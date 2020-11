Familiile cu copii trebuie să fie prioritatea statului, spune Igor Dodon

Statul trebuie să susțină familiile cu copii, a declarat Igor Dodon, , în cadrul emisiunii de vineri. Candidatul la funcția de președinte al țării a menționat că a înaintat un șir de inițiative în acest sens, iar unele deja se implementează.





”Trebuie să motivăm familiile tinere care au copii. Noi am lansat mai multe proiecte. Am majorat în acest an, la inițiativa mea, suportul unic la nașterea copilului până la 8299 de lei. Am propus să majorăm pe parcursul următorilor ani această indemnizație până la 10 000 de lei. Deja anul viitor această indemnizație va fi de peste 9000 de lei”, a spsu Dodon.

Candidatul la funcția de președinte al țării a venit și cu propunerea ca în Moldova să fie instituit capitalul matern. Potrivit acestui program, statul vine cu un suport la nașterea copilului pentru rezolvarea mai multor probleme. Acest proiect funcționează cu succes în mai multe țării, printre care Rusia și Ungaria.

Igor Dodon a precizat că de anul viitor se va majora și indemnizația pentru întreținerea copilului până la 740 de lei pe lună. Potrivit candidatului, această indemnizație trebuie majorată în continuare.

”Vom face tot posibilul să ajutăm mamele cu copii, familiile cu mulți copii cu diferite instrumente cu care statul deja a început să vină și va veni și în continuare”, a spus Dodon.

Potrivit programului electoral al lui Igor Dodon, fiecare familie va primi o alocație suplimentară unică de 5 000 de lei pentru nașterea celui de-al patrulea copil, iar pentru următorii – câte 10 000 de lei pentru fiecare copil. Igor Dodon mai propune ca fiecare familie să primească un ajutor anual în valoare de 1 000 de lei pentru fiecare elev. De asemenea, la 1 septembrie, toți copiii din clasele primare vor primi gratuit rucsacuri și rechizite școlare.