gustoase și nutritive. Idei de rețete ușoare, gustoase și sănătoase găsiți și în cartea de bucate Herbalife Nutrition care oferă 80 de rețete din Europa și Africa – o adevărată sursă de inspirație pentru o alimentație sănătoasă și corectă folosind produsele Herbalife.



Congelați, conservați

Alimentele congelate sunt în topul preferințelor consumatorilor care se înghesuie în fața rafturilor pentru a găsi produse accesibile, de lungă durată. Fructele și legumele congelate păstrează aceleași proprietăți nutriționale precum cele proaspete, pentru că sunt congelate atunci când sunt cel mai coapte și procesate la scurt timp după ce au fost culese.



De la năut la ton în conservă, rafturile cu produse alimentare sunt pline de produse conservate accesibile, de lungă durată.

Optați pentru produse cu un conținut scăzut de sare, precum fasolea, peștele și porumbul. Printre preferatele mele se numără roșiile la conservă care pot fi adăugate în supe, tocănițe și sosuri. Aceste legume accesibile și versatile sunt pline de vitamina C, fibre și sunt o sursă excelentă de licopen, un antioxidant care susține sănătatea inimii.



Pregătiți gustări ingenioase

Cu un buget restrâns, consumatorii recurg de multe ori la gustări rapide. Majoritatea sunt foarte procesate și deseori pline de sare, zahăr, grăsimi și, astfel, calorii goale. Există multe opțiuni accesibile de gustări disponibile în cantități mari, inclusiv nuci și fructe uscate care pot oferi grăsimi sănătoase, vitamine și minerale. Puteți folosi ingredientele din frigider, congelator și cămară pentru a prepara gustări sănătoase: decongelați un fruct și adăugați-l peste iaurt, faceți un amestec de nuci și fructe uscate, puneți într-o tavă fasole la conservă cu ulei de măsline și coaceți-le în cuptor pentru o surpriză crocantă, sau încercați un smoothie răcoritor care oferă un plus de proteine și satisface foamea.



Când vremurile sunt dificile și banii sunt puțini, ne îndreptăm de multe ori în mod automat spre alimentele foarte procesate.

Dar mâncarea sănătoasă nu trebuie să vă facă gaură în buget – este nevoie doar să citiți etichetele și să știți ce alegeri alimentare mai bune puteți face pentru ca, împreună cu familia, să vă bucurați de produse sănătoase și accesibile.