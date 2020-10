COVID-19. Noi restricţii în ţările europene: În Portugalia e obligatorie masca în aer liber în spaţii publice. Restricţii nocturne în Cehia

Lista ţărilor europene care impun restricţii de circulaţie pe timpul nopţii e tot mai lungă. De miercuri, cehii nu mai au voie să iasă pe stradă de la 21.00 până la 05.00. Polonia a anunţat un nou record zilnic - aproape 19 mii de cazuri în ultimele 24 de ore.



Experţii de la Berlin spun că în 80% din cazuri, tot mai multe înregistrate în Germania, nu s-a putut stabili cum s-au îmbolnăvit pacienţii şi de la cine au luat virusul, potrivit stiriletvr.ro.



Cehii pot ieşi noaptea din casă doar pentru a merge la serviciu sau pentru a cumpăra medicamente. Duminica, magazinele sunt închise, cu excepţia benzinăriilor şi a farmaciilor. "Le dăm angajaţilor o hârtie cu numele, data naşterii şi orele de lucru, ca să poată veni la serviciu noaptea", povesteşte patronul unei brutării.



Sunt reguli noi şi în pieţele din Cehia. Tarabele trebuie să fie la distanţă de doi metri.



În Portugalia, de ieri e obligatorie masca în aer liber în spaţii publice. Amenda poate ajunge la 500 de euro.



În Franţa, spitalele sunt copleşite. În unele oraşe nu mai e niciun loc la terapie intensivă, şi pacienţii COVID sunt transportaţi în alte oraşe. Numai că şi transportul în sine e o problemă, pentru că bolnavul trebuie să fie stabilizat înainte. Săptămânile următoare vor fi foarte complicate.



În Elveţia, autorităţile atrag atenţia că sistemul medical ar putea fi complet depăşit în următoarele 10 zile. Elveţienii au ajuns la cifre record de îmbolnăviri şi de spitalizări. Personalul este epuizat.



Bertrand Levrat, director de spital în Geneva: "Am rechemat personalul medical pensionat acum un an, doi, trei, medici, asistente, oameni care ne pot ajuta. Avem mare nevoie, pentru că acum va fi altfel, valul doi e mai mare decât primul, nu ne aşteptam".



În Germania creşte numărul internărilor la reanimare. Deocamdată. situaţia e sub control, spun autorităţile, dar se profilează în scurt timp o criză de personal.