Ce spun astrele azi, 8 noiembrie

Berbec

Intamplarile neprevazute pot oricand sa va strice planurile, dar asta nu trebuie sa va enerveze, ci, dimpotriva, sa va impulsioneze sa va pliati pe desfasurari. Actionati ponderat, insa fara a va da in vileag slabiciunile in fata inamicilor, care abia asteapta sa le afle si sa le fructifice. Alegeti tacticile corecte si nu veti avea de ce sa va temeti. S-ar putea ca anumite chestiuni nerezolvate din trecut sa-si faca simtite efectele pe parcursul acestei zile. Incercati sa finalizati cu acestea, pentru a nu fi incontinuu deranjati de aceleasi si aceleasi lucruri. Este un moment favorabil pentru a va imbunatati viata, relatiile cu cei din jurul vostru, de a va upgrada profesional si de a invata lucruri noi, de a iesi in lume si a va schimba, daca este cazul, perceptiile, de a va armoniza cu ceea ce se intampla pe langa voi.



Taur

Pastrati o atitudine pozitiva fata de desfasurarea evenimentelor si nu va fie frica sa va exprimati. Chiar daca uneori nu este prea bine sa spuneti exact ce ganditi, astazi ar trebui sa faceti exact pe dos. Adevarul va poate aduce avantaje, fiind apreciat exact de cine trebuie. Nu sunteti in stare sa va ocupati si de problemele altora, va ajunga ale voastre. Nu va stresati inutil si incercati sa va rezolvati propriile treburi cat mai eficient posibil. Nu este vorba despre egoism, ci doar de ceea ce puteti si nu puteti face. Astazi sunteti mai interesati sa va mentineti stabilitatea la care ati ajuns, mai ales daca asta insemana un grad crescut de confort, de bunastare.



Gemeni

Este timpul sa nu mai faceti doar munca pro bono, ci sa mai obtineti si profit de pe urma efortului pe care il depuneti; pana la urma, si voi aveti diverse necesitati, pe care trebuie sa vi le satisfaceti, intr-un fel sau altul. Nu va temeti sa fiti creativi in abordari si sa va faceti cat mai clar intelesi in tot ceea ce spuneti. Exista unele persoane in anturaj care va cauta nod in papura si s-ar putea lega de orice vorbe mai putin clare pe care le rostiti. Managementul financiar este o alta chestiune de care trebuie sa tineti seama, mai ales daca nu castigati foarte mult. Eliminati excentrismele pentru ziua de astazi, pentru ca nu sunt semne de bunastare financiara.



Rac

Este o zi perfecta pentru a va relaxa si a va bucura de tot ceea ce e frumos in viata voastra, alaturi de persoana pe care o iubiti. Ati rezolvat problemele care va tot sacaiau in ultima vreme, rezultatele sunt multumitoare, asa ca puteti sa sarbatoriti. Lasati in urma toate grijile si incercati sa nu va mai ganditi la cele ce v-au mai ramas de facut. Bucuria nu ar fi completa! Comunicarea va fi un element important pentru voi. Tensiunile s-ar putea sa apara negresit, mai ales dacaveti pune mult prea multatensiune pe voi, pentru a va atinge scopurile. Aveti mare grija sa nu exagerati; asat ar fi total contraproductiv, avand efect total opus celui asteptat. Cautati modalitati de a va indeparta de asteptari nerealiste.



Leu

S-ar putea sa credeti ca va fi o zi in care sa nu va puteti baza decat pe propria persoana. Sunteti persoane care functioneaza bine doar atunci cand au cat mai mult control asupra a ceea ce se intampla. In aceste conditii, nu va puteti baza pe cei din jur, deoarece nu aveti suficienta incredere. Susceptibilitatea care va caracterizeaza va face sa actionati pe cont propriu, ceea ce uneori nu este foarte in avantajul vostru. Aratati-va ceva mai cooperanti si, cu siguranta, veti avea mult mai multe de castigat. Sunteti foarte mandri ca puteti produce, construi, crea, azi puneti mare pret pe acumularile voastre materiale: posesiuni imobiliare, conturi in banci, dar mai ales prestigiu.



Fecioara

Sunteti plini de energii creatoare si toata lumea apreciaza din plin ceea ce faceti. Ati putea realiza mult in acest ambient favorabil si nu cu foarte mari eforturi. Sunteti intr-o pasa foarte buna si nimic nu pare sa va mearga rau astazi. Increderea in sine este la cote inalte si nu credeti ca ceva va poate sta in cale. Totusi, trebuie sa va pastrati realismul si sa nu va lasati coplesiti de euforii fanteziste. Fiti obiectivi si luati fiecare lucru la randul sau, caci nu sunteti Superman, oricat de favorabile ar fi conditiile; chiar daca sunteti in cautare de rezultate si nu va intereseaza doar ideile sau planurile, este un moment excelent pentru a va stabili prioritatile, pentru a va trasa clar planul de actiune. Concentrati-va mai ales pe elementele realiste, care au cele mai mari sanse de reusita.



Balanta

Va puteti pregati pentru a face o schimbare radicala in viata voastra, o transformare care sa va determine intreaga evolutie ulteriora; este o raspundere considerabila, insa acum este momentul sa actionati, nu mai tarziu. Indiferent de domeniul in care va surveni schimbarea, aceasta va fi influentata profund de modul vostru de implicare, de actiune. daca veti fi perseverenti, acest moment ar putea fi de foarte bun augur si va aduce beneficii vietii voastre. Relatiile personale trebuie dominate de dialig, nu de monolog. Nu faceti exces de critici in preajma apropiatilor. S-ar putea sa treziti resentimente care sa indeparteze pe cei dragi. Lasati-o mai moale si veti avea mai mult de castigat.



Scorpion

Este momentul ca astazi sa actionati in asa fel incat sa faceti diferenta prin implicarea voastra. Astrele spun ca trebui sa acordati o atentie deosebita parteneriatelor pe care le veti stabili pe parcursul zilei. Unele persoane ar putea sa incerce sa profite de anumite slabiciuni ale voastre pentru a-si atinge obiectivele. Obiectivitatea va poate salva din multe situatii neplacute; nu este un moment deloc potrivit pentru a viasa cu ochii deschisi. Familia va va solicita atentia si nu trebuie sa-i ignorati deloc pe cei dragi. Este important sa va simta prezenta, gata sa acordati spirjin neconditionat. Impulsurile voastre pot fi vitale, in unele cazuri si, de aceea, cu atat mai importante.



Sagetator

Este nevoie sa gasiti un echilibru intre dorinta de a va imbunatati viata si posibile probleme pe care ar putea sa le ridice un astfel de demers. Totusi, daca va veti considera ca aceste actiuni va vor schimba viata in bine, am zice ca se merita efortul. Distractiile de la problemele profesionale pot avea efecte negative asupra ascensiunii voastre pe acest plan; conteaza cat de important este acest lucru pentru voi. Multe vor depinde astazi de deciziile pe care le veti lua. Nu este bine sa va implicati in afaceri dubioase, sa aveti companii care nu sunt percepute foarte bine de cei din jur, deoarece acest lucru va va aduce prejudicii. Asta nu este valabil doar in plan profesional, ci si in plan personal.



Capricorn

Nu este o zi foarte favorabila schimbarilor sau noilor inceputuri pentru voi. Daca este posibil, mai amanati astfel de demersuri vreo zi, doua, pana auspiciile devin mai favorabile. Atunci cand astrele spun nu, orice eforturi in directia respectiva sunt inutile. Asa ca, alegeti sa va concentrati eforturile pe definitivarea pregatirilor, a planurilor viitoare, si va veti ocupa ceva mai tarziu de transpunerea lor efectiva in realitate. Nu puneti prea mare accent pe aparente, mai ales in situatiile cu apropiatii. Important este ceea ce simtiti cu-adevarat, nu cum va percep ceilalti. In cazul aparitiei tensiunilor in plan domestic, cel mai bine este sa va temperati si sa abordati totul cu diplomatie.



Varsator

Este o zi in care este indicat sa rupeti momotonia si rutina de zi cu zi si sa faceti ceva deosebit care sa va imbunatateasca considerabil starea de spirit. Daca ceva nu merge bine in viata voastra personala, nu va inchideti in sine. Este o tactica ce nu va rezolva, in nici un caz, problemele. Incercati sa aflati despre ce este vorba, comunicati cu cei implicati si gasiti impreuna solutiile care se impun.In plan sentimental, trebuie sa stiti ca urmeaza o perioada foarte romatica pentru voi. Astazi poate fi unul dintre varfurile acestei perioade, cand puteti sa va revigorati relatia cu partenerul, pentru cei aflati deja intr-o relatie, sau puteti sa va gasiti perechea ideala, pentru cei ce se afla in cautarea unui partener.



Pesti

Nu va aruncati la cheltuieli inutile, pe care sa le regretati mai tarziu. Incercati sa alegeti dintre numeroasele discounturi oferite de magazine. Chiar si faptul ca ati facut achizitii la un pret bun va poate face sa va simtiti excelent. Si capacitatile de comunicare sunt vizibil imbunatatite, ceea ce va sprijina in demersurile de imbunatatire a relatiilor interpersonale. Dozati-va timpul in asa fel incat sa va indepliniti cum trebuie si sarcinile de munca, dar sa va si puteti si relaxa. Un avertisment de care trebuie sa tineti seama este legat de firea voastra competitiva; provocarile, de orice gen ar fi ele, nu va lasa rece niciodata, insa nu toate merita a fi onorate.