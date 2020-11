În parcul Catedralei va fi amenajată o alee a oamenilor de creaţie

O alee a oamenilor de creaţie, cu standuri pentru picturi şi bănci pentru admiratori. Astfel va arăta scuarul din adiacentul Parcului Catedralei. Ideia aparţine municipalităţii, care şi-a popus ca până la începutul iernii, cei care se hrănesc din artă şi care activau anterior în preajma Naţionalului "Mihai Eminescu" să aibă un loc special, cald, şi populat pentru a-şi prezenta tablourile în ulei, goaş sau basorelief. Totodată, după renovare, scuarul urmează să devină noua atracţie turistică a Capitalei, relatează Mesager.



Peste câteva luni, acest loc va arăta cu totul altfel. Va fi transformat practic într-o galerie, unde artiştii îşi vor putea promova lucrările şi comercializa operele de artă. Aleea va fi amenajată de-a lungul străzii Columna, iar în scuar vor fi aplicate mai multe elemente inovative, printre care iluminatul artistic.



De-a lungul acesteia vor fi amenajate 20 de suporturi de beton, cu lăţimea de trei metri fiecare. Acestea vor servi drept vitrine, iar fiecare unitate va avea trei locuri de vânzare. Locurile de comerţ vor fi încălzite în perioada rece a anului.



De câţiva ani, Iulia Burdujanu îşi ajută fiica, încercând să-i vândă operele trecătorilor din centrul oraşului. Femeia spune că, din cauza pandemiei, Chişinăul este vizitat de puţini turişti străini, iar vânzările de tablouri au scăzut drastic, întrucât moldovenilor li se par scumpe.



„Ştii, lumea când aude de o mie de lei fuge, se sperie, că ea nu are. Lucrările fiicei mele sunt tare bune şi scumpe, dar nu le cumpără lumea că nu are cu ce. Dar să le dai degeaba, asta nu poţi, că costa bani şi rama, şi pânza, şi uleiul”, a relatat Iulia Burdujanu.



Vânzătorii de artă spun că le-ar plăcea ca locul să fie special amenajat în Chişinău pentru un comerţ decent.



„Sper că o să fie frumos. Ne-au arătat poze şi pare original, dar cât de comod va fi să agăţăm tablourile pe piloni, deja vom vedea”, spun oamenii de artă.



Şi vizitatorii sunt nerăbdători să vadă cum va arăta piaţa de tablouri din Parcul Catedralei.



„Este binevenită atât pentru ei, cât şi pentru noi ca şi viitori clienţi, cumpărători ai tablourilor pe care ei le crează”;



„Ar fi bine să fie toţi cum a fost odată macar. Oamenii au nevoie de unele lucruri pe care le găseau numai la ei”;



„Merg pe drum şi văd lucrările aşa aruncate pe jos sau ceva nu e ok. Mai bine să fie amenajat un loc special. Va fi foarte bine”, spun oamenii.



Autorul proiectului este arhitectul Alexandru Sava. Lucrările vor dura până la sfârşitul lunii noiembrie.



„Este mobilier din beton, dar bănci, mai sunt piloni de iluminat. Ei produc tot, adică firma care a fost contractată. Dar aşa complicitate nu mai există în Moldova, e ceva unic. Aşa ceva este doar în Marea Britanie. Deci, noi mergem într-un pas cu dezvoltarea”, a menţionat Alexei Balan, şef Secţia urbanism şi arhitectură, Pretura Buiucani.



Pentru implementarea iniţiativei, Agenţia Turcă pentru Cooperare Internaţională a alocat 60 de mii de euro, iar Pretura Buiucani - 400 de mii de lei.