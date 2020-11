Ceaiul indulcit alunga stresul

Nu trebuie sa te simti vinovata pentru lingurita de zahar pe care o adaugi in ceaiul de dimineata! Psihologii sustin ca bauturile putin indulcite tin stresul deoparte si ne fac mai putin agresivi.



Potrivit unui studiu recent, o lingurita de zahar adaugata in ceai asigura necesarul de energie, astfel incat creierul nostru controleaza mai bine situatiile stresante si ne ajuta sa concentram mai usor in situatiile tensionate. "Consumand o bautura indulcita de indata ce ajungem acasa de la munca, dupa o zi stresanta poate sa reduca din irascibilitatea si agresiunea manifestata fata de membrii familiei", potrivit cercetatorilor australieni, citati de publicatia britanica DailyMail.



Creierul nostru are nevoie de zahar sau glucoza pentru a functiona si a controla actiunile noastre, sustin cercetatorii de la Universitatea din New South Wales si Universitatea Queensland. "Glucoza asigura energia necesara pentru controlarea impulsurilor agresive atunci cand suntem provocati.



In ciuda cercetarilor care sustin ca un consum de zahar conduce la un comportament impulsiv, datele noastre arata opusul", explica oamenii de stiinta.



Mare atentie la cantitatea de zahar consumata! Nu este nevoie sa recurgi la excese!