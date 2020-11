Astăzi este marcată Ziua Naţională a Tineretului

Anual, în a doua duminică a lunii noiembrie, în Republica Moldova este marcată „Ziua Naţională a Tineretului”, în conformitate cu prevederile unei Hotărâri de guvern.



Cu a ceastă ocazie, prim-ministrul, Ion Chicu, a adresat un mesaj de felicitare tinerilor şi a menţionat că „tinerii reprezintă aspiraţiile nelimitate, visurile şi planurile măreţe ale unei societăţi”.



„Dragi tineri, această ţară vă aparţine! Oriunde aţi pleca – fie pentru o lună, un an sau doi - e bine să ştiţi că experienţa voastră este foarte utilă ţării, utilă oamenilor rămaşi acasă. Da, voi sunteţi acei care puneţi umărul la dezvoltarea Republicii Moldova. Aveţi menirea să transformaţi acel loc numit „acasă” din care să nu mai vreţi să plecaţi. Educaţia să vă fie far, pentru că doar cunoştinţele au menirea de a vă călăuzi, de a vă oferi darul demnităţii, încrederii, determinării şi recunoştinţei”, se arată în mesajul premierului Ion Chicu.



Şi primarul general al municipiului Chişinău a venit cu un mesaj de felicitare pentru tineri. Potrivit lui, implicarea tinerilor în viaţa politică, socială, economică trebuie să înceapă din şcoală, ca să fie amplificată în anii de studenţie, şi în final în instituțiile cheie ale statului.



„Voi sunteți cei care puteți schimba lucrurile, deoarece aveți potențial și susținere. Vă urez în continuare un mare succes. Sunt un aprig susținător al tinerilor și mereu am fost de părerea că implicarea tinerilor în viaţa politică, socială, economică trebuie să înceapă din şcoală, ca să fie amplificată în anii de studenţie, şi în final în instituțiile cheie ale statului”, a scris Ion Ceban, primarul capitalei.



Menţionăm că, în ultimii ani autorităţile au lansat mai multe măsuri de susţinere a tinerilor. Printre acestea se regăsesc programele de stimulare a dezvoltării afacerilor „Start pentru tineri: o afacere durabilă la tine acasă”, „Prima casă”, programele de învăţământ şi cercetare destinate tinerilor din diasporă, programul „Capitala Tineretului”,etc. De asemenea, amintim despre crearea în luna august a Agenţiei Naţionale pentru dezvoltarea programelor şi activităţilor pentru tineret.