5 lucruri pe care le au în comun cei mai longevivi oameni din lume

Au o speranta de viata care poate trece cu usurinta peste 100 de ani, sunt sanatosi si plini de energie. Oamenii din Zonele Albastre au cateva „secrete” pe care le poti aplica si tu!



Dupa un studiu intens al asa-numitelor Zone Albastre ale planetei, unde oamenii traiesc mult si sunt sanatosi chiar si la varste extrem de inaintate, jurnalistul Dan Buettner a ajuns la o concluzie. Toti acesti oameni, care locuiesc in regiuni din Japonia (Okinawa), Italia (Sardinia), Costa Rica (Nicoya) si Grecia (Ikaria), au in comun cateva obiceiuri.



Desi traiesc in zone diferite ca pozitionare geografica si cultura, stilul lor de viata este destul de asemanator. De aceea, tabieturile lor de zi cu zi reprezinta metode sigure pentru o viata activa, fericita si, nu in ultimul rand, foarte lunga!



Top 5 trucuri pentru longevitate: Ce sa faci pentru a avea si tu o viata lunga si fericita



1. Misca-ti corpul cat de mult poti

Oamenii longevivi din Zonele Albastre sunt deosebit de activi. Acestia se misca in mod natural, in fiecare zi, viata lor implicand munca fizica si drumuri lungi, strabatute pe jos.



Chiar daca stilul tau de viata presupune ore intregi petrecute pe scaun, la birou, poti incerca sa fii cat mai activa in restul timpului. De exemplu, renunta la lifturi si scari rulante, peste tot pe unde mergi, fa plimbari lungi de seara si renunta la masina atunci cand ai treaba prin oras.



2. Pastreaza-ti familia aproape

In Zonele Albastre, familiile tind sa ramana apropiate, atat din punct de vedere geografic, cat si emotional. Cei tineri apreciaza si valorifica ajutorul si intelepciunea celor batrani, iar cei batrani se simt utili si fericiti atunci cand sunt solicitati si apreciati.

Chiar daca familia ta locuieste in alt oras sau alta tara, asigura-te ca pastrezi legatura cu rudele si ca vorbiti cat mai des. Exista Skype, Zoom, Facetime si o multime de alte metode pentru a va auzi si pentru a va vedea oricand doriti. Intreaba-ti bunicii ce mai fac, cere-le ajutorul parintilor cu diferite taskuri. Chiar daca sunt, aparent, marunte, ei se vor simti minunat, iar tu vei avea un sentiment de implinire.



3. Gaseste-ti un scop maret

Oamenii longevivi nu traiesc „in gol”. Acestia au intotdeauna un scop maret caruia isi dedica existenta. Astfel, ei raman motivati si activi la orice varsta, iar pasiunea lor pentru viata ii tine sanatosi si determinati.

Tu pentru ce te ridici din pat in fiecare dimineata? Ce obiective te motiveaza chiar si atunci cand ai prefera o ora suplimentara de somn? Gaseste-ti scopul si vei avea mereu o sursa infinita de putere!



4. Construieste-ti o comunitate

Viata sociala activa este extrem de importanta pentru oamenii longevivi. Majoritatea acestora se implica in tot felul de activitati de grup, fie ca este vorba despre o echipa sportiva, un club de carti sau un grup al pasionatilor de drumetii.

Fie ca esti extrovertita sau o introvertita veritabila, este important sa ai un cerc de prieteni, o retea de sprijin si un grup alaturi de care sa faci diverse lucruri care iti creeaza placere. Sentimentul de comunitate te va mentine tanara la orice varsta si te va proteja de depresie sau anxietate.



5. Adopta o dieta pe baza de plante si mananca pana cand esti 80% satula

Unul dintre cele mai bune trucuri pentru longevitate are legatura cu mancarea. Oamenii din Zonele Albastre au o dieta bazata preponderent pe plante: fructe, legume, leguminoase si cereale. Acestia consuma carne doar de cateva ori pe luna sau la ocazii speciale, lasand mai mult loc pentru salate nutritive si preparate usoare, cu un continut scazut de grasimi si zahar.

De asemenea, cei mai longevivi oameni nu mananca pana cand se satura complet sau pana cand simt ca nu mai pot lua nicio imbucatura de mancare. Ei se opresc atunci cand simt ca s-au saturat in proportie de 80%. Astfel, se asigura ca isi mentin o greutate optima pentru sanatate si ca au o digestie buna.