Ești lipsită de energie? Planta care îți redă puterea de a face orice!

Lipsa de energie a devenit un simptom comun multora dintre noi! Mergem la culcare obosite și ne trezim cu un nivel încă și mai scăzut de energie, depunând eforturi consistente pentru a realiza și cele mai simple sarcini.



Dacă ți-ai pierdut pofta de viață și ți se pare că energia e la cote minime, încearcă Moringa. Planta oferă rezerve nebănuite de putere, fiind bogată în substanțe nutritive care hrănesc, energizează și oferă corpului „combustibilul” de care are nevoie. Află de ce o considerăm extraordinară în rândurile de mai jos!



Ce este Moringa, un superaliment străvechi apreciat în modernitate?



Cu toate că arborele Moringa e practic necunoscut în Occident, e folosit de secole în Asia și în Africa, acolo unde e considerat chiar o plantă miraculoasă.



Dacă ai dubii în acest sens, îți precizăm doar că fibrele de Moringa sunt atât de puternice încă sunt confecționate frânghii din ele, fiind de asemenea folosite la fabricarea de vopseluri sau de fertilizatori.



Firește, ceea ce ne interesează pe noi este efectul pozitiv pe care îl are Moringa pentru starea ta de sănătate. Cel mai mare atu al plantei este legat de conținutul uriaș de antioxidanți, „faimoși” pentru lupta contra radicalilor liberi, pentru susținerea sănătății cardiovasculare și pentru reducerea inflamației din corp.



Însă Moringa are și alte efecte pozitive, adresându-se de fapt tuturor problemelor de sănătate, de la durerile de cap și starea de slăbiciune la afecțiuni mult mai serioase.



Mai departe, Moringa excelează și la capitolul conținut de potasiu, incluzând valori de 15 ori mai ridicate decât bananele și proteine, de 9 ori mai mult decât un iaurt. Nici cu fierul nu stă prost, având o concentrație cu 25% mai mare decât spanacul.



Tocmai de aceea, Moringa a fost inclusă în categoria superalimentelor, respectiv plantele care nu numai că pot ameliora anumite afecțiuni, dar le previn și susțin repararea corpului, de la celule la țesuturi și organe. Antioxidanții sunt cei care lucrează cel mai intens din acest punct de vedere, protejând de distrugerea provocată de radicalii liberi (toxinele din mediu, stresul, factorii interni, chimicalele și microorganismele dăunătoare, dar și medicamentele).



Un alt efect „magic” al Moringa este lupta dusă contra malnutriției. Capacitatea nutritivă este susținută de compoziția bogată în fitochimicale esențiale, calciu, vitamina C și precursorii vitaminei A.



Nu e de mirare că Moringa este folosită drept tratament contra malnutriției la copii în state precum Senegal și Benin. De asemenea, cercetătorii au ajuns la concluzia că numai câteva lingurițe de pudră de Moringa furnizează femeilor însărcinate rezervele necesare de calciu, fier și vitamina B, pentru dezvoltarea armonioasă a fătului.

Moringa, darul energiei pure



Procesul de producție a energiei în corp este unul extrem de complex. Astfel, grăsimile, proteinele și carbohidraţii sunt descompuși la nivelul mitocondriilor, de unde reiese apoi ATP-ul (adenozin trifosfat, unitate ce exprimă energia). Este evident, deci, că pentru a te simți energică, ai nevoie de o dietă echilibrată, dar și de sport, aer curat și o minte sănătoasă, care să coordoneze tot acest proces.



Tot în producția de energia sunt implicate și următoarele substanțe (pentru ca procesul să devină încă și mai miraculos de complicat): oxigenul, fierul, glucoza, grăsimile, proteinele şi vitaminele C, A, E, B1, B2, B3, B5, B6 şi B12. Tocmai de aceea este atât de minunată Moringa, deoarece conține toate aceste substanțe. Astfel, planta susține digestia și contribuie la transformarea hranei în energie, dar fără a o depune sub formă de grăsime. E motivul pentru care această plantă e recomandată când vrei să ai energie și să scapi de kilogramele în plus.



Când și cum este recomandat să folosești Moringa



Care este cel mai bun moment pentru a te bucura de efectele magice ale Moringa? Dimineața, fiindcă atunci ai nevoie de energie. O poți adăuga în smoothie, în ceai, în supe sau în diverse alte feluri de mâncare. Te va ajuta să renunți la cafea sau la atât de dăunătoarele băuturi energizante care dăunează organismului prin prisma compoziției bogate în zaharuri, vitamine artificiale și cafeină.



Mai mult, și chef-ii de pretutindeni au început să adauge Moringa în preparatele lor, un semn cât se poate de bun. Bucătarul-șef Pierre Thiam din Senegal afirma că Moringa e baza multor preparate în țara sa natală, și ne invita să degustăm un latte cu această plantă: „Pe măsură ce am dezvoltat meniul inspirat din preparatele africane, am considerat că şi latte de moringa ar fi o opţiune perfectă. Este similar cu matcha latte ca aspect şi dă un plus de energie” la restaurantul Teranga din Harlem. Mai departe, în localul Lalito din Manhattan, Moringa e folosită la prepararea guacamole cu năut, iar în lanţul de restaurante „Vitality Bowls” apare în mixul pe bază de açai „Războinicul”.



Moringa e miraculoasă și dacă ești vegetariană pentru că îți oferă 9 aminoacizi esențiali care altfel nu pot fi produși de către corp. Ea este și o sursă extraordinară de proteine care participă la toate procesele fiziologice, susținând celulele, oasele, organele și mușchii, dar și creșterea, descompunerea hranei și repararea țesuturilor.

Alte efecte benefice ale Moringa



Nu degeaba a fost numită un superaliment: Moringa este „multifuncțională”. Reduce infecțiile, diminuează inflamația din corp, susține sistemul nervos, combate acțiunea nocivă a unor microorganisme periculoase și stimulează vindecarea după traume. Mai mult, Moringa poate fi secretul unui ten de milioane pentru că hrănește pielea și îmbunătățește starea de spirit. Nu putem uita nici de efectele de reglare a glicemiei, atât de importante în societatea contemporană.



E esențial de asemenea să verifici și cum anume poți folosi tu Moringa. În acest sens, consultarea unui specialist care să îți specifice cum poți utiliza Moringa pentru dosha ta poate face minuni. În general, această plantă echilibrează Kapha și Vata, dar este utilă și pentru stimularea focului digestiv. Dacă nu te confrunți cu probleme de sănătate, medicul M.S.Krishnamurthy îți sugerează să folosești Moringa o dată pe zi, în felul următor: pentru Vata, cu apă sau ulei de susan, pentru Pitta, cu ghee, pentru Kapha, cu miere.



Fii activă în protejarea sănătăţii tale și a celor dragi ţie și vei descoperi puterea de a aduce un impact pozitiv atât în viața ta, cât și în jurul tău! Intră în Comunitatea #AdevarataStareDeBine și descoperă beneficiile celor mai renumite plante medicinale ayurvedice, 100% certificate organic, oferite cu iubire și conştiinţă de ORGANIC INDIA.