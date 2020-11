Trump: Ne pregătim pentru o sărbătoare foarte mare. Sunt state unde nu ne aşteptam să câştigăm, dar am câştigat

„Ne pregătim pentru o sărbătoare foarte mare. Vreau să mulţumesc poporului american pentru sprijinul minunat”, a declarat preşedintele american Donald Trump într-o declaraţie la Casa Albă.



„Rezultatele din această seară sunt fenomenale şi suntem pregătiţi să ieşim în stradă şi să sărbătorim ceva minunat, acest succes”, a spus Trump.



”Sunt state unde nu ne aşteptam să câştigăm, dar am câştigat”, a declarat preşedintele american, potrivit Hotnews.ro



”Am câştigat marele stat Ohio, am câştigat Texas. Este clar că am câştigat în Georgia”, adăugat acesta.



”Foarte important, câştigăm cu un avans uriaş în Pensylvania, cu un număr mare de voturi. Câştigăm în Wiscounsin”, a susţinut Trump, făcând referire la un stat cheie pentru alegerile prezidenţiale.