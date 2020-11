Dacă înlocuieşti aceste alimente cu alternativele lor sănătoase vei slăbi sănătos şi fără mare efort! Descoperă ce alimente să înlocuieşti dacă vrei să slăbeşti!



Prin substituirea anumitor alimente cu alternativele lor sănătoase şi hipocalorice poţi să accelerezi procesul de slăbire. Acest truc este foarte util persoanelor care sunt ocupate şi nu au timpul necesar pentru a face meniuri de slăbit. Astfel că, tot ce trebuie să faci este să înlocuieşti aceste alimente din dietă cu unele care te ajută să slăbeşti. Acest mic secret asociat cu cât mai multă mişcare constituie o armă utilă în lupta cu kilogramele. Nu vei slăbi peste noapte, ci într-un mod mai lent, însă aceste mici schimbări nu necesită un efort mare şi ajungi să le integrezi uşor în viaţa ta.



Iată ce alimente să înlocuieşti dacă vrei să slăbeşti şi care sunt alternativele mai bune:



Pâinea

Înlocuieşte pâinea cu crackerşii din secară, rondelele din orez integral expandat şi pâine integrală. De asemenea, pentru senzaţia de saţietate pe care o oferă pâinea poţi să foloseşti orezul integral, quinoa şi meiul alături de mâncărurile tale preferate.

Astfel, nu vei simţi nevoia să consumi pâine.



Zahărul rafinat

Sunt atât de multe opţiuni pentru a înlocui zahărul rafinat, trebuie doar să te obişnuieşti cu ele. Extractul de stevia rebaudiana este unul dintre cele mai bune alternative, deoarece conţine zero calorii şi îl poţi folosi pentru cafea/ceai. Fructele uscate (stafide, curmale, smochine) sau fructele proaspete (banana, piure de mere) se pot folosi în reţetele de prăjituri în locul zahărului rafinat. Zahărul din nuca de cocos este o altă alternativă potrivită pentru zahărul alb rafinat, deoarece are un indice glicemic scăzut şi nu generează o creştere bruscă a glicemiei. În plus, conţine numeroase vitamine şi minerale esenţiale pentru organism, neavând un impact atât de puternic asupra pancreasului.



Băuturile alcoolice

Este de preferat să eviţi consumul de alcool, însă atunci când participi la un anumit eveniment sau vrei să te răsfeţi este de preferat să optezi pentru un pahar de vin în defavoarea cocktail-urilor şi a altor băuturi alcoolice.



Cafeaua

Poţi să o consumi simplă şi neîndulcită pentru efectul său antioxidant, însă ar fi mult mai bine să o înlocuieşti cu cafeaua verde care este recunoscută pentru efectul său puternic de ardere a grăsimilor.



Micul dejun

Este o masă peste care nu trebuie să sari niciodată dacă vrei să slăbeşti. Renunţă la obiceiul de a mânca produse de patiserie, dulciuri sau covrigi şi optează pentru ouă/terci de ovăz/tofu/brânză slabă/legume/iaurt simplu, deoarece acestea furnizează nutrienţi variaţi şi menţin senzaţia de saţietate.



Ciocolata

Nu poţi să renunţi definitiv la ea şi nici nu trebuie să faci acest lucru. Trebuie doar să alegi mereu sortimentele de ciocolată neagră cu un conţinut de cacao peste 75%, deoarece va avea mai puţin zahăr. Două sau trei pătrăţele de ciocolată neargă îţi vor satisface pofta de dulce, fără să-ţi compromiţi dieta şi este de preferat să optezi pentru ea în locul altor dulciuri rafinate din comerţ.



Fructele

Nu trebuie consumate în exces şi este de preferat să le alegi pe cele cu un conţinut mai mic de zahăr. Potrivit celebrului Dr. Oz, murele, afinele, zmeura, căpşunile, kiwi, rodiile, lămâile şi grepfrutul sunt printre cele mai bune opţiuni. Unul sau două fructe pe zi (un pumn mic de afine/un kiwi/o jumătate de grepfrut) de culori diferite sunt suficiente pentru a furniza corpului fibre şi antioxidanţi importanţi.



Maioneza sau dressing-urile pentru salate

Iaurtul grecesc degresat, avocado şi uleiul de măsline extravirgin se pot combina cu zeamă de lămâie, condimente, muştar şi ierburi aromatice pentru a obţine un dressing delicios şi hipocaloric pentru salatele pe care le consumi.