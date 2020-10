Alegeri SUA: Filiale ale Partidului Democrat şi think-tank-uri influente, vizate de hackeri ruşi

Grupul de hackeri ruşi acuzat de interferenţă în alegerile prezidenţiale din SUA din 2016 a vizat mai devreme în acest an conturile de e-mail ale Partidului Democrat din California şi Indiana şi unele think-tank-uri influente din Washington şi New York, transmite vineri Reuters citând surse informate.



Tentativele de intruziune, dintre care multe au fost zădărnicite de Microsoft în cursul verii, au fost lansate de hackerii cunoscuţi ca "Fancy Bear", iar activităţile lor arată cum încearcă "intelligence"-ul rus să intervină în campania din SUA în vederea alegerilor din 3 noiembrie.



Grupul Fancy Bear, controlat de agenţia rusă de informaţii militare, s-a aflat în spatele atacurilor asupra conturilor de e-mail ale taberei candidatei democrate Hillary Clinton în campania prezidenţială din 2016, conform actului de acuzare din 2018 emis de Departamentul american al justiţiei.



Ţintele identificate acum de Reuters, între care Centrul pentru progres american, Consiliul pentru relaţii externe şi Fundaţia Carnegie pentru pacea internaţională din Washington, au menţionat că nu au văzut dovezi ale unor tentative reuşite de pirataj informatic.



Informaţiile privind aceste activităţi ruse de piraterie informatică vin după un anunţ de luna trecută al Microsoft, preluat de Reuters, conform căruia Fancy Bear a încercat să atace peste 200 de organizaţii, multe având legătură cu alegerile din 2020.



Microsoft nu a comentat aceste informaţii, iar Reuters menţionează că nu a putut stabili care ar fi obiectivul acestor operaţiuni de spionaj, dar în august Oficiul directorului pentru informaţii naţionale al SUA a spus că operaţiunile ruse încearcă să submineze campania candidatului Joe Biden.



Purtătorul de cuvânt al Comitetului naţional democrat, Chris Meagher, a declarat că nu este "nicio surpriză" că o serie de actori străini încearcă să intervină în alegeri. În acelaşi timp, Ambasada Rusiei la Washington a asigurat că nu intervine în afacerile interne ale SUA şi a respins orice legătură cu "Fancy Bear", invocând "fake news".



La rândul ei, campania lui Trump nu a răspuns la mesaje, iar FBI a refuzat să comenteze.



Reuters mai scrie că între ţintele atacurilor din acest an ale Fancy Bear s-a numărat şi organizaţia Fundaţia pentru o Societate Deschisă a lui George Soros, care a contribuit financiar substanţial la cauze prodemocratice şi este luat în vizor în mod regulat de dezinformarea rusă, precum şi de teoriile conspiraţiei. Fundaţia sa notează într-un comunicat că, "evident, tensiunile sunt extraordinar de mari pe măsură ce ne apropiem de aceste alegeri", adăugând că ia toate măsurile "pentru a asigura siguranţa personalului" său.