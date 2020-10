Anul viitor pensiile vor fi indexate cu cel puțin 10% și vom păstra ajutorul de 900 de lei, spune Igor Dodon

În 2021, pensiile vor fi indexate de două ori, în aprilie și octombrie, iar creșterea sumară va fi de cel puțin 10%. Anunțul a fost făcut de Igor Dodon în cadrul emisiunii live. Totodată, Dodon a declarat că se va păstra ajutorul de 900 de lei pentru persoanele care au pensia mai mică de 3000 de lei.



“În 2020, prima dată în 29 de ani pensia a fost indexată de 2 ori: în aprilie și octombrie. În total indexarea a fost 6% în acest an. Unii ne critică de ce doar cu 1% în octombrie. Înțelegând că indexarea e mică, am dat și un ajutor de 900 de lei, la început de an a mai fost un ajutor de 700 lei pentru persoane care au pensie de până la 3000 lei”, a explicat candidatul independent.