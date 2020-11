Ce spun astrele azi, 6 noiembrie

Berbec

Daca v-ati gandit sa organizati ceva frumos pentru sufletul vostru si pentru partenerii vostri, ar fi momentul sa treceti la treaba si sa organizati lucrurile asa cum trebuie. Chair daca ziua de lucru nu va fi deloc usoara pentru voi, nativii acestei zodii, nu exista nici un impediment in a folosi pauzele pentru a pune totul in miscare. Puteti iesi la o cina romantic, la o scurta escapade in afara orasului, orice va face placere amandurora, la aceste moment. Este bine sa profitati de fiecare moment potrivit pentru a va consolida relatia de cuplu; este mediul din care va trageti resursele de liniste si calm, care va ajuta in fiecare zi sa mergeti inainte sis a gasiti solutii potrivite problemelor cu care va confruntati.



Taur

Nu este recomandabil ca mereu sa faceti o drama din fiecare lucru care nu iese asa cum v-ati fi dorit; este foarte posibil sa mai si dati gres uneori, caci nu se poate ca totul sa iasa, mereu, absolut perfect. Riscati sa deteriorati relatiile cu cei din jur, care nu va pot accepta astfel, la infinit. Nici macar apropiatii vostri nu vor avea atata rabdare! Discutiile in contradictoriu cu cineva drag va vor afecta buna dispozitie. Rutina de la locul de munca s-ar putea sa va creeze o stare de disconfort; puteti face ceva in aceasta privinta, insa doar cu un tonus pozitiv. De ce sa priviti mereu doar partea goala a paharului si sa nu va raportati la partea cea plina?



Gemeni

Daca nu sunteti foarte convinsi de anumite lucruri, poate ca ar trebui sa ascultati cu mai mare atentie argumentatiile celor care vi se adreseaza; nu este cazul sa va manifestati intransigent. Nu sunteti singurii care ar putea sa aiba dreptate; mai exista si alte persoane care pot sa emita puncte de vedere extreme de pertinente si trebuie sa fiti corecti cu acestea. Daca veti actiona cu tact si diplomatie, este foarte posibil sa obtinei mai multe castiguri decat v-ati fi asteptat, insa nu in plan financiar. Dezvoltati relatiile cu persoanele care va pot furniza expertiza; este foarte important sa aveti de la cine invata sau cu cine va sfatui, atunci cand simtiti ca unele chestiuni va cam depasesc.



Rac

Nu mai consumati atat de multa cafea pentru ca va agita prea tare; si-asa contextul astral va confera el insusi o oarecare stare de nervozitate, nu mai aveti nevoie si de suplimente in aceste sens. Surplusul de energie il puteti folosi pentru a face un sport care va place sau macar iesiti la o plimbare mai lunga; endorfinele va vor inveseli, va vor face sa va simtiti mult mai bine. In plus, schimband putin peisajul, s-ar putea ca muzele sa revina si sa va regasiti sursele de inspiratie. Astazi, relatiile de prietenie sunt oarecum delicate; este posibil chiar ca o astfel de legatura sa se sfarseasca sau sa apara vreun conflict din cauza unei relatii mai vechi.



Leu

Tehnologia este posibil sa va joace feste azi, si sa va impiedice sa va desfasurati activitatea in mod normal. Intarzierile, binenteles, vor avea darul sa va enerveze, sa va faca sa va simtiti frustrati, iar discutiile iscate de acestea pot fi destul de neplacute. Va exista o mare presiune care va apasa asupra voastra intreaga zi. Desi sunteti capabili sa faceti fata unor cerinte crescute, azi va fi destul de dificil pentru voi sa tineti pasul. Poate ca oboseala v-a ajuns, mai ales daca ati avut niste ultime zile mai aglomerate. In familie, este posibil sa apara unele divergente, insa nu va exista ceva palpabil, care sa poata fi clar identificat; de aceea va fi cu atat mai greu de rezolvat situatia in sine.



Fecioara

Astazi va puteti face curaj pentru a aduce in discutie acele subiecte delicate pe care le-ati tot evitat in ultima perioada; cu siguranta, pe parcurs, veti observa ca totul a fost mai usor decat v-ati fi imaginat. Va place sa va gasiti parteneri de discutie pentru subiectele care va intereseaza; cei care nu sunt pe aceeasi lungime de unda cu voi nu trebuie sacaiti pana se plictisesc. Nu este deloc benefic sa va lansati in dicutii politice, mai ales la locul de munca; aceste optiuni ar fi bine sa le pastrati doar pentru voi, pentru ca este posibil sa iscati unele conflicte sis a afectati relationarea cu colaboratorii. Spre seara, puteti sa va ganditi sa iesiti la un film sau la teatru, pentru a va relaxa mintea si a va distrage de la problemele zilei.



Balanta

Emotiile vor fi la ordinea zilei astazi si va trebuie sa aveti un psihic destul de puternic, pentru a face fata. Nu veti mai fi persoana echilibrata pe care toti o cunosc; ceva s-a rupt in echilibrul care va caracterizeaza de obicei, iar astfel de momente sunt foarte dificile pentru voi, pentru ca nu sunteti deloc obisnuiti cu ele. Chiar daca va gasiti foarte inversunati la debutul situatiilor conflictuale, totusi, pe parcurs, veti regandi dinamica evenimentelor si, cel mai probabil, veti fi cei care vor lua initiative reconcilierii. Chestiunile financiare nu vor fi deranjante, insa este posibil sa apara situatii neasteptate, care sa implice o serie de cheltuieli neplanificate.



Scorpion

Daca sunteti oameni de afaceri si aveti in plan calatorii in scop profesional, trebuie sa fiti pregatiti sa socializati cat de mult posibil, sa fiti joviali si sa incercati sa va faceti cat mai multe cunostinte si relatii; este cazul sa dati totul, dar sa si trageti toate foloasele din situatiile in care va implicati. Exista un oarecare potential de conflict, de tensiune, in relatia de cuplu; nu veti reusi sa va puneti de acord cu partenerii in privinta anumitor subiecte, pentru care nu sunteti deloc pregatiti sa ajungeti la compromis. Totusi, este cazul sa fiti ceva mai flexibili si sa explorati si alte variante; poate gasiti ceva mai bun, cevacare sa vi se potriveasca mai bine.



Sagetator

Ceva nu functioneaza asa cum trebuie, astazi, iar sentimentul acesta va fi dominant, pe parcursul intregii zile. Va veti simti incomod si veti fi frustrati, pentru ca nu reusiti sa identificati cauzele acestui feeling, deci nu veti reusi sa gasiti o rezolvare problemei. Totusi, nu ar trebui sa va ganditi atat de mult la asta, ci sa va aplecati asupra responsabilitatilor zilei, care trebuie, si ele, rezolvate intr-un fel. Probabil ca, la un anumit moment, veti descoperi si ce nu merge bine si veti scapa de sentimentele negative. Astazi ar fi un moment potrivit pentru a discuta cu seniorii din viata voastra,despre anumite probleme cu care se confrunta acestia; poate, impreuna, reusiti sa gasiti niste solutii care sa multumeasca pe toata lumea.



Capricorn

Nu va fi greu sa va remarcati astazi, pentru ca aveti suficienta carisma si sarm si ar fi pacat sa nu va folositi de ele la maximum. Pe de alta parte, dispuneti de suficienta creativitate si inventivitate pentru a impresiona si altfel pe cei din jur. Aveti mari sanse si in plan sentimental; daca sunteti pregatiti sa va implicati, cu seriozitate, intr-o relatie de cuplu, acum este un moment potrivit sa va bazati pe propriile instinct sis a faceti primul pas. Nu va lipseste energia de a trece la actiune, insa nu este recomandabil sa va asumati mai multe sarcini decat puteti duce; la finalul zilei, s-ar putea sa descoperiti ca v-ati aglomerat prea mult si ca nu veti reusi sa multumiti pe toata lumea.



Varsator

Situatiile conflictuale nerezolvate pot sa va cauzeze dureri de cap; de aceea, este bine sa nu mai amanati prea mult momentul rezolvarii acestora. Astazi s-ar putea sa nu fiti prea siguri pe alegerile pe care le veti face, de aceea ar fi bine sa nu va lansati in luarea unor hotarari cu impact prea mare pentru viitor. Ba poate nu ar fi rau sa apelati si la persoane de incredere din viata voastra, care ar putea sa va ofere sfaturi pertinente, in legatura cu problemele cu care va confruntati. Pe de alta parte, nu va va face nici o placere ca anumite persoane sa se implice, aproape cu forta, in chestiuni care va privesc doar pe voi personal; daca aveti ceva de obiectat in privinta asta, este cazul sa iesiti si sa spuneti clar asta.



Pesti

Talentele voastre in evitarea problemelor financiare ar putea fi apreciate, daca nu ar fi doar manevre de eschiva; daca nu sunt solutii concrete de management al banilor pe care-i castigati, este doar o problema de timp pana sa va confruntati cu dificultati, din aceste punct de vedere. Este bine sa tratati anumite situatii cu oarecare umor, insa daca este vorba de ceva foarte serios, o astfel de abordare ar putea fi foarte nociva. Va va face placere daca partenerul va va surpinde placut la finalul zilei, planuind o activitate care va face placere amandurora. In plan financiar, alegeti caile cele mai sigure, chiar daca profitul este ceva mai mic. Riscurile mari aduc cu ele un stres sporit si, posibil, probleme foarte serioase, daca lucrurile nu ies asa cum le-ati planificat.