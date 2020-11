Ce alimente sunt mai sănătoase împreună?

Poate că știi deja ce alimente sunt benefice pentru organismul tău, dar noile cercetări îți indică modul în care să le combini pentru a obține beneficii suplimentare.



Este foarte bine să optezi pentru un meniul echilibrat, care include vitamine și minerale de bază, dar de multe ori contează și cum combini diferitele alimente în cadrul meselor sau gustărilor. Dacă înveți să folosești efectul sinergic în favoarea ta îți vei proteja organismul de riscul de îmbolnăvire, fortificându-l din interior.



Iată ce combinații de alimente trebuie să facă parte din dieta ta:



1. Pentru a reduce riscul de cancer: mere și zmeură

Dacă merele ar putea vorbi precis ar spune că aroma zmeurei le completează perfect. În cadrul studiilor realizate s-a constatat că acidul elagic, conținut de rodii, zmeură și nuci intensifică efectul benefic al quercetinei, antioxidantul din mere, struguri și ceapă, formând un mix eficient pentru distrugerea celulelor maligne.

„Aceste două elemente funcționează mult mai bine împreună decât separat, demonstrându-se ipoteza conform căreia suplimentele care conțin un singur nutrient nu se pot compara cu alimentele naturale”, explică dr. Elaine Magee, nutriționist.



Cum să procedezi:

Prepară un desert plin de antioxidanți combinând felii de măr, zmeură, struguri, plus un topping de nuci măcinate și semințe de rodie.



2. Pentru o inimă mai puternică: tăieței soba și broccoli

În cazul în care colesterolul „rău” de tip LDL este oxidat, crește foarte mult riscul să se depună pe pereții arterelor, provocând în timp boli cardiace. Antioxidanții pot neutraliza acest proces. Cercetătorii din Germania au descoperit că antioxidantul numit rutină și vitamina C pot acționa împreună pentru a opri oxidarea colesterolului LDL.

Rutina se regăseșțe în orz, iar tăiețeii japonezi soba sunt o variantă utilă de a o consuma. Vitamina C poate fi obținută din broccoli, citrice și roșii.



Cum să procedezi:

Gătește un prânz rapid preparând tăiețeii soba conform instrucțiunilor de pe pachet, adăugând apoi un piept de pui fără piele, tăiat cubulețe și rumenit la grătar. Continuă cu 2 căni de broccoli, 2 roșii tocate mărunt, 2 linguri de ulei de măsline extravirgin și ½ linguriță de piper cayenne. Vei obține 4-6 porții. Păstrează preparatul maximum 4 zile, la frigider.



3. Pentru a avea energie toată ziua: ceapă și năut

Potrivit specialiștilor, compușii de sulf din ceapă și usturoi te vor ajuta să preiei mai bine zincul și fierul din cereale și leguminoase, inclusiv năut. Fierul este foarte important pentru transportul oxigenului în tot organismul, carențele cauzând oboseală și gândire în ceață.

Femeile trebuie să fie atente în mod special pentru a suplini sângele pierdut în timpul menstruației.



Cum să procedezi:

Pregătește o supă apetisantă dintr-o ceapă călită, 2 căței de usturoi tocați mărunt, 2 linguri de ulei de măsline, 4 căni de supă de legume, 2 conserve de năut scurs și clătit cu apă rece, 1 morcov tăiat felii, 100g de țelină, 1 linguriță de salvie uscată, sare și piper. Lasă să fiarbă 30 de minute, apoi servește cu pătrunjel proaspăt. Vei obține 6 porții.



4. Pentru a reduce inflamațiile: tofu și ardei iute

Oamenii de știință din Corea au descoperit că isoflavonele din produsele din soia cum sunt tofu și edamame, combinate cu antioxidantul capsaicină din ardeiul iute reduc rapid inflamațiile. Având în vedere că inflamațiile cronice din organism reprezintă un factor major de risc pentru cancer și afecțiuni cardiovasculare, este momentul să acționezi pentru a te asigura că te simți mereu bine.

Capsaicina reduce tensiunea arterială și îți protejează inima.



Cum să procedezi:

Amestecă tofu cubulețe cu legume tăiate mărunt, ghimbir și ardei iute, completând cu sos de soia cu un conținut redus de sare. De asemenea, poți pregăti o gustare de după-amiază dintr-o cană de edamame, ½ linguriță de sare de mare și ½ linguriță de piper cayenne.