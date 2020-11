5 semne prin care pielea ta îți arată că ai lipsă de vitamina D

Auzim foarte des că vitamina D este extrem de importantă pentru sistemul imunitar, în special în această perioadă în care ne confruntăm cu pandemia de coronavirus.



Specialiștii sunt de părere că un nivel optim al vitaminei D ne poate proteja în cazul unei infecții cu noul coronavirus. Studiile au arătat că nivelul scăzut al vitaminei D este asociat cu creșterea inflamației în corp. De asemenea, nivelul scăzut al vitaminei D este asociat cu un risc semnificativ mai mare de a dezvolta pneumonie și infecții respiratorii.



Deficiența de vitamina D este des întâlnită, între 30 și 60% din populația țărilor din Europa fiind afectată de lipsa vitaminei D.



Deficiența de vitamina D este accentuată în lunile de iarnă, când sunt mult mai puține zile însorite, iar în acest an a fost accentuată și de izolarea la domiciliu din cauza pandemiei.



Pentru că vitamina D este sintetizată în mod normal la nivelul pielii, tot pielea este cea care ne poate arăta dacă ne confruntăm cu lipsa acestei vitamine.



Iată cinci indicii prin care pielea îți arată că ai putea avea lipsă de vitamina D:



Piele lipsită de strălucire

„La fel ca toate celelalte organe, pielea are nevoie de vitamine esențiale pentru a funcționa adecvat, iar vitamina D este una dintre ele. Vitamina D este sintetizată în special la nivelul pielii, atunci când ne expunem la razele UV, dacă nu este obținută prin alimentație sau suplimente. O piele lipsită de strălucire poate fi un semn al lipsei de vitamina D. Pielea ta poate avea o tentă gri, nu este la fel de elastică și suplă ca de obicei și poți avea cearcăne mai accentuate. Toate acestea se întâmplă pentru că pielea are nevoie de vitamina D pentru a se regenera și a se menține sănătoasă”, declară medicul Clare Morrison pentru redonline.co.uk.



Acnee și rozacee

„Vitamina D reduce inflamația la nivelul pielii, ceea ce înseamnă că luptă împotriva unor afecțiuni precum acneea sau rozaceea.

Datorită acțiunii sale asupra răspunsului la insulina din sânge, episoadele acneice pot fi rărite. Iar scăderea inflamației va îmbunătăți semnificativ sănătatea pielii în general”, adaugă medicul.



Riduri și linii fine

Vitamina D acționează precum un antioxidant, ceea ce înseamnă că poate preveni apariția prematură a ridurilor și liniilor fine. Această vitamină ajută corpul să lupte împotriva radicalilor liberi care cauzează apariția ridurilor și în general deteriorarea pielii odată cu înaintarea în vârstă. Lipsa unei surse de vitamina D înseamnă că ridurile și liniile vor fi mai accentuate și mai vizibile. De asemenea, nivelul scăzut al vitaminei D poate duce la dezvoltarea mult mai rapidă a unor riduri noi.



Piele uscată

„Un semn important al lipsei de vitamina D la nivelul pielii este pielea uscată pe față, care poate să apară pe toată fața sau numai în anumite zone precum obraji, bărbie și frunte.

În cazuri severe, cei care au deficiență pot dezvolta eczeme, care sunt rezultatul unei disfuncții a sistemului imunitar. Studiile au arătat că vitamina D poate fi un tratament eficient indiferent dacă este provenită din expunerea la soare, suplimente sau aplicarea topică pe piele”, declară medicul.



Transpirație

Deficiența de vitamina D poate cauza transpirație excesivă, iar acesta este unul dintre primele semne. Transpirația apare pe toată suprafața corpului, inclusiv pe față, palme și tălpi. Transpirația la nivelul feței duce ulterior la uscarea și iritarea pielii și la creșterea riscului de apariție a coșurilor.



Metoda cea mai simplă de a crește nivelul vitaminei D din organism este prin intermediul suplimentelor. Aportul suplimentar de vitamina D nu are efecte secundare, atât timp cât este respectată doza zilnică recomandată.

Discută întotdeauna cu medicul tău înainte de a lua suplimente alimentare de orice tip, inclusiv vitamina D.