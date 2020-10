Rucola: beneficii pentru sănătate

Rucola este o plantă originară din zona mediteraneană care devine tot mai cunoscută în țara noastră și tot mai multe persoane o consumă frecvent.



Rucola face parte din familia Cruciferelor, ceea ce îndeamnă că este înrudită cu varza, conopida, broccoli, kale sau varza de Bruxelles.



Gustul rucolei este unul specific, ușor amărui și picant. Este adăugată de obicei în salate și uneori pe pizza sau bruschete, oferind un gust deosebit. De asemenea, rucola completează perfect preparatele din pește și carne.



Popularitatea rucolei are mai mult de-a face cu beneficiile sale pentru sănătate decât cu gustul său. Unele studii au demonstrat că rucola este bogată în substanțe care luptă împotriva cancerului. Este bogată în nutrienți precum fibre și fitochimicale, iar în același timp are un conținut scăzut de zahăr, calorii, carbohidrați sau grăsimi, precum majoritatea verdețurilor.



Printre nutrienții esențiali conținuți de rucola se numără:



Acid folic - un tip de vitamina B, acidul folic susține producția ADN-ului și a materialului genetic.

Tocmai de aceea este deosebit de important pentru femeile însărcinate și cele care vor să conceapă. Deficiența de acid folic în cazul femeilor însărcinate poate duce la spina bifida, un defect de tub neural în cazul fătului.



Vitamina C - un antioxidant puternic care susține sistemul imunitar, vitamina C este cunoscută și ca acid ascorbic. Este esențială pentru menținerea sănătății țesuturilor și absorbția fierului din alimente.



Vitamina K - ajută la coagularea normală a sângelui și accelerează vindecarea.



Vitamina A - este un antioxidant puternic, care susține sistemul imunitar, creșterea celulelor, vederea pe timp de noapte și în general sănătatea ochilor.



Calciu - este necesar pentru sănătatea oaselor, dinților, sistemului muscular și sistemului nervos. De asemenea, contribuie la coagularea normală a sângelui.



Potasiu - este un mineral și un electrolit vital pentru funcționarea inimii și a sistemului nervos.

Ajută la contractarea normală a mușchilor, reduce efectele negative ale sodiului și din acest motiv este benefic pentru persoanele care se confruntă cu tensiune arterială.



Rucola beneficii - Are efect anticancerigen



În general, o dietă bogată în legume fructe și verdețuri reduce riscul apariției cancerului, însă studiile au arătat că anumite grupe de legume au beneficii anticancerigene deosebite. Rucola face parte din familia cruciferelor, legume care sunt cunoscute pentru capacitatea de a reduce riscul de apariție al cancerului. Cruciferele sunt bogate în glucosinolați, substanțe ce conțin sulf. Acestea sunt responsabile pentru gustul amărui, dar și pentru combaterea cancerului.



Studiile au demonstrat că legumele crucifere reduc riscul de cancer de sân, cancer colorectal, cancer de plămâni, prostată și multe alte tipuri de cancer.



Printre legumele crucifere, alături de rucola, se numără varza, varza de Bruxelles, broccoli, kale, conopidă.



Rucola beneficii - Previne osteoporoza



Rucola conține câțiva nutrienți esențiali pentru sănătatea oaselor, inclusiv calciu și vitamina K. Această vitamină este implicată în metabolismul oaselor, iar o deficiență de vitamina D crește riscul de facturi osoase. Consumul de rucola, care este bogată în vitamina K și calciu, îmbunătățește sănătatea oaselor și previne instalarea osteoporozei, afecțiune în urma căreia densitatea osoasă este redusă..



Rucola beneficii - Reduce riscul de apariția a diabetului



Un studiu a arătat că extractul de rucola are efect antidiabetic prin faptul că stimulează sinteza glucozei la nivelul celulelor.



În același timp, rucola, ca și alte legume crucifere, este o sursă bună de fibre.

Acestea ajută la reglarea nivelului zahărului din sânge și pot reduce rezistența la insulină. De asemenea, fibrele oferă sațietate, fiind un ajutor în controlul greutății.



Rucola beneficii - Menține sănătatea inimii



În cadrul unui studiu realizat în anul 2017, cercetătorii au descoperit că legumele crucifere sunt asociate cu reducerea riscului de boli cardiovasculare. Aceste legume au fost asociate și cu un risc mai mic de apariție a aterosclerozei în cazul femeilor în vârstă.