Percheziţii în şapte ţări europene, sub coordonarea Europol, pentru combaterea postărilor de incitare la ură şi violenţă

Poliţiile din şapte state europene au lansat marţi percheziţii coordonate vizând combatarea conţinuturilor online care incită la ură şi violenţă, au informat agenţia europeană Europol şi procurorii germani, transmite Reuters.



În Germania, poliţiştii au percheziţionat 83 de apartamente şi alte imobile pentru a confisca probe materiale precum telefoane şi laptopuri.



Conform procurorilor, 96 de suspecţi sunt interogaţi în legătură cu postări online cu conţinut de ură.



Unul dintre suspecţi este acuzat de comentarii antisemite, iar un altul că a insultat online o politiciană, au comunicat procurorii din landul Renania-Palatinat.



Raidurile fac parte dintr-un demers anual iniţiat de procurorii germani, cărora li s-au alăturat în acest an, pentru prima dată, Italia, Franţa, Grecia, Norvegia, Marea Britanie şi Cehia, sub coordonarea Europol.



Raidurile de marţi au în vizor postări online care promovează rasismul şi xenofobia, a declarat un purtător de cuvânt al Europol.



Germania are una din cele mai aspre legislaţii din lume în ce priveşte defăimarea, incitarea la comiterea de infracţiuni şi ameninţări cu violenţa, pentru negarea Holocaustului sau incitare la ură împotriva minorităţilor fiind prevăzute pedepse cu închisoare.



O lege germană în vigoare din 2018 prevede ca reţelele sociale să şteargă sau să blocheze conţinuturile cu caracter penal evident în termen de 24 de ore de la primirea unei plângeri, în caz contrar fiind pasibile de o amendă substanţială.



Legea a fost monitorizată îndeaproape în contextul creşterii îngrijorărilor la nivel global în ce priveşte postările care incită la ură, dar ea a avut un impact limitat în Germania şi nu reuşit să pună capăt discursului online de ură, acuzat că a alimentat un val de atacuri rasiste anul trecut.