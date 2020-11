7 alternative naturale pentru șampon

Șamponul a devenit un produs de îngrijire folosit pe scară largă abia în secolul XX. Până atunci, oamenii se bazau pe săpun pentru a se spăla pe cap, dar și pe alte ingrediente naturale pe care le aveau în casă.



Chiar dacă ne ajută să avem un păr curat și frumos, șamponul are și câteva dezavantaje majore. Detergenții din șampoanele cosmetice sunt destul de agresivi cu pielea, eliminând uleiurile naturale protectoare ale scalpului. Persoanele care au pielea sensibilă se pot confrunta cu apariția mătreții, iritații sau mâncărimi. Dacă vrei să faci o pauză de la folosirea cu regularitate a șamponului, poți încerca alternative naturale.

Iată ce să folosești:



Bicarbonat de sodiu

Bicarbonatul de sodiu este un exfoliant natural care elimină celulele moarte de piele, murdăria și excesul de sebum, lăsând părul curat. Este eficient pentru a calma mâncărimea și a îndepărta mătreața.

Dizolvă o lingură de bicarbonat de sodiu într-o cană cu apă. Pune amestecul într-o sticlă și agită până când bicarbonatul s-a dizolvat. Toarnă puțin amestec pe scalp, după ce ți-ai udat părul și masează timp de câteva minute.

Clătește-te apoi cu apă din abundență.



Oțet de mere

Datorită acidității sale, oțetul de mere stopează dezvoltarea fungilor și bacteriilor care se dezvoltă la nivelul scalpului. De asemenea, îndepărtează cu succes acumulările de sebum și murdărie de pe scalp și firele de păr. Un alt avantaj este acela că ajută la menținerea nuanței părului și echilibrează pH-ul scalpului.

Pune o lingură de oțet pentru fiecare cană de apă. Cantitatea de amestec pe care o faci diferă în funcție de lungimea părului tău. După ce ți-ai umezit părul, aplică apa cu oțet și masează delicat. Lasă să acționeze timp de un minut, apoi clătește-te.



Ouă

Ouăle conțin proteine, vitamine și uleiuri benefice pentru păr. În același timp, ouăle acționează precum un surfactant, eliminând murdăria de pe scalp și păr. Au efect hidratant, fiind excelente pentru părul uscat și degradat.

Bate un ou și aplică-l pe părul ud, așa cum ai folosi un șampon.

Lasă să acționeze timp de trei minute, apoi clătește-te.



Aloe vera

Pe suprafața scalpului trăiesc o mulțime de bacterii și microorganisme. Unele dintre ele sunt benefice, însă altele sunt nocive și duc la apariția mătreții și a altor probleme ale scalpului. Gelul de Aloe vera are proprietăți antibacteriene și calmante. Ajută la eliminarea celulelor moarte și are un efect antiinflamator, calmând iritația și mâncărimea de la nivelul scalpului.

Poți folosi gel simplu de Aloe vera sau îl poți combina cu alte ingrediente benefice pentru scalp și păr, precum câteva picături de ulei esențial din arbore de ceai. Aplică gelul de aloe pe păr și scalp și masează pentru a-l distribui uniform. Lasă-l să acționeze timp de câteva minute, apoi clătește-te.



Zeamă de lămâie

Lămâile sunt o alternativă excelentă pentru șampoanele purifiante din comerț. Acidul citric din zeama de lămâie este antimicrobian, reglează pH-ul și îndepărtează acumulările de sebum și de produse de styling pe scalp și păr.

De asemenea, are un efect decolorant asupra părului, fiind o opțiune bună dacă vrei să deschizi nuanța părului cu un ton sau două.

Pune o lingură cu zeamă de lămâie într-o cană cu apă. Toarnă amestecul pe păr, masează și lasă să acționeze timp de câteva minute, apoi clătește-te.



Ceai verde

Datorită conținutului de cafeină, ceaiul verde stimulează circulația sanguină și contribuie astfel la o mai bună oxigenare și hrănire a rădăcinilor. Părul este stimulat de la rădăcină să crească sănătos și viguros, fiind redusă căderea părului.

Fierbe două căni cu apă și adaugă patru pliculețe de ceai sau două linguri cu ceai verde mărunțit. Lasă ceaiul la răcit și toarnă-l apoi pe scalp și păr, masând delicat. Lasă-l să acționeze timp de cinci minute, apoi clătește-te.



Semințe de schinduf

Schinduful este o plantă folosită de sute de ani în medicina tradițională din Asia și zona mediteraneană.

Semințele de schinduf conțin numeroase vitamine, minerale și fitonuterienți care stimulează creșterea părului. Combat bacteriile nocive de la nivelul scalpului și curăță delicat părul.

Pune la înmuiat peste noapte două linguri de semințe de schinduf. Macină în blender semințele înmuiate și adaugă două căni cu apă fierbinte. Vei obține un amestec cu consistență gelatinoasă, pe care îl poți folosi pentru a te spăla pe cap. Aplică pe scalp și păr, lasă să acționeze timp de câteva minute, apoi clătește-te.