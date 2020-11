Ce spun astrele azi, 7 noiembrie

Berbec

Astazi s-ar putea sa mai trebuiesca si sa refuzati implicarea in unele chestiuni, pentru ca, pur si simplu, nu veti putea face fata; este posibil ca refuzul vostru sa nu fie acceptat prea usor de unii, ba chiar sa provoace suparare; insa trebuie neaparat sa va ganditi si la voi insiva. Discutiile in contradictoriu va incita foarte mult, insa nu trebuie sa stimulati prea mult astfel de momente, pentru ca potentialul degenerative este destul de mare. Si-apoi, nici voi nu sunteti persoame prea docile, asa inact este foarte posibil sa reactionati impulsiv si, de aici pana la disputa deschisa nu este decat un singur pas. Pe de alta parte, prea multe senzatii tari pot sa cauzeze tahicardie; nu doriti sa va suprasolicitati inima, atunci cand nu este cazul.



Taur

Colegii de apartament s-ar putea sa va enerveze teribil astazi; ar fi bine sa gasiti un limbaj comun de intelegere, altfel este foarte posibil sa aveti o mare problema in zilele urmatoare. Fiti siguri ca aveti un regulament de ordine interioara general acceptat, caruia sa se supuna toata lumea. Locul de munca va fi scena unor incercari de a depasi anumite obstacole intr-un mod absolut inedit; in unele cazuri, strategia va functiona, in altele va trebui sa mai lucrati la asta. Daca veti alege sa petreceti ceva mai mult timp in familie, veti observa ca, la finalul intalnirii, veti fi mult mai pozitivi, mult mai optimisti; bine, acum depinde de familie, insa, ca regula generala, timpul petrecut alaturi de cei dragi ar trebui sa aiba o influenta benefica asupra voastra.



Gemeni

Este foarte posibil ca, inca de dimineata, sa va treziti destul de obositi si fara chef sa faceti prea multe; este cazul sa faceti efortul necesar pentru a va mobiliza, pentru ca este destul de dificil sa va indepliniti responsabilitatile, cu o astfel de stare de spirit. Binenteles ca veti avea parte si de o zi foarte solicitanta, asa ca sunt sanse mari ca seara sa va gaseasca absolut storsi de energie. S-ar putea sa fie nevoie de mult efort pentru a va repune pe linia de plutire. Relatia cu o anumita persoana din viata voastra ar putea sa fie pusa la incercare; apar unele chestiuni care va despart si care s-ar putea sa fie ireconciliabile, in unele cazuri.



Rac

Resursele de inspiratie par a se fi epuizat pentru ziua de astazi; cu greu veti reusi sa va concentrate pentru a gasi macar solutii de avarie problemelor stringenteDaca aveti un stil de viata sedentar, ganditi-va ce puteti face pentru a va creste mobilitatea; apucati-va de un sport care va face placere, faceti mai multe iesiri in natura, mai ales daca locuiti intr-o zona montana, orice actiune in acest sens este benefica. Este important sa nu va lasati influentati si nici condusi de persoane din jurul vostru; nimeni nu stie, mai bine ca voi, de ce aveti nevoie, ce este ceea ce va face bine. Moderatia trebuie sa va conduca actiunile; puteti opta pentru imbinarea vechilor obiceiuri cu noul, ceea ce ar putea proiecta o tranzitie mai usora, mai facil de tolerat.



Leu

Solutiile problemelor care va ocupa minte de mai multa vreme ar putea fi mai usor gasite astazi; este o zi in care aveti inspiratie, dar si suficienta intuitie pentru a face lucrurile ceva mai usoare. Daca exista simptome care va tot deranjeaza, ar trebui sa luati masuri mai concrete pentru a le remedia; leacurile naturiste functioneaza, probabil, numai pana la un anumit punct. Este indicat sa luati initiativa in rezolvarea problemelor familiale; daca o sa tot asteptati ca altii sa vina si sa faca asta, anumite chestiuni s-ar putea acutiza nedorit de mult. Si-apoi, sunteti oameni de actiune, care nu prea aveti obiceiul sa asteptati pe altii sa vina sis a va spuna ce aveti de facut.



Fecioara

Impulsivitatea de care dati dovada astazi ar putea sa va aduca numeroase probleme in relatiile cu cei din jur; cuvintele spuse la manie pot sa loveasca foarte multi si sa deterioreze relatii pe care le-ati construit din greu de-a lungul timpului. Cu siguranta, o sa va para rau mai tarziu, insa regretele tardive s-ar putea sa nu mai aiba nici o valoare. La locul de munca, este foarte posibil sa va remarcati prin inventivitate; aveti un surplus de energie care poate sa faca si mult bine, insa care prezinta si reversul negativ. Pastrati conditiile de igiena de la locul de munca, pentru ca sunteti ceva mai susceptibili la infectii, pe perioada acestei zile.



Balanta

Statul la birou, fara sa va ridicati si sa va miscati la interval regulate, poate sa va afecteze foarte mult postura si poate sa va dea dureri mari de spate si de picioare; este nevoie sa faceti ceva pentru a compensa lipsa miscarii in orele de serviciu. Daca cineva apropiat va cere un sfat avizat, fiti siguri ca beneficiti de expertiza necesara pentru a-l oferi; chiar daca intentiile voastre sent bune, daca nu cunoasteti bine chestiunea in cauza, ati putea oferi indicii eronate persoanei respective. Din punctual de vedere al trairilor personale, astazi s-ar putea sa treceti printr-o faza ceva mai intense, ce poate avea si efecte pozitive, dar si negative asupra relatiei sentimentale.



Scorpion

Daca vi se cere sa va exprimati cu privire la prestatia cuiva la locul de munca, fiti cinstiti si nu faceti rau cu buna stiinta; tineti cont ca totul se poate intoarce impotriva voastra, la un moment dat. Nu vacreati conflicte nedorite, in relatiile cu cei alaturi de care va desfasurati activitatea. Viata de cuplu nu va fi foarte linistita; se anunta unele conflicte, izvorate din existenta unor suspiciuni care nu reusesc a fi clarificate asa cum trebuie. Oare nu stiti voi cum sa expuneti clar lucrurile sau partenerii nu resusesc sa se conecteze si sa va inteleaga asa cum trebuie. Daca sunteti dintre cei care fac frecvent sport sau care presteaza o activitate foarte mobila, trebuie sa aveti grija caci sunteti predispusi la afectari musculare.



Sagetator

Este important sa fiti prudenti atunci cand acceptati incheierea unei noi afaceri sau vreun nou parteneriat; ar fi de doriti sa cunoasteti foarte bine ce riscuri implica afacerea respectiva sau ce fel de om este eventualul vostru viitor partener. Nu luati aceste lucruri in usor; odata ce ati intrat in hora, va fi mai greu sa iesiti, daca sesizati anumite lipsuri din aceste perspective. Interactiunile cu noii colegi de la locul de munca trebuie sa fie binevoitoare; amintiti-va ca si voi ati fost odata nou-veniti si ca v-a prins bine orice semn de bunavointa pe care l-ati primit. Daca v-ati propus acest lucru, folositi fonduri din bugetul propriu pentru a jut ape cei ce realmente au nevoie; nu va plecati la rugamintile celor ce s-au invatat sa tot profite de voi.



Capricorn

Pasiunile trecatoare nu trebuie tratate cu superficialitate; se prea poate ca vreuna dintre ele sa devina o chestie serioasa, pe masura ce prindeti gustul. Astazi s-ar putea sa fiti preocupati de unele subiecte ce nu tin de interesul general; daca insistati sa tot impuneti aceste subiecte ca teme de discutie, este foarte posibil sa cam plicitisiti. Nu veti fi printre cei mai stralucitori la locul de munca, insa va veti da foarte mult silinta sa faceti lucurile sa mearga; stradaniile voastre nu vor ramane neremarcate. Fiti mai atenti atunci cand discutati cu juniorii; daca nu aveti grija cum tratati problemele in discutie, este posibil sa apara neincredere si chiar neintelegeri. Ascultati cu atentie si nu oferiti decat explicatii clare si concise.



Varsator

Astazi nu va simtiti intr-o dispozitie prea comunicativa, ceea ce nu va prea sta in fire; pare ca va doriti sa fiti putin siguri si sa va ganditi la anumite lucruri care va privesc personal. Nu este rau sa va acordati, din timp in timp, perioade in care sa va autoanalizati, insa nu lasati ca aceste sentimente de insingurare sa devina patologice. Unii colegi de serviciu s-ar putea sa va sacaie cam mult; va fi greu sa-l convigenti sa va lase in pace si sa-si vada de ale lui. Poate ca o face intentionat, pentru a va enerva, pentru a va pune intr-o lumina proasta. Daca nu aveti grija, s-ar putea sa si reuseasca, tinand cont si de starea voastra generala in contextul zilei de astazi.



Pesti

Modalitatile speciale de a vedea lucrurile pot sa aiba si parti pozitive, insa si numeroase aspecte negative. Se poate sa ajungeti sa fiti mult prea subiectivi, in anumite privinte. Temele controversate ar trebui tratate cu multa circumspectie si dezbatute doar in cercurile intime, alaturi de persoane de incredere. Daca sunteti norocosi, astazi s-ar putea sa fiti ceva mai degrevati de sarcini, asa ca se poate sa aveti mult mai multi timp liber ca de obicei. Incercati sa va faceti program alaturi de cei dragi, pentru a va consolida relatiile. Contextul astral stimuleaza si emotia pasiunii, asa ca si cuplurile pot benficia de o atmosfera potrivita sporirii coeziunii intre parteneri.