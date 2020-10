9 simboluri care aduc noroc

Simbolurile sunt o parte importantă a fiecărei culturi. Unele simboluri se păstrează de mii de ani, fiind folosite pentru a aduce noroc, prosperitate, sănătate sau pentru a ne proteja de energia negativă.



Iată câteva simboluri care aduc noroc:



Simboluri care aduc noroc: Trifoi cu patru foi

Trifoiul cu patru foi este un simbol antic al norocului. Celții credeau că trifoiul cu patru foi îi poate ajuta să vadă zânele și să evite capcanele întinse de acestea. Cele patru foi simbolizau credința, speranța, dragostea și norocul. În natură, trifoiul cu patru foi este foarte rar, numai una din 10.000 de plante având o astfel de frunză norocoasă. Poate tocmai de aceea oamenii din antichitate considerau că aduce noroc.



Simboluri care aduc noroc: Potcoava

Potcoava este un simbol al norocului în cele mai multe culturi. O legendă spune că potcoava este norocoasă pentru că este făcută din fier, iar spiritele rele nu suportă atingerea fierului. Sunt de obicei agățate la streașină sau deasupra ușii pentru a proteja casa și pe toți cei care locuiesc în ea.

Potcoava așezată în sus atrage norocul, în timp ce potcoava aseșzată în jos risipește norocul. În tradiția românească se crede că Necuratul, fiind nevoit să își potcovească o copită, a apelat la un fierar. Suferind dureri cumplite, ori de câte ori vede o potcoavă, nu se apropie de locul sau de ființa respectivă, potrivit memoria-ethnologica.ro. De asemenea, potcoavele norocoase sunt doar cele găsite.



Simboluri care aduc noroc: Zarul

Având în vedere cât de multe jocuri de noroc folosesc zarul, nu este deloc o surpiză că acesta a devenit un simbol al norocului. Spre deosebire de alte simboluri care aduc noroc, zarul este unul relativ recent. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, piloții avioanelor de luptă aveau șanse mici să se întoarcă acasă. Cei mai mulți dintre ei luau la bordul avionului diferite talismane care să le poarte noroc, printre care cărți de joc sau zaruri.



Gărgărița

Gărgărița sau buburuza este o insectă răspândită în întreaga lume și numeroase culturi consideră că aduce noroc.

În țările în care se vorbește limba germană, gărgărița este denumită „Glueckskaefer”, care înseamnă „gândacul de noroc”. Se spune că atunci când o gărgăriță aterizează pe tine și nu o dai jos, vei avea mai mult noroc. În alte culturi se spune că atunci când un bărbat și o femeie văd o gărgăriță în același timp, se vor îndrăgosti.



Numărul 7

Șapte este considerat un număr norocos în multe părți ale lumii. Este asociat cu norocul, perfecțiunea și cunoașterea. Un motiv pentru care șapte aduce noroc este faptul că acest număr este special din punct de vedere matematic. Grecii antici spuneau despre șapte că este „numărul perfect”. De asemenea, este simbolul celei de-a șaptea zi, duminica, o zi cu semnificație religioasă pentru creștinii ortodocși și catolici.



Moneda norocoasă

Fiecare monedă pe care o găsești pe jos îți aduce noroc, indiferent de valoarea ei.

De asemenea, moneda norocoasă se păstrează în portofel pentru a-ți aduce noroc de bani. În tradiția chinezească, există monede norocoase special concepute pentru a fi oferite cadou de Anul Nou Chinezesc, care au rolul de a-i oferi celui care o primește noroc în noul an.



Coșarul

Coșarul este un simbol vechi al norocului nu doar în țara noastră, ci în toată Europa. Când toate casele erau încălzite de sobe, vizita coșarului era esențială. Cei care nu își curățau coșul riscau să moară sufocați din cauza fumului și a dioxidului de carbon. Astfel, cei care erau vizitați de coșari păreau să fie norocoși pentru că nu aveau de-a face cu adevărate drame peste iarnă.



Șarpele casei

Un alt simbol al norocului în țara noastră este șarpele. Numit și șarpele casei, se spune că acesta stă ascuns în pereții casei și oferă protecție de spiritele rele tuturor celor care locuiesc în ea.

De asemenea, în tradiția populară uciderea șarpelui aduce ghinion - „Să nu omori șarpele de casă că omori norocul.”



Ochiul protector

Amuleta albastră din sticlă care are un ochi desenat cu alb și albastru închis este un simbol foarte răspândit în Turcia și alte țări din Orientul Mijlociu. Nazar boncuğu, așa cum este cunoscut în Turcia, are rolul de a proteja de deochi și este așezat în casă, este purtat sub formă de brățară, colier sau cercei, și este prins de hainele bebelușilor pentru a-i proteja de „ochiul rău”, ceea ce în țara noastră este numit deochi. Ochiul protector nu are semnficiație religioasă și a devenit popular în multe zone ale lumii.